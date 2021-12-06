Genital ve koltuk altı kararmaları için 'sihirli' kür

Genital ve koltuk altı kararmaları için 'sihirli' kür

Kadınların yaşadığı en büyük problemlerin başında gelen bölgesel kararmalar için, doğal tarifler denenebilir. Bazı tarifler bölgesel kararmaları yok eder ve yaza hazırlanmaya yardımcı olur.

Genital ve koltuk altı kararmaları her kadının kabusu haline gelen bir durumdur ve hayatı olumsuz etkileyebilir.

Bu durumu kafasına takan kadınlar, yaz aylarında bile koltuk altlarını kapatmak isteyebilirler.

Bunun için uzun kollu giysileri tercih eden kadınlar, hayatı kendilerine zorlaştırabiliyor.

Bu nedenle bölgesel kararmalardan kurtulmak oldukça önemlidir ancak bunun için çok fazla para harcamanıza gerek yok.

Çok fazla para harcamadan ya da lazere başvurmadan, evde bazı doğal tarifleri deneyebilirsiniz.

Evde yapacağınız doğal kürler sayesinde bölgesel kararmalardan kurtulup, yaza daha iyi girme şansınız olacak.

Peki, Bölgesel kararmalardan nasıl kurtulabiliriz? Evde hangi yöntemleri deneyebiliriz? İşte yanıtı...

BÖLGESEL KARARMALARA DOĞAL ÇÖZÜM

Bölgesel kararmalardan evde uygulayacağınız karbonat-limon suyu ikilisi sayesinde kurtulabilirsiniz.

Faydaları saymakla bitmeyen limon, cilde ve bölgesel kararmalara oldukça iyi geliyor.

Evde hazırlayacağını bu doğal kür sayesinde, yaza hızlı ve güzel bir başlangıç yapmış olacaksınız. Limon-karbonat kürü için;

MALZEMELER

1 adet limon

1 kase karbonat

LİMON SUYU- KARBONAT KÜRÜNÜN YAPILIŞI

1 adet limonu ortadan ikiye bölün ve suyunu çıkarmak için sıkın. Limonun suyunu hazırladıktan sonra bir kaba dökün.

Ardından limon suyuna daha önce hazırladığınız karbonatı, 2 çorba kaşığı olacak şekilde ekleyin. Bu orana bölgenizdeki kararmanın miktarına göre karar verebilirsiniz.

Eğer cildiniz çok hassas ve kızarmaya meyilli ise bu karışım size uygun olmayabilir. Kullanmadan önce test etmeniz daha doğru olacaktır.

Ardından bir pamuk yardımı ile kararma yaşadığınız bölgeye karışımı sürün. Bunu nazik hareketlerle ve yavaş yavaş yapmaya dikkat edin.

Karışımı bir süre cildinizde bekletin. Bu sürenin çok fazla olmamasına dikkat edin. Limon suyunun deriye nüfuz etmesini sağlayın.

Yaptığınız işlem bittikten sonra bol su ile yıkayın ve herhangi bir şey sürmeyin. Bu uygulamayı haftada 2 defa yapabilirsiniz.