Geceleri karaciğeri arındırmanıza yardımcı olacak 5 içecek

Karaciğerin düzgün çalışması vücudumuz için çok önemlidir ve onu temiz tutmak genel sağlık açısından oldukça önemlidir. İşte her gece karaciğer detoksu yapmanıza yardımcı olacak 5 içecek.

Daha fazla spor yapmak ve daha sağlıklı beslenmek genel sağlık için ilk adımdır. Ama daha ileri gitmeyi ve vücudunuza içeriden bakmayı, karaciğerin ihtiyaç duyduğu besinlerle işlevlerini daha iyi yerine getirmesine yardımcı olmayı düşündünüz mü? Bunu, karaciğer sağlığını en üst düzeye çıkarmak için ideal olan birkaç detoks bitkisinin yardımıyla elde edebilirsiniz.

Deri insan vücudundaki en büyük organdır ve karaciğer de en büyük iç organdır. Vücut için çok önemli işlevleri olan karaciğerin 500'den fazla hayati görevi vardır. Karaciğer genel olarak sindirim sürecine yardımcı olur, ince bağırsaktaki yağları parçalar, vücuttan toksinleri uzaklaştırır ve pıhtılaşma sürecinde kanamayı önler.

VÜCUDUN ARINDIRILMASINDAN SORUMLU

Karaciğer karbohidrat, yağ ve proteinin sindirimi için gerekli safra salgılanmasından sorumlu kilit bir organdır. Fazla glikozu glikojene dönüştürerek gıdayı enerjiye dönüştürür ve kandaki glikoz ve amino asit seviyesini düzenler. Sonuç olarak ve kısacası besinlerin işlenmesinden ve vücudun arındırılmasından sorumludur. Şimdi karaciğerin temiz olmasının neden bu kadar gerekli olduğunu anlıyorsunuz değil mi?

Karaciğeriniz düzgün çalışmıyorsa cilt sorunları, enerji eksikliği, yavaş metabolizma, düşük bağışıklık, sindirim bozuklukları ve ruh hali değişimleri ortaya çıkar.

Karaciğerinizin sağlıklı olduğundan ve ideal şekilde çalıştığından emin olmak için alkol, şekerli ve yüksek yağlı yiyecekler, gazlı içecekler ve çok fazla kahveden uzak durun. Suya evet deyin; günde en az bir buçuk ila iki litre için. Erken ve hafif akşam yemekleri yiyin ve bu gece içecekleri ile karaciğerinizi temizlemeye başlayın.

Bu 5 içecek, karaciğer ve safra kesesinin yenilendiği gecenin erken saatlerinde karaciğerinizin kendini temizlemesine yardımcı olacaktır.

LİMONLU ILIK SU

Güne başlamak için limonlu su içmek çok popülerdir, mutlaka sosyal ağlarda, internet sitelerinde ve dergilerde defalarca okumuşsunuzdur ama geceleri içmenin de detoks faydalarının olduğunu daha önce duymamış olabilirsiniz.

Limon içerdiği C vitamini sayesinde sindirime yardımcı olur, bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudun arınmasına yardımcı olarak kilo vermeye katkı sağlar.

KARAHİNDİBA

Karahindiba, karaciğer detoksu için değerli bir yardımcıdır. Bu kök karaciğerde kanamayı önler ve safra akışını iyileştirir.

Toksinlerin atılmasına yardımcı olan ve sıvı tutulmasını önleyen diüretik bir bitkidir. Karaciğer detoksu için karahindiba çayı yaparak akşam saatlerinde veya geceleri tüketebilirsiniz.

BOLDO ÇAYI

Boldo çayının tadı pek güzel olmasa da etkisi o kadar muhteşem ki, kesinlikle denemeye değer. Sindirime yardımcı etkisi geceleri detoks işlemine yardımcı olur.

Boldo çayı safra salgısını uyarır, iltihap önleyici, antioksidan ve idrar söktürücüdür. İdrar yolu enfeksiyonlarına karşı savaşır, kanı temizler, toksinlerin atılmasına yardımcı olur ve karaciğer ve böbreklerin düzgün çalışmasına katkıda bulunur.

NANE ÇAYI

Nanenin sindirimi kolaylaştırdığı yaygın bir bilgidir, ancak arındırıcı özellikleri çok iyi bilinmemektedir. Nane, vücudun karaciğer ve kolondan gelen atıkları yok etme yeteneğini arttırır. Daha sağlıklı bir karaciğere sahip olmak istiyorsanız, geceleri nane çayını deneyebilirsiniz.

YULAF EZMESİ İÇECEĞİ

Yulaf ezmesi içeceği son yıllarda çok moda oldu. Yulaf sindirimi iyileştiren, karaciğer ve bağırsak temizliğine katkıda bulunan lif, vitamin ve mineraller içerir.

Yulaf aynı zamanda uykuyu kolaylaştıran rahatlatıcı etkisi sayesinde iyi bir dinlenmeye de yardımcı olur. Yulaf ezmesi glüten içermemesine rağmen, işlenmesi sırasında çeşitli ekler alabilir, bu nedenle çölyak iseniz, yukarıdaki içecekleri tercih etmeniz daha iyi olur.

Bu içeceği yapmak için 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi, bir bardak su ve bir çay kaşığı tarçın tozuna ihtiyacınız olacak. Yulaf tanelerini 7-8 saat bekletin, süzün ve bir bardak su ve tarçınla birlikte öğütün. İçeceği tatlandırmak istiyorsanız bal ekleyin.