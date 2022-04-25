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    Genital bölgeye sirke sürmenin mucizevi faydaları

    Genital bölge sağlığına özen gösterilmediği takdirde kaşıntı, yanma, batma, koku gibi istenmeyen sorunları beraberinde getirir. İşte sirkenin genital temizlikte inanılmaz faydaları...
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 20:56
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    Genital bölgeye sirke sürmenin mucizevi faydaları

    Kadın erkek farketmeksizin genital bölge sağlığı her bireyin dikkatli olması gereken konulardandır. Genital temizlik yeterli yapılmadığında arkasından gelecek olan birçok sorun vardır.

    Cinsel organlarımız kendi doğal florasına sahiptir ancak bu ortam zaman zaman bozulabilir.

    Yararlı mikroorganizmaların yerini alan bakteriler, genital bölgede rahatsız edici durumlara yol açabilir. Kaşıntı, akıntı, koku, batma ve mantar bunlardan bazılarıdır.

    Özellikle cinsel ilişki ve adet sonrası dönemlerde vajinal temizlik atlanmamalıdır.

    İç çamaşırı seçiminden hormonlara kadar birçok etken faktör olmakla birlikte temizleme konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar da vardır.

    Kötü koku ve akıntı oluşmaması için genital bölge düzenli olarak yıkanmalıdır ancak bu sırada tercih edeceğimiz sabunlar PH dengesini bozabilir.

    Dış genital bölgeyi temizlemek için antibakteriyel özelliği ile öne çıkan "elma sirkesi" tercih edilebilir.

    Elma sirkesiyle genital temizlik

    Elma sirkesi güçlü doğal bir antibiyotiktir ve vajinal mantar tedavisi için oldukça etkilidir. Bunun sebebi ise vajinanın pH seviyesini yeniden düzenlemesi ve mantarın çoğalmasını engellemesidir.

    Vajinadaki mantar, yanma, kaşıntı ve akıntı tedavisi için elma sirkesinin vajinaya uygulanması veya tüketilmesi önemlidir.

    Bir bardak suyun içine 2 yemek kaşığı elma sirkesini koyun ve içine biraz pamuk batırın. Bu pamuğu vajinal bölgenize sürün.

    UYARI: Devam ettiğiniz bir tedavi süreci varsa, doktorunuza mutlaka danışınız.

    Genital bölgeye sirke sürmenin mucizevi faydaları #1


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