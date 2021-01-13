Geçirgen bağırsak sendromu nedir? Geçirgen bağırsak sendromu nasıl anlaşılır, belirtileri nelerdir?

Oyuncu Neslihan Atagül'ün yakalandığı geçirgen bağırsak sendromu nedir merak konusu oldu. Hızla kilo veren oyuncunun geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle setlere ara verdiği öğrenildi.

Sefirin Kızı dizisinde başrol oynayan Neslihan Atagül, hayranlarını üzecek bir hastalığa yakalandı.

Hızla kilo kaybı yaşayan Neslihan Atagül'e doktorların "geçirgen bağırsak" sendromu teşhisi koyduğu ileri sürüldü. Rahatsızlığından dolayı yaşam kalitesi ciddi şekilde etkilenen Neslihan Atagül'ün 10 gün rapor aldığı ortaya çıktı.

Oyuncunun sevenleri ve merak edenler geçirgen bağırsak sendromu nedir nasıl anlaşılır sorularına cevap aramaya başladı.

Peki bağırsak dengesini alt üst eden ve hayati tehlikeye yol açan geçirgen bağırsak sendromu nedir?

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR?

Sızdıran veya geçirgen bağırsak sendromu olarak tanımlanan hastalık, sindirim sisteminin merkezi olan ve ikinci beyin olarak tanımlanan bağırsakların sağlığı, tüm metabolizmayı etkilemektedir.

Bağışıklık sistemi hücrelerinin yüzde 70'i bağırsaklarda bulunmaktadır. Geçirgen bağırsak sendromu, sıkı bağların açılması ile ilgili bir durumdur.

Bu ‘'sıkı bağlar‘' bağırsaklardan kan dolaşımına sadece sindirilmiş besinlerin, mineral ve vitaminlerin girmesine izin veren geçiş noktalarıdır. Eğer bağırsaklardaki hücreler arası sıkı bağlar bozulursa, kan dolaşımına zararlı maddeler ve toksinler geçebilmektedir.

Yine sıkı bağlar, toksinler, mikroplar ve sindirilmemiş yiyecek parçacıklarını tutmakta ve bağırsağa hasar vermektedir.

Sızan patojenler ya da iyi sindirilmemiş besinler kan dolaşımına karışır, bağışıklık sistemi ise tanımadığı bu maddelere karşı saldırıya geçmektedir.

Yani bağışıklık sistemi kendi dokusuna saldırmaktadır. Bağışıklık sistemi hastalıkları ise bu döngünün uzun zaman sürmesi ile oluşmaktadır.

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDENLERİ VE BELİRTİLERİ

Bağırsak hastalıkları: Bağırsak geçirgenliğinin artmasının çoğunlukla huzursuz bağırsak sendromu, ülseratif kolit ve Crohn hastalığından muzdarip insanlarda daha çok görüldüğü tespit edilmiştir. Çinko takviyesinin, bu vakalarda bağırsak bağlantılarının sıkılaştırılmasında oldukça etkili olduğu görülmektedir.

Otoimmün hastalık: Sızdıran bağırsağın otoimmün (bağışıklık sisteminin aşırı duyarlılığıyla oluşan tepki ) bir hastalığa neden olabileceğini anlamanın anahtarı, ‘'zonulin'' olarak bilinen bir protein üzerinde yapılan araştırmalardır. Zonulin bağırsak bariyer bütünlüğünü göstermektedir. Sıkı bağları yapıştıran ya da onaran bir proteindir. Bu araştırmalara göre zonulin seviyesinin artması bağırsak geçirgenliğini göstermektedir. Gaitadan rahatlıkla ölçülebilmektedir.

Tiroit sorunları: Sızdıran bağırsak sendromunun doğrudan etkileyebileceği otoimmün hastalıklardan biri Hashimoto hastalığıdır. ‘'Kronik tiroidit“ olarak da bilinen bu bozukluk, hipotiroidizm, metabolizma bozuklukları, yorgunluk, depresyon, kilo alımı ve bir dizi başka sorunlara yol açabilmektedir.

Emilim bozuklukları: Sızan bağırsaklardan kaynaklanan çeşitli beslenme yetersizlikleri, mide asit düzeyinin yetersizliği, yaşamsal döngünün en önemli vitamini B12, folat, magnezyum ve diğer enzimlerin emilimini imkansız kılmaktadır.

Cilt hastalıkları: Bağırsak – cilt bağlantı teorisi, 70 yıl önce ilk kez tanımlanan bağırsak hiper geçirgenliğinin cilt sorunlarına neden olabileceğini göstermektedir. Özellikle zamansız akne, sivilce, sedef hastalığı ve egzamalarda önce bağırsak geçirgenliği kontrol edilmelidir.

Gıda hassasiyeti veya alerjiler: Özellikle belirli besinleri tükettikten sonra şişkinlik ve benzeri rahatsızlıklar hissediliyorsa, bu da teşhis edilmemiş bir gıda alerjiniz olduğuna işaret edebilir. Bu da sıklıkla bağırsaktaki dengesizliklerle ilişkilendirilir.

Geçirgen bağırsak sendromunun diğer belirtileri,

Vitamin eksiklikleri,

Fibromiyalji,

Sindirim sorunları (kabızlık ve ishal),

İrritabl bağırsak sendromu,

Kronik yorgunluk,

Aşırı kilo ve kilo vermekte zorlanma,

Tedavi edilemeyen depresyon ve anksiyete,

Sürekli devam eden baş ağrısı ve migren olarak sıralanabilir.

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMUNA NE İYİ GELİR?

Genellikle diyet, aktivitelerdeki birkaç temel değişiklikle birlikte, geçirgen bağırsak sendromuna iyi gelir. Şikâyetlere iyi gelen ve belirtileri azaltmaya yardımcı olabilecek bazı ipuçları şu şekilde sıralanabilir;

Meyveler, sebzeler, kepekli tahıllar, baklagiller ve fındık gibi lifli yiyecekler İBS’de görülen kabızlığa iyi gelir.

Azar azar ve sık yemek yemek şikâyetleri hafifletmede etkilidir.

Yiyecekleri yavaş yavaş, uzun süre çiğneyerek yemek gaz şikâyetine iyi gelir.

Düzenli egzersiz yapmak mutluluk hormonu olarak bilinen endorfin ve serotonin salınımını artırarak stresle başa çıkmaya yardımcı olur. Böylece stresin tetiklediği belirtilerde azalma görülür.