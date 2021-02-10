Gece uykusu yaraların iyileşme sürecini hızlandırıyor

Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, yeterli ve sağlıklı uykunun vücut ve ruh sağlığının korunmasında önemli rol oynadığını belirtti.

Uykusuzluk şüphesiz ki vücudumuzda birçok olumsuz etkilere sebep oluyor. Başta bağışıklığımızı düşüren uykusuzluk problemi, özellikle koronavirüs döneminde psikolojik etkilerini de göz önünde bulundurursak oldukça önemli bir sorun haline geldi. Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, uykusuzluğun büyüme, gelişme ve vücudun kendini tamir etme süreçlerini olumsuz etkilediğine dikkati çekti.

BÜYÜME HORMONU SALGILANIYOR

Gece derin uykuda salgılanan büyüme hormonunun insan vücuduna pek çok faydası olduğunu anlatan Öztürk, şunları kaydetti: "Eğer büyüme çağında bir çocuksak yeteri kadar uyumadığımız zaman boy potansiyelimizi ortaya koyamayabiliriz. Mesela genetik yapı olarak 180 santimetre boya sahip olacakken yetersiz uyku nedeniyle belki de 175 santimetrede kalacaktır ve boyu daha kısa olacaktır. Erişkinlik döneminde ise gece uykusunda büyüme hormonunun salgılanması, gün içinde yaşadığımız hasarlanma, yara ve bere gibi olumsuzlukların tamir süreçlerini yönetir ve daha hızlı iyileşmeyi sağlar. O yüzden hasta olan ya da yaralanma geçiren kişilere 'dinlenmenize dikkat edin ve uyuyun' deriz. Uyuduğumuz zaman daha hızlı toparlanabiliriz. Hastalık dönemlerinde de yeterli uykuyu almaya özen göstermeliyiz."