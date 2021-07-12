Geçmeyen ses kısıklığı, kanser işareti olabilir

Ses kısıklıklarının 2 ila 3 hafta sürmesi durumunda gırtlak, yutak ve yemek borusu kanseri gibi hastalıklara işaret edebileceğini ifade eden Prof. Dr. Tolga Kandoğan, önemli uyarılarda bulundu.

Hemen herkesin yaşadığı ancak pek önemsemediği ses kısıklıkları, ciddi sağlık sorunlarını işaret edebiliyor.

Ses kısıklığı eğer 2 ila 3 hafta gibi bir süredir devam ediyorsa ve geçmiyorsa birtakım ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Ses kısıklıkları genellikle üst solunum yolu enfeksiyonu belirtilerine eşlik eder. Kişi boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, halsizlik gibi yakınmalarına ek olarak ses kısıklığı da yaşayabilir ve bu yakınması diğer bulgularla beraber kısa sürede geçer.

Ancak hastada ses kısıklığının uzun sürmesi halinde mutlaka bir KBB hekimi tarafından değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tolga Kandoğan, "Çünkü bu uzamış ses kısıklığının altında yatan ciddi birtakım sağlık sorunları olabilir ve bu sorunun erken zaman da yakalanması, uygun tedaviye başlanması hastanın tedavi şansını ciddi manada artırır.” diye konuştu.

BİRÇOK KANSERİN HABERCİSİ OLABİLİR

Ses kısıklığına neden olan hastalıkları sıralayan Prof. Dr. Kandoğan, ses kısıklıklarının basit solunum yolu enfeksiyonlarına, reflüye, sesin kötü kullanılmasına bağlı olarak ses tellerinin üzerinde gelişen nodül, polip gibi sebeplere bağlı olabileceği gibi ses tellerinin düzgün çalışmasını engelleyen, ses tellerinde felç gelişmesine yol açan gırtlak, yutak, yemek borusu kanseri gibi hızla tedaviye başlanması gereken bazı hastalıkların habercisi de olabileceğini söyledi.

Genel anlamda baş boyun kanserleri olarak adlandırılan bu gruptaki kanserlerin erken teşhis ile tedavi şansının oldukça yüksek olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kandoğan, "Bu yüzden 2 haftadan uzun süren ses kısıklıklarında hastalar mutlaka bir KBB uzmanı tarafından değerlendirilmelidir.” dedi.