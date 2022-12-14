Gece yatmadan ayak altına sürün! Sarımsak - zeytinyağı kürü binbir derde deva

Zeytinyağı ve sarımsak ikilisi, gece yatmadan önce mutlaka ayak altına süürlmeli. Bu kür sayesinde, hastalığa yakalanmaktan ve ateşten kurtulacaksınız!

Alternatif tıp, yıllardır hayatımızda olan ve birçok hastalığa şifa bulmamıza yardım eden bir aracı. Son yıllarda, teknoloji sayesinde bilim oldukça ilerledi.

Binbir hastalığa çözümler bulunmaya ve ilaçları yapılmaya başlandı. Ancak doğal yöntemlerin başarısı geri plana atılmadı. Hala daha doğal yolları kullanan ve bu yollar sayesinde çeşitli sorunlarından kurtulmaya çalışanlar var.

Bu doğal yöntemlerden birisi de sarımsak - zeytinyağı kürü.. Bu kürü gece yatmadan önce ayaklarınıza sürmeniz gerekiyor.

Ancak bu kürün detaylarına gelmeden önce, zeytinyağının faydalarına kısacık göz atmamız gerekiyor. Mutfaklarımızdan ve yemeklerimizden eksik etmediğimiz zeytinyağı, doğanın bize sunduğu en güzel mucizelerden biri.

Tam bir kalp dostu olan zeytinyağı, kalp hastalıklarına dair sağlık sorunlarının giderilmesine yardımcı oluyor. Kansere yakalanma riskini en aza indiriyor ve bu hastalıkla mücadele edenlere destek oluyor.

Karaciğeri temizleyen zeytinyağı, toksinlerin atılmasına da katkı sağlıyor. Zararlı toksinlerden arınan vücut, daha iyi çalışıyor.

Yukarıda yer alan faydalara ekledikçe ekleme yapabiliriz çünkü zeytinyağı, tam bir mucize.. Faydaları saymakla tükenmeyen zeytinyağı, diğer bir faydalı ürün olan sarımsakla birleşiyor.

Sarımsak ve zeytinyağı kürü, yapımı ve faydasıyla çoğu gece vazgeçilmeniz olacak diyebiliriz!

Zeytinyağı - sarımsak mucizesi

YAPILIŞI

5 -6 diş doğal olduğuna inandığımız sarımsağı iyice ezin ve macun haline getirin. Ardından üzerini geçecek kadar zeytinyağı koyun. Biraz dinlendirin. Bu aşamaların ardından, karışımızın kullanım için hazır olacaktır.

Öksürük ve ateş durumunda gece uyumadan önce ayak altına güzelce masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Tercihen gündüz de yapabilirsiniz.

Küçük bebeğinize, çocuğunuza ve kendinize uygulayabilirsiniz. İyice yedirdikten sonra sadece bir çorap giyilmesi yeterli olacaktır.

Faydaları

Tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur.

Metabolizmayı hızlandırır. Kemik ve eklem ağrılarına karşı etkilidir.

Kan akışını hızlandırır ve vücut savunma mekanizmasını güçlendirir.