Geçmeyen ağız kokusu, kanser belirtisi olabilir

Geçmeyen ağız kokusuna yönelik hastaların dikkatli olması gerektiğini belirten Dr. Yavuz Selim Yıldırım, kokunun çeşitli kanserlerin de belirtisi olabileceğini söyledi.

İnsan ilişkilerini olumsuz etkileyen en önemli unsurlardan biri, ağız kokusudur.

Ağzı kokan kişi durumun farkında olmasa bile, etrafındaki insanlar rahatsız olup uzaklaşmayı tercih eder.

Gelip geçici olarak düşünülen bu durum, aslında önemli sağlık sorunlularının belirtisi olabilir.

Ağız kokusu devamlı oluyorsa araştırmak ve tedavi etmek gereklidir. En sık ağızda, dilde, dişlerde ve midede bulunan problemlere bağlı oluşmaktadır.

KANSER BELİRTİSİ OLABİLİR

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, şikayeti olan kişilerin kulak burun boğaz uzmanı, bununla beraber diş hekimi ve gastroentrolojı uzmanına gözükmesi gerektiğini söyledi.

Yıldırım, önceden olmayan ve sonradan ortaya çıkan devamlı kötü kokunun; mide kanseri, karaciğer kanseri, gırtlak kanseri ve dil kökü kanseri gibi çeşitli kanserlerin belirtisi olabileceğini belirtti.

AĞIZ KOKUSU SEBEPLERİ

Ağız kokusunun kanser dışında sık görülen sebepleri ise; burnu tıkalı kişilerin ağızdan nefes almasına bağlı ağız ve boğaz bölgesinin kuruması ve bu bölgedeki bakterilerin artmasına bağlı ağız kokusu, dil kökünde biriken bakterilerin yaptığı ağız kokusu, diş ve diş etine bağlı problemler, yoğun geniz akıntısı, boğaz enfeksiyonları, bademcik içerisinde taş oluşması, alkol- sigara -tütün kullanımı, şeker ve böbrek hastalıkları, bazı ilaçların yan etkisi ve yetersiz sıvı alımı sayılabilir.

AĞIZ KOKUSU NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Öncelikle sebep bulunmalı, bunun için çeşitli tetkikler yapılabilir. Kokunun nereden geldiği araştırılmalıdır.

Eğer kokunun kaynağı saptanamamış ise kronik sinüzit enfeksiyonları, kronik bademcik enfeksiyonları, kronik mide problemleri ve kronik diş ve diş eti rahatsızlıkları teker teker kontrol edilmelidir.

Lüzumu halinde ayrıntılı gastroentrolojı muayenesinden geçmeli, uygun süre ve dozda tedaviye rağmen geçmeyen koku da endoskopi düşünülebilir.

Diş ve diş eti rahatsızlıkları ve bunlara neden olabilecek çürükler, köprüler, protezler düzeltilmeli.

SAĞLIKLI İNSANLARDA AĞIZ KOKUSU NASIL GİDERİLİR?