Geçmeyen boğaz ağrısına doğal çözümler

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Geçmeyen boğaz ağrısı birçok farklı nedenden kaynaklanabilir.

Eğer 1-2 haftadan uzun süredir devam ediyorsa, altında yatan nedeni belirlemek için bir doktora görünmek en iyisidir.

Ancak, boğaz ağrısını hafifletmek için aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz:

DOĞAL VE EVDE UYGULANABİLECEK ÇÖZÜMLER

Tuzlu su gargarası:

Ilık suya yarım çay kaşığı tuz ekleyip gargara yapmak, boğazdaki tahrişi ve bakterileri azaltabilir.

Ballı ılık içecekler:

Ilık su veya bitki çayına bal ekleyerek boğazı yatıştırabilirsin. (Bal, antibakteriyel ve yatıştırıcı etkiye sahiptir.)

Zencefil ve limon çayı:

Anti-enflamatuar etkileriyle boğazı rahatlatabilir.

Bol su içmek:

Boğazın kuru kalmasını önlemek için gün içinde sık sık su içmek önemlidir.

Nemin artırılması:

Nemli hava, tahrişi azaltabilir. Özellikle kış aylarında bir hava nemlendirici kullanabilirsin.

Papatya çayı ve adaçayı gargarası:

Antiseptik özellikleriyle boğazdaki iltihabı hafifletebilir.

Sarımsak tüketimi:

Doğal antibiyotik etkisiyle bağışıklık sistemini destekleyebilir.

DİĞER ÇÖZÜMLER

Boğaz pastilleri:

Boğazı nemlendiren ve ağrıyı hafifleten pastiller işe yarayabilir.

Antiseptik spreyler:

Boğazdaki enfeksiyonu azaltmaya yardımcı olabilir.

Parasetamol veya ibuprofen:

Ağrı ve iltihabı hafifletebilir.

NE ZAMAN DOKTORA GİDİLMELİ

Eğer şu durumlar varsa, bir doktora görünmek önemlidir:

Boğaz ağrısı 2 haftadan uzun süredir devam ediyorsa



Ağrı çok şiddetliyse ve yutkunmayı zorlaştırıyorsa



Yüksek ateş, bademciklerde beyaz lekeler veya şişlik varsa



Ses kısıklığı 2 haftadan fazla sürüyorsa



Lenf bezlerinde aşırı şişlik ve hassasiyet varsa



Boğaz ağrısının nedeni enfeksiyon (bakteriyel veya viral), reflü, alerji veya tahriş olabilir.

Eğer uzun süredir devam ediyorsa, altta yatan sebebi öğrenmek için bir uzman desteği almak en doğrusu olur.