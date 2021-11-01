Gece terlemesinin en yaygın 4 nedeni

Hormonal dalgalanmalar veya bozukluklar, enfeksiyon ve ateş gibi birçok farklı nedenden kaynaklanabilen gece terlemeleri, kalıcı olduğunda ciddi sorunlara işaret edebiliyor.

Hiç koşu yapmış gibi gecenin bir yarısı ter içinde uyandınız mı? O halde gece terlemesi veya uyku hiperhidrozu yaşayan birçok insandan birisiniz.

Gece terlemeleri, odanızın çok sıcak olması gibi çevrenizle ilgili bir durum değildir. Aksine, genellikle vücuttaki hormonal dalgalanmalardan kaynaklanır veya ilaçların yan etkisidir.

Her iki durumda da, uykunuz üzerinde büyük bir etkisi olabilir. Gece terlemeleri sizi sık sık uyandırır ve rahatça tekrar uykuya dalmak için kıyafetlerinizi veya çarşaflarınızı değiştirmeniz gerekebilir.

GECE TERLEMESİNİN EN YAYGIN 4 NEDENİ

İşte gece terlemelerinin yaygın nedenleri ve ne zaman doktora görünmeniz gerektiği hakkında bilmeniz gerekenler.

Hormonal bozukluklar

Hormonal bozukluklar, vücudunuzun normal sıcaklığını düzenlemesini zorlaştırabilir ve bu da gece terlemelerine neden olabilir.

Vücut ısısı, beyinde hormon üreten bir alan olan hipotalamus tarafından düzenlenir. Hormonlarınız dengesizleştiğinde, hipotalamus vücut sıcaklığını doğru şekilde düzenleyemez.

Vücut ısısını etkileyebilen ve gece terlemesine neden olabilen hormonal bozukluklar şunlardır:

Hipertiroidizm: Bu durum, gece terlemeleri de dahil olmak üzere terlemenin artmasına neden olan tiroid hormonunun aşırı üretimine yol açar.

Feokromositoma: Bu, adrenal bezde çok fazla hormon üretilmesine neden olan bir tümördür. Semptomlar gece terlemeleri ve yüksek kalp atış hızını içerebilir.

Karsinoid sendromu: Bu, endokrin sistemdeki tümörlere bağlı nadir bir hastalıktır. Bazı durumlarda, serotoninin aşırı üretimine yol açabilir. Belirtilerden biri aşırı terlemedir.

Kilo değişiklikleri veya baş ağrıları gibi başka hormonal dengesizlik belirtileri yaşarsanız, bu belirtiler hakkında doktorunuzla konuşun.

İlaçlar

Depresyon veya anksiyete için kullanılan antidepresanlar da dahil olmak üzere bazı ilaçlar gece terlemesine neden olabilir.

Aşırı terleme, gece terlemeleri ve antidepresanlar arasındaki ilişkiyi inceleyen bir 2018 çalışması, insanların yüzde 14'ünün Seçici Serotonin Geri Alım İnhibitörleri (SSRI) kullandığında gece terlemeleri yaşadığını gösterdi. Çalışma yazarları, bu ilaçların, beynin sıcaklık ve terlemeyi kontrol etmeye yardımcı olan hormonları üreten bölgelerini etkilediği sonucuna varmıştır.

Gece terlemesine neden olabilecek diğer ilaçlar şunlardır:

- Migren ilaçları

- Hormon bloke edici ilaçlar

- Diyabet ilaçları

İlaçlarınız gece terlemesine neden oluyorsa, daha hafif giysilerle uyumayı veya odayı daha serin tutmayı deneyebilirsiniz. Gece terlemeleri uykunuzu bölmeye devam ederse, endişeleriniz hakkında doktorunuzla konuşmalısınız.

Enfeksiyon

Viral veya bakteriyel bir enfeksiyon kaptıysanız, vücudunuz enfeksiyonla savaşmak için iç sıcaklığını yükseltir ve bu da ateşe neden olur.

Vücut sıcaklığındaki bu artış terlemeye neden olabilir ve gece terlemeleri ateşle ilişkili yaygın bir semptomdur.

HIV, tüberküloz ve bulaşıcı hastalıklar gibi çeşitli enfeksiyonlar gece terlemelerine neden olabilir. Bu hastalıklar, enfeksiyonla mücadele eden sitokin adı verilen kimyasalların üretilmesine neden olabilirler. Sitokinler, ateş ve gece terlemelerine neden olabilir.

Gece terlemesine ek olarak ateşiniz varsa, ne tür bir enfeksiyona sahip olduğunuzu anlamak için mutlaka bir uzmana başvurun.

Menopoz

Gece terlemeleri genellikle menopoz ve perimenopoz sırasındaki hormonal dalgalanmalarla bağlantılıdır.

Perimenopoz ve menopozdaki kadınların yüzde 80'inden fazlası sıcak basması veya ani, yoğun sıcaklık hissi yaşar. Bunlar gece olduğunda gece terlemelerine neden olabilirler.

Menopoz, bir kadının son adet döneminden 12 ay sonra, genellikle 45 ila 55 yaşları arasında ortaya çıkar. Perimenopoz, menopozdan 7 ila 14 yıl önce ortaya çıkar.

Özellikle perimenopoz sırasında ortaya çıkan östrojen hormonundaki düşüş, vücudun sıcaklık düzenlemesini etkilediği için gece terlemeleriyle bağlantılıdır. Menopoz sırasında gece terlemeleri endişe kaynağı değildir, ancak rahatsız edici olabilir. Menopoz sırasında gece terlemeleri yaşıyorsanız, östrojenin yerini almaya yardımcı olan ilaçlarla semptomları tedavi etme konusunda bir uzmanla konuşabilirsiniz.

AŞIRI TERLEMEDEN KURTULMANIN YOLLARI

Terleme süreci insan vücudunun doğasında vardır ve tüm organların düzgün işleyişinde önemli bir rol oynar. Bu sayede metabolik ürünler, toksinler, fazla ilaçlar vücuttan atılır. Bir kişinin terinin sarı, mavi, kırmızı ve hatta yeşil bir renk tonuna sahip olduğu zamanlar vardır.

Terleme, fiziksel efor sırasında, ısınma sırasında meydana gelir. Bunlar oldukça normal ve doğaldır. Böyle bir durumda tamamen zararsız biyolojik süreçlere müdahale etmek anlamsızdır.

Bununla birlikte, hiperhidroz durumunda kişi sadece fiziksel efor sırasında değil, aynı zamanda kaygı, stres sırasında da artan terleme yaşar. Çoğu zaman, yukarıdakiler gibi bir dizi sağlık sorununun eşlik ettiği bir hastalıktır.

Hiperhidrozun ana belirtileri, vücudun çeşitli bölgelerinde neredeyse sürekli ter üretimidir. Avuç içleri, ayaklar, alın, koltuk altları sıklıkla terler. Ter, etraftaki havanın sıcaklığından, yaşanan duygulardan ve stresten bağımsız olarak sebepsiz yere başlar.

Hiperhidroz genel ve lokal (bölgesel) olarak ikiye ayrılır. Birincisi, tüm ter bezlerinin aşırı aktivitesi, ikincisi vücudun belirli bölümlerinin artan terlemesidir. Lokal hiperhidroz genelden daha yaygındır. Hastalığın ilk belirtileri geç ergenlik döneminde ortaya çıkmaya başlar, çok nadiren 13 yaşından büyük çocuklarda görülebilir. Bu hastalık yaşamı tehdit edici değildir, ancak neden olduğu rahatsızlık birçok insanın hayatını büyük ölçüde mahvedebilir.

Özellikle gece terlemeleri oldukça sıkıntı oluşturabilir. Ancak bu hastalıkla baş etmenin etkili yolları vardır.

İşte 5 basit kural:

Duş

Özellikle çeşitli fiziksel aktivitelerden, stresli durumlardan sonra günde en az 2 kez alınmalıdır. Ilık duş çok kullanışlıdır.

Yemek

Baharatlı ve çok tuzlu yiyecekleri yemek, terlemeyi artıracağı için günlük diyetinizden çıkarın. Kahve ve alkolden de uzak durulmalıdır.

Giysi

Sadece doğal kumaşlardan giysiler giymeye çalışın, çünkü sentetikler insanlarda çok fazla terlemeye neden olur ve hatta uzun süre güçlü bir ter kokusu tutarlar.

Vitamin ve mineral eksiklikleri

Demir, kalsiyum, fosfor gibi mineraller ve yeterli vitaminler metabolizmayı güçlendirecek ve gece terlemelerinin önlenmesine katkıda bulunacaktır. bitkisel çaylar içmeyi deneyin. Örneğin günde 2-3 kez yarım bardak ılık olarak melisa veya adaçayı alın. Çayların şekersiz olması gerektiğini unutmayın. Bitkilerin alerjiye neden olabileceğini unutmayın.

Deodorantlar ve ter önleyiciler

Bakteriler tarafından üretilen kokuyu öldürür ve ter bezlerinin aktivitesini azaltır. Deodorantlara ek olarak, aynı etkiye sahip özel merhemler ve tozlar da kullanabilirsiniz.

DEODORANT MI TER ÖNLEYİCİ Mİ?

Piyasada birçok terlemeyi önleyici ilaç vardır. İki ana ilaç grubu deodorantlar ve ter önleyicilerdir. Reklamlarda, aralarına genellikle eşittir işareti konur, ancak gerçekte vücudu etkileme biçimleri bakımından temelde farklıdırlar.

Deodorantlar, ciltte terin neden olduğu bakteri üremesini engeller ve böylece hoş olmayan kokuları ortadan kaldırır, ancak aslında terlemeyi azaltmazlar.

Ter önleyiciler ise bakterilerle değil, terle savaşır. Tabii ki, hiçbir ilaç teri tamamen bitiremez ve bitirmemelidir, çünkü terleme vücudun normal bir davranışıdır. Ancak terlemeyi önleyici maddelerdeki alüminyum veya çinko tuzları geçici olarak ter bezlerinin kanallarını tıkar ve terlemeyi sınırlar. Bu nedenle, geleneksel deodorantların kullanımı sizi rahatsızlıktan kurtarmıyorsa, hiperhidroz ile mücadelede ter önleyicilere başvurabilirsiniz. Doğru, dikkatli kullanılmaları gerekir.

Ter bezlerini kilitleyerek terleri dışarıya salmazlar ve dikkatsiz kullanımları ter bezlerinin iltihaplanmasına neden olabilir.