Gece yiyen sabaha eriyor! 3 malzemeli tığ gibi incelten yoğurt kürü...

Detoks etkili ve yağ yakımını hızlandıran, gece boyunca matebolizmanızı çalıştıracak olan limon-yoğurt-pulbiber karışımını denediniz mi...

Zayıflamayı hızlandıran ve yağ yakımını destekleyen sağlık deposu kürler, günümüzde oldukça popüler.

Doğal gıdalarla hazırlanan ve düzenli tüketildiği takdirde ciddi bir kilo kaybına vesile olan kürler arasında en çok tercih edileni ise limon-yoğurt-pulbiber...

Göbek eriten, biriken yağları yakmaya yardımcı olan, metabolizmayı fişekleyen ve gece boyunca kalori açığı sağlayan bu kürü deneyenler, kısa sürede kilo kaybı yaşadıklarını aktarıyor.

Zayıflatan efsane kür

Zayıflatan yoğurtlu limonlu pul biberli kürü kullanırken, aynı zamanda yediklerinize ve su tüketiminize de dikkat etmeniz gerekmektedir.

3 yemek kaşığı yoğurt ve yarım adet limonun suyunu karıştırın. Ardından 1 çay kaşığı pul biberi de zayıflatan yoğurtlu karışıma ilave edin. Kaşık yardımı ile güzelce karıştırın.

Zayıflatan yoğurtlu limonlu pul biberli kürü, 2 hafta boyunca yatmadan yarım saat önce tüketin.

*Emziren anneler ve kronik rahatsızlığı olanlar doktora danışmalıdır.