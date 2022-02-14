Genellikle fark edilmeyen 15 lösemi belirtisi

Oldukça sessiz ilerleyebilen bir kan kanseri türü olan lösemi, farklı hastalıklarla karıştırılabilecek küçük belirtilerle kendisini gösterebiliyor. İşte dikkat edilmesi gereken 15 belirti.

Lösemi, vücudun kan oluşturan dokularını etkileyen bir kan kanseri türüdür. Yetersiz beyaz kan hücreleri oluşumu ile bilinir. Beyaz kan hücreleri vücudun savunma mekanizmalarının önemli bir parçasıdır. Bunlar vücudun ihtiyaç duyduğu şekilde organize bir şekilde büyür ve bölünür. Ancak lösemi hastalarında kemik iliği bunları anormal şekilde üretir ve üretimleri artmasına rağmen kusurlu oldukları için vücudu koruma işlevini yerine getiremezler.

Hastalık ilerledikçe, kırmızı kan hücreleri ve trombositler gibi diğer kan hücrelerinin üretimide etkilenir. Bu, şiddetli anemi atakları, kanama ve çeşitli enfeksiyonlara yakalanma riskinin yüksek olduğu zamandır. En endişe verici şey, birçok lösemi hastasının belirtilerin farkında olmaması veya belirtileri karıştırmasıdır, bu da zamanında teşhisi zorlaştırır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 15 BELİRTİ

Bir kan örneği alınıp mikroskop altında analiz edildiğinde, örnekte beyaz kan hücreleri ve trombositler sayılır ve lösemi bu şekilde tespit edilebilir. Erken teşhis ve başarılı tedavi için küçük belirtilere dikkat etmek çok önemlidir.

İşte dikkat edilmesi gereken 15 belirti.

Yorgunluk ve Genel Halsizlik

Bunlar muhtemelen löseminin en yaygın belirtileridir ve anemiden (alyuvar hacminde azalma) kaynaklanır. Hastalık ilerledikçe bu belirtiler zamanla kötüleşir.

Nefes Darlığı

Halsizlik ve yorgunluk arttıkça, diğer belirtiler de artar, bunlardan biri anemiden kaynaklanan nefes darlığı veya çok daha nadir durumlarda göğüste kötü huylu tümörlerdir. Nefes almada güçlükler vardır, kişi kolayca nefesini kaybeder ve odanın bir tarafından diğerine geçmeye çalışmak bile nefeste sorun yaratabilir.

Sık ve Kendiliğinden Morarmalar

Öncesinde fiziksel yaralanma olmaksızın sebepsiz ortaya çıkan morarma, löseminin birçok belirtisinden biridir. Olağandışı morarma, düşük trombosit sayısı veya kan pıhtılaşma sorunlarının sonucudur. Morarmalar kendiliğinden oluşur ve vücudun herhangi bir yerinde olabilir, ancak genellikle kollarda ve bacaklarda görülür.

Sebepsiz Kanama

Morarmada olduğu gibi burun, diş etleri, bağırsaklar, akciğerler veya kafada spontan kanama meydana gelebilir. Nedeni düşük trombosit sayısıdır ve akut bir lösemi formunu gösteren kan pıhtılaşması ile ilgili bir sorun olabilir.

Peteşi (küçük, kırmızı deri altı morluklar)

Küçük ve ağrısız olması ve genellikle ayak bileği bölgesinde yer alması nedeniyle fark edemeyeceğiniz lekeler, trombosit sayısının düşük olduğunu gösterir ve lösemi belirtilerinden biridir. En sık ayak bilekleri çevresinde oluşurlar çünkü gün boyunca yer çekimi vücut sıvısının ekstremitelerin tabanında birikmesine neden olur.

Şişmiş ve Büyümüş Diş Etleri

Akut lösemili hastaların küçük bir kısmında diş çevresindeki diş eti dokusunun büyümesi (diş eti hiperplazisi) görülse de, yine de bu hastalığın en belirgin semptomlarından biridir. Hasta bunu genellikle ağızda olağandışı bir sıkışma olarak hisseder.

Tok ve Şişkin Hissetmek

Kronik ve bazen akut löseminin belirtilerinden biri dalak büyümesidir ve genellikle iştah kaybına neden olan bir durumdur. Çok az miktarda yemek yedikten sonra bile dalağın mideye uyguladığı baskıdan dolayı tokluk hissi yaşanır.

Karın Boşluğunun Sol Üst Kısmında Rahatsızlık ve Ağrı

Genişlemiş bir dalak, lösemi durumunda rahatsızlığa veya keskin ağrıya neden olabilir. Dalak, karın boşluğunun sol üst kısmında yer aldığından, orada da ağrı oluşur.

Ateş ve Titreme

Ateş ve titreme genellikle akut lösemi vakalarının sadece dörtte birinde görülür ve kronik lösemi vakalarında neredeyse hiç görülmez. Öte yandan, hafif ateşin sık görülmesi genellikle enfeksiyona ve lösemi ile ilişkili olabilen zayıflamış bir bağışıklık sistemine işaret eder.

Gece Terlemeleri

Gece terlemeleri genellikle lösemi ile ilişkili olabilecek bir enfeksiyonun sonucudur. Sık sık terli çarşaflarda ıslanarak uyanıyorsanız, doktorunuzu ziyaret edin.

Zonklayan Baş Ağrıları

Sık görülen bir semptom olmasa da sık sık zonklayan baş ağrıları yaşamak, lösemi ile ilişkili bir anemi belirtisi olabilir ve yaşamı tehdit eden bir durum olabilen beyin kanamasına da işaret edebilir.

Solgun Yüz

Baş ağrısı, yorgunluk veya nefes darlığı belirtileri gibi alışılmadık derecede solgun bir yüz de anemi belirtisidir ve çoğu hastada görülür. Aşırı soluk hastalarda, hastalık genellikle ileri bir durumdadır. Bu tür hastalar genellikle çok yorgundur, çünkü kırmızı kan hücrelerinin sayısı solgunluğa neden olacak kadar düşükse, muhtemelen banyoya en kısa yürüyüş bile onun için bir sorundur.

Kemik Ağrısı

Grip olduğunuzda hissettiğinize benzer kemik ağrısı diğer belirtilere nispeten nadirdir, ancak lösemi hastası olduğunuzun açık bir işaretidir. Kemik iliğinde hastalıklı hücreler oluşur, bu nedenle hafif veya şiddetli kemik ağrısı yaşarsanız, mutlaka bir uzmana başvurmalısınız.

Şişmiş Lenf Düğümleri

Duş alırken boyun, koltuk altı veya kasıktaki lenf düğümlerinde ağrısız şişlik fark ederseniz, bu hemen bir endişe belirtisi olmayabilir, hafif bir iltihaplanma süreci olabilir. Ancak, nodüller büyümüş veya büyümeye devam ediyorsa, bunun bir lösemi veya lenfoma belirtisi olması mümkündür.

Sık veya Tekrarlayan Enfeksiyonlar

Geçmeyen küçük bir enfeksiyonunuz varsa, doktorunuz ne reçete ederse etsin beyaz kan hücresi, hemoglobin ve trombosit seviyelerinde anormallikleri gösterebilecek tam kan sayımı zamanı gelmiş olabilir. Normalden önemli ölçüde sapan değerler, bağışıklık sisteminin zayıfladığını gösterir ve bu da sık enfeksiyon kapılmasına ve her zaman hastaymış gibi hissetmeye neden olur. Bu, yorgunluk veya morarma gibi diğer belirtilerle birlikte bir uzmana başvurmak için yeterli bir nedendir.

Lösemi oldukça gizli ilerleyebilir. Lösemili hastalar asemptomatik olabileceğinden veya diğer hastalıklarda ortak semptomlar gösterebileceğinden, ne tür bir lösemi olduğunu belirlemek için ayrıntılı bir muayene, kan sayımı ve kemik iliği biyopsisi yapılması önemlidir.

KAN KANSERİNE NE SEBEP OLUR?

Kan kanserinin farklı doğası nedeniyle ciddiyetine rağmen, bunlar genellikle çoğu kişinin farkında olmadığı durumlardır. Yaklaşık 140 farklı kan kanseri türü vardır, ana türleri lösemi, lenfoma ve multipl miyelomdur.

Her birinin farklı semptomları, tedavileri ve hastalık seyri vardır ve akut ve kronik kan kanserleri olarak ikiye ayrılır. Bazı kan kanseri türleri çocukları etkilerken, çocuklarda ve yetişkinlerde semptomlar ve tedavi farklılık gösterebilir. Akut lösemiler, kemoterapi ve geniş destekleyici tedavi ile mümkün olan en kısa sürede tedavi edilmesi gereken agresif hastalıklardır. Kronik lenfositik lösemiler en sık 65 yaş üstü kişileri etkiler ve akut lösemilerin aksine bu lösemi agresif değildir. Çoğu hastada kronik miyeloid lösemi ilaçla iyi kontrol edilebilir.

Lösemi, kan ve kemik iliğinden kaynaklanan bir kan kanseridir. Vücut çok fazla anormal beyaz kan hücresi ürettiğinde ve kemik iliğinin kırmızı kan hücreleri ve trombosit yapma yeteneğine müdahale ettiğinde ortaya çıkar.

Tüm kan kanserlerine, kan hücrelerindeki DNA'daki değişiklikler (mutasyonlar) neden olur. Bu, kan hücrelerinin anormal davranmaya başlamasına neden olur. Neredeyse tüm durumlarda, bu değişiklikler kontrol edemediğimiz şeylerle ilgilidir. Yaşam boyunca meydana gelirler, dolayısıyla bunlar çocuklara aktarabileceğiniz genetik kusurlar değildir.

Bir kişinin neden kan kanseri geliştirdiği genellikle tam olarak bilinmez ancak riski artırdığı bilinen şeyler vardır. En yüksek görülme oranının çocuklukta kaydedildiği akut lenfositik lösemi dışında, lösemi riski yaşla birlikte artar. Diğer risk faktörleri arasında kemoterapi, belirli kimyasallara veya radyasyona maruz kalma, kemik iliği hasarı gelişimi, miyelodisplazi ve Down sendromu gibi bazı genetik hastalıklar bulunur. Bu faktörlerin riski etkileme şekli kan kanserinin tipine bağlıdır.