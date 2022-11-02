Sık idrara çıkmanın 3 nedeni

Gün içerisinde tuvalet yapma sıklığınız normalin üstünde ve geceleri de sık sık tuvalete çıkıyorsanız mutlaka altında yatan sebebi araştırın! İşte sık sık idrara çıkmanın nedenleri...

Gün içerisinde sıvı tüketimine bağlı olarak birkaç defa tuvalete çıkmanın dışında sık sık idrara çıkıyorsanız, bu durum ilk etapta bir problem olarak görülmeyebilir. Çünkü genelde gün içerisinde sık sık idrara çıkmanın altında, tüketilen yiyecek ve sıvı ürünler yatabilir.

Yetişkinler için günde 1,5 litre standart önerilen su miktarıdır bu da yaklaşık olarak günde 5-6 defa tuvalete çıkmaya tekabül etmektedir.

Bünyesi, yaş ve cinsiyet durumuna bağlı olarak farklılık gösteren durumlarda su ihtiyacı artabilir ve buna bağlı olarak da idrara çıkma ihtiyacı da artabilir.

Kadınlar daha az idrara çıkar

Fizyolojik ve biyolojik açıdan kadınların mesaneleri daha küçük olduğu için erkeklere göre daha sık idrara çıkmaktadır.

Buna ek olarak, yaş faktörü, erkekler de prostat, kadınlar da ise hormonal değişimler gibi faktörler sebebi ile idrara çıkma sıklığını artırır.

Sağlık sorunlarına dikkat

Tüm bu genel geçer durumların yanında geceleri sürekli olarak uykunuzdan uyanıp sık sık idrara çıkıyorsanız bu durum bazı sağlık sorunlarından kaynaklı olabilir.

Geceleri sık sık idrara çıkmanın 3 temel sebebi:

1) Sistit

Sistit genel olarak idrar kesesi iltihabına verilen isimdir. Özellikle geceleri sık sık idrara çıkıyorsanız sebebi bu olabilir. Sosyal konforu bozan bir enfeksiyon olan sistit, kadınlarda daha sık görülen bir enfeksiyon hastalığı olan ve çoğunlukla dış etmenlerden kaynaklı bakterilerin neden olduğu durumdur.

Sistit, sık idrara çıkma sorununun yanında idrar yaparken yanma, göbek altında ağrı ve hastalığın ileri safalarında idrarda kanama ile kendisini gösterir.

Kadınlarda oldukça sık görülen bu enfeksiyon hastalığı, tanı konulması ve tedavi edilmesi nispeten daha rahat bir hastalıktır.

2) Diyabet

Diyabet, son zamanlarda dünya genelinde en önemli sağlık sorunlarından biridir. insan vücudunda pankreas salgı bezinin yeterli miktarda insülin hormonu üretmemesi durumun da ortaya çıkar. Diyabet hastalığının beraberinde getirdiği bazı etmenler vardır. Bunlar özellikle; ağız içinde kuruluk, çok su içme, çok idrara çıkma, gibi şikayetlere neden olur. Diyabet hastalığında aşırı su içme durumu kişide sık sık idrara çıkılmasına sebep olur.

3) Kalp yetmezliği ve kalp hastalığı

Kalp yetmezliği hastalığı sık idrara çıkma dürtüsü ile ortaya çıkabilir. Hastalıkla kalp, organları besleyebilecek kadar kan pompalayamaz. Kalp pompalayamadığı için de vücut ve bacaklarda su depolar. Bu sıvı gece uyurken dışarı atılır. Bu sorunların dışında şişmiş bacaklar, nefes darlığı, halsizlik ve tükürüklü öksürük gibi belirtilere dikkat edilmelidir.