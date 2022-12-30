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    Gereksiz spreylere para dökmeyin! Bu yöntemle burun tıkanıklığına 25 saniyede "elveda" deyin!

    Özellikle mevsim geçişlerinde çoğu kişinin ortak sorunu olan burun tıkanıklığını 25 saniyede geçirebilirsiniz. Böylelikle spreylere boşuna para ödemeyeceksiniz. İşte yapmanız gerekenler...
    • 30.12.2022 - 17:36
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    Gereksiz spreylere para dökmeyin! Bu yöntemle burun tıkanıklığına 25 saniyede 'elveda' deyin!

    Kış aylarının gelmesiyle birlikte havalar da soğumaya başladı. Bağışıklık isteminin düşük olduğu bu aylarda herkesin ortak sorunu hastalık.

    Özellikle dışarıda vakit geçiren insanlar ya da okula giden küçük çocuklarda sıklıkla görülen ve peşlerini bırakmayan grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklar, beraberinde burun tıkanıklığını getiriyor.

    Bazen de alerjik rahatsızlıkları olan kişiler mevsim geçişlerinde burun tıkanıklığı sorununu yaşayabiliyor. Hemen hemen herkes burun tıkanıklığını gidermek için burun spreylerine para ödüyor. Ancak spreylere bağlı yaşamamak gerekiyor.

    Hastanelerin dolup taştığı bu dönemde hastaneye gitmek istemeyen kişiler, tıkalı burnu açmak için evde doğal yöntemler arıyor.

    Evde tamamen doğal bir şekilde burun tıkanıklığından kurtulmak mümkün. Nasıl mı? Bu adımları deneyin ve inanılmaz sonucu görün…

    Gereksiz spreylere para dökmeyin! Bu yöntemle burun tıkanıklığına 25 saniyede 'elveda' deyin! #1

    Burun tıkanıklığından 25 saniyede kurtulun

    1- Dilinizin ucunu ağzınızın iç kısmının en yüksek noktasına kadar değdirin.

    2- Orta parmağınızı ve işaret parmağınızı birleştirip kaşınızın tam ortasında olacak şekilde ileri ve geri hareketler yapın.

    Bu iki yöntemi 20 saniye boyunca uygulayın.

    3- Son olarak nefesinizi tutun. Nefesinizi tutmak beynin yaşama içgüdüsünü dikkate alarak burnunuzu temizliyor.

    4- Burnunuzu tıkayın ve çok fazla olmayacak şekilde başınızı arkaya doğru yaslayın. Artık parmaklarınızı çekebilir, burun tıkanıklığına elveda diyebilirsiniz.

    Gereksiz spreylere para dökmeyin! Bu yöntemle burun tıkanıklığına 25 saniyede 'elveda' deyin! #2


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