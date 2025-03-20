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Haber Merkezi

İnsan vücudunu tehdit eden hastalıkların bazıları cinsiyet ve yaş grubuna göre hem daha belirgin görülüyor hem de daha yıkıcı etkilere neden oluyor.

Tiroit bezinin fazla hormon üretmesiyle ortaya çıkan hipertiroidi de kadınlar için gizli tehditlerden biri.

Hipertiroidi hastalığı, özellikle genç yaşlardaki kadınlarda sık görülüyor.

Tiroit bezinden salgılanan T3 ve T4 hormonlarının (tiroit hormonları) kandaki miktarının artması, hipertiroidi tablosunu ortaya çıkarıyor.

ÖZELLİKLE 20-40 YAŞ GRUBUNDAKİ KADINLARDA SIK GÖRÜLÜYOR

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hüsnü Aydın, bu hastalığın özellikle 20-40 yaş arasındaki kadınlarda daha sık görüldüğünü ve tedavi edilmediği takdirde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade etti.

HİPERTİROİDİNİN BELİRTİLERİ

Hipertiroidi hastalarının şikayetleri geniş bir yelpazeye yayıldığını dile getiren Doç. Dr. Aydın, “Vücudun hemen her organında etkinliği bulunan tiroit hormonlarının fazla olması, hastalarda sıcağa tahammülsüzlük, ateş basması, çarpıntı, kalp ritim bozuklukları, kilo kaybı ve bağırsak hareketlerinde artış gibi belirtilere neden olabiliyor.

Bunun yanı sıra, uyku problemleri, depresyon ve anksiyeteye neden olarak hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkileyebiliyor. Bazı hastalarda ise gözleri etkileyerek gözlerde canlı bakış, dışa doğru belirginleşme gibi durumlara yol açabiliyor. Tedavi edilmediği takdir de bu hastalarda göz bulguları ve kalp ritim bozuklukları çok ciddi derecelere ulaşabiliyor.” dedi.

TEDAVİ SEÇENEKLERİ

Hipertiroidinin tedavisi üç ana başlık altında toplanabileceğini dile getiren Doç. Dr. Aydın, “Bunlar, medikal tedavi, cerrahi tedavi ve radyoaktif iyot tedavisi. İlk olarak kullanılan ilaç tedavisi, tiroid bezinin aşırı çalışmasını baskılamaya yöneliktir. Çoğu durumda hastalar ilaç tedavisine yanıt verebilir ve hastalık kontrol altına alınabilir.

Ancak ilaç tedavisinden yeterli yanıt alınamayan hastalar için cerrahi veya radyoaktif iyot tedavisi seçenekleri devreye girer. Cerrahi tedavi özellikle tiroit bezi çok büyümüşse veya tiroidde nodüller varsa, kanser şüphesi söz konusuysa öncelikli olarak tercih ettiğimiz tedavi yöntemidir.” diye konuştu.

CERRAHİ TEDAVİ

Cerrahi tedavi hakkında bilgi veren Doç. Dr. Aydın, “Özellikle tiroid bezi büyükse, kanser şüphesi varsa veya hastada nefes almakta zorlanma gibi semptomlar varsa öncelikli olarak tercih edilmektedir. Ayrıca, tiroid hastalığına bağlı olarak hızlı bir şekilde tedavi edilmesi gereken hastalar için cerrahi yöntem önerilmektedir. Hastalarda yakın zamanda bir gebelik planı varsa, tiroid bezinde oluşan nodüller nefes borusuna ya da yemek borusuna baskı yapıyorsa, bu durumda cerrahi tedavi önceliklidir.” şeklinde konuştu.

DÜZENLİ TAKİP ÖNEMLİ

Hipertiroidi hastalığının ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini belirten Dr. Aydın, hastaların tiroit hormon testlerini ve tiroit ultrasonlarını düzenli olarak yaptırmaları gerektiğinin altını çizdi.

Tiroid hormon tahlillerinin yılda bir kez yapılmasının yeterli olduğunu, ancak ultrason sonuçlarına göre takip sıklığının değişebileceğini vurguladı.

Özellikle gözlerde belirginleşme ve canlı bakış gibi bulgularla seyreden, Graves hastalığına bağlı göz tutulumu varsa cerrahi tedavi öncelikli bir seçenek olduğunu dile getirdi.