Gençlerde böbrek yetmezliği belirtisiz ilerliyor

Kronik böbrek hastalıklarının toplumda yaygın görülen önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirten Prof. Dr. Süheyla Apaydın, böbrek yetmezliğinin özellikle gençlerde belirtisiz ilerlediğini söyledi.

Zor bulgu veren böbrek yetmezliği hastalığı giderek yaygınlaşıyor. Hastalığın ortaya çıkmasında ise diyabetten, romatolojik hastalıklara kadar birçok etken bulunuyor.

Erken evrede tanı konmasıyla birlikte önemli ölçüde hastalığın tedavi edilebildiğini söyleyen İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Süheyla Apaydın, böbrek sorunlarının belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi vererek, özellikle internette reklamları yapılan bitkisel tedavilere karşı uyardı.

ERKEN BELİRTİLERE DİKKAT EDİLMELİ

Çoğu zaman tanının geç konması nedeniyle hastalık, doğası gereği ilerlemeye eğilim gösterebiliyor. Böbreğin yapısal bozukluklarının yanı sıra şeker hastalığı, yüksek tansiyon, ateroskleroz, romatolojik hastalıklar, enfeksiyonlar ile doğumsal ve genetik sendromlar pek çok organ ve sistemin yanı sıra böbreği de etkileyerek böbrek yetmezliğine neden olabiliyor. Bu sorunların ülkemizde de oldukça yaygın olduğu ve giderek da yaygınlığının arttığı düşünüldüğünde kronik böbrek yetmezliğinin öneminin giderek arttığını söyleyebiliriz.

Eğer altta yatan hastalık biliniyor ve hasta yakından takip ediliyorsa hastalığın tanınması daha kolay olabiliyor: Sinsi seyirli olanlarda ise böbrekteki hasarın özelliği ve miktarına bağlı olarak tansiyon yükselmesi, kronik yorgunluk, halsizlik, gece idrara çıkma, ağız kokusu, su içme ihtiyacının artması, bacaklarda başlayan ödem gibi belirtiler görülebiliyor. Maalesef, özellikle gençlerde, belirtiler ancak ileri evreye geldikten sonra ortaya çıkabiliyor.

DİYABET VE HİPERTANSİYON, BÖBREK SORUNLARINI TETİKLİYOR

Türkiye'de kronik böbrek yetmezliğinin en sık görülen iki nedeni diyabet ve hipertansiyon. Diyabet, hipertansiyon gibi böbreğin tutan sistemik hastalıklarda esas hastalığın tedavisi ihmal edilmemelidir. Ne kadar iyi kontrol altında olursa, böbreğin hastalanma ihtimali o kadar azalır. Keza altta yatan neden ne olursa olsun, kan basıncını kontrol altına almak, nereden gelen tuz olursa olsun tuzu azaltmak, hayvansal proteinleri öğünlerde azaltmak, kilo vermek, sigarayı bırakmak, kontrolsüz ağrı kesici, iltihap azaltıcı ilaç kullanmamak, acil koşullar hariç nefroloji veya iç hastalıkları uzmanına danışmadan kontrast madde (boya) verilen tomografi, anjiografi grafi çektirmemek gerekir. Belirli aralıkla düzenli takibe gelmek gerekir. Ayrıca kan şekerinin kontrolü, alkali tedavisi, ürik asitin azaltılması gibi diğer ilaç tedavileri de verilebilir.

BİTKİSEL TEDAVİLERE DİKKAT EDİN

Kronik böbrek yetmezliğinde pek çok faktör etkilidir ve bütün bu faktörlerin beraber kontrol edilmesi gerekir. Örneğin tuzu azaltmadan ilaçlara rağmen kan basıncını kontrol edemezsiniz. Uygun tansiyon ilacı kullanmadan idrarda protein kaybı azalmaz. Kilo veremezseniz tansiyon, şeker kontrolü zor olur. Alkali tedavisi verseniz de hayvansal proteini azaltmadan böbreğin bozulmasını yavaşlatmazsınız. Maalesef tek bir tedaviyle her şey düzelir, kesin sonuç alınır diye bir yaklaşım söz konusu değil.

Hastaların bir nevi umutlarını sömüren, internette bol bol tavsiye edilen gilaburu, yaban mersini, biberiye, kantaron, kudret narı (acı kavun) ile Çin kaynaklı bitkisel tedavilerin hiçbir yararı olmadığı gibi özellikle Çin kaynaklı bitkisel tedaviler hastalığın ilerlemesini arttırabiliyor. Gilaburu ve yaban mersinin içerdikleri bir maddeden dolayı sık sistit gibi idrar yolu enfeksiyonlarının sıklığını azaltıcı etkileri olabilir. Ancak bilimsel çalışmalarla kanıtlanmamıştır.