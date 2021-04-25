Geçmeyen Covid-19 belirtilerine doğal tedavi

Koronavirüsü atlatan kişilerde devam eden belirtiler ve kalıcı hasarların doğal yollarla tedavi edilebileceğini ifade eden Fitoterapi Uzmanı Serhat Koran, tüketilebilecek karışımları sıraladı.

Koronavirüs geçiren hastalarda etkiler uzun süre devam edebiliyor. Kişiler, koronavirüsü atlattıktan sonra baş ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, halsizlik, kaşıntı, tat ve koku kaybı gibi rahatsızlıklar yaşamaya devam edebiliyor.

‘Post Covid Sendrom’ veya 'Uzun Covid Sendromu' denilen bu durumun doğal yollarla tedavi edilebileceğini ifade eden Fitoterapi Uzmanı Serhat Koran, koronavirüsle mücadelenin ardından uyku, beslenme ve egzersiz düzenine özen gösterilerek vücudun özellikle detoks yönünden hareketlendirilmesi gerektiğini söyledi.

YÜKSEK ANTİOKSİDAN TÜKETİLMELİ

Koronavirüs ve benzeri ağır virüslerden sonra vücutta ağır metaller, toksinler ve virüs artıklarının olabildiğini ve bunları vücuttan atmak için özellikle antioksidan özelliği yüksek gıdaların tüketilmesi gerektiğini belirten Koran, havuç, fesleğen, kırmızı turp, zencefil gibi C ve E vitamini ağırlıklı besinlerin tüketilmesini önerdi.

Uyku kalitesinin de oldukça önemli bir konu olduğunu hatırlatan Koran, "Karanlık bir ortamda 7 saatlik bir uyku, melatonin hormonu salgısını artıracaktır. Bu da hücre içinde biriken toksinleri temizlemede önemli bir rol oynuyor. Bunun dışında dengeli beslenip, egzersiz yaparak, sigaradan ve stres uzak durarak vücudu detoks yönünde hareketlendirmede fayda olacaktır. Ayrıca, mutlaka günde 2-3 litre su içilmeli” diye konuştu.

GÖĞÜS AĞRISI VE KOKU KAYBI İÇİN DOĞAL TEDAVİLER

Koronavirüs sonrası devam eden rahatsızlıklar arasında en çok göğüs ağrısı, öksürük ve koku kaybı olduğunu belirten Koran, çeşitli yağlarla göğüs ağrılarını ve koku kaybını gidermenin mümkün olduğunu söyledi.

Koran, ağrıları gidermek ya da etkisini azaltmak için Hindistan cevizi yağı, kayısı çekirdeği yağı, shea butter yağı (karite yağı), karanfil yağı ve ardıç yağının karıştırılarak ağrıyan yerlere uygulanabileceğini kaydetti.

Hastalıktan sonra en sık görülen rahatsızlıklardan birinin de koku kaybı olduğuna dikkat çeken Koran, "Bunu gidermek için okaliptüs yağı, nane yağı gibi keskin kokular burun ucu ya da yakaya düzenli bir şekilde damlatılabilir. Böylece koku hücreleri ve sinirlerini harekete geçirerek, duyu eski haline getirilebilir” dedi.

BALGAM VE ÖKSÜRÜĞE KARŞI DOĞAL FORMÜL

Balgam ve öksürüğün de çok sık görüldüğünü ifade eden Koran, balgam ve öksürüğü gidermek için ıhlamur ve adaçayını tavsiye ettiğini, kuşburnu çayı ve yeşilçayın da tüketilebileceğini söyledi. Kuşburnu çayının, vücut direncini artırdığını ve çok güçlü bir antioksidan olduğunu, yeşilçay da metabolizmayı hızlandıran bir detoks yöntemi olduğunu aktaran Koran, ayrıca maydonoz çayı, mate çayı, rooibos çayının da post-covid sendormunda tüketilebileceğini belirterek, "Bu çaylar da vücudun hareketlenmesini ve hücrelerin temizlenmesini sağlayan çaylar. Ayrıca hodan yağı, günlük yağı ve selvi yağını göğüs üzerine sürerek geçmeyen öksürükte rahatlama sağlayabiliriz.” şeklinde konuştu.

Koronavirüsü ağır geçiren hastaların hem hastalık sürecinde hem de sonrasında stres, anksiyete, uykusuzluk gibi psikolojik problemler yaşayabildiğine dikkat çeken Koran, "Bu anlamda papatya çayı, rezene çayı tüketilebilir. Hatta rezene çayı duş alırken, küvetteki suyun içerisine de eklenebilir. Bunun dışında vetiver ve bergamot yağları tercih edilebilir. Bu yağların, rahatlatıcı etkisi vardır” ifadelerini kullandı.