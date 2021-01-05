Geven otu nedir, faydaları nelerdir? Geven otu nasıl tüketilir?

Kanser hastalarının bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yönelik çalışmada, geven bitkisinden elde edilen molekülün başarılı sonuç vermesi üzerine geven otu nedir merak konusu oldu.

Bilim insanları, uzun süren çalışmalar sonucunda geven otundan elde edilen moleküllerden bazılarının sitokinlerin miktarını arttırdığını ve güçlü bir şekilde bağışıklığı uyardığını gözlemledi.

Geven otu, geleneksel Çin tıbbında yer alan eski bir bitkidir ve birçok kanıtlanmış faydası bulunmaktadır. Bununla beraber cilt bakımı ve vücut tazeliği için kullanılan bitki özellikle kadınlar tarafından sık sık tercih edilmektedir.

Peki geven otu nedir, ne işe yarar, nasıl tüketilmelidir? İşte detaylar..

GEVEN OTU NEDİR?

İnsan DNA' sı üzerinde olumlu etkilere sahip olan geven otu, son günlerde tıp dünyasında "mükemmel ve güçlü bir tonik" olarak bilinmektedir.

2000'den fazla Geven otu türü olmasına rağmen, hepsi insanlar ve hayvanlar için faydalı değildir. Aslında, birçok türünde sinir toksinleri olduğu düşünülmektedir ve çiftlik hayvanları zehirlenmesiyle ilişkilendirilmiştir.

Yalnızca membranaceus ve mongholicus adlı iki türü tüketim için güvenlidir. Bitkinin tüm bölümlerinin güvenli olmadığını bilmek de önemlidir.

Uzmanlar, tıbbi özellikleri için yalnızca 4 yaşındaki bir bitkiden gelen büyük sarı ana kökleri kullanırlar.

GEVEN OTUNUN FAYDALARI

Kişide kan dolaşımı ve kalp fonksiyonlarında artış sağlar böylece kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu bir rol üstlenmektedir.

Selenyum açısından zengin bir içeriği olan geven otunun kandaki pıhtılaşmayı azaltıcı ve idrar söktürücü etkisi bulunmaktadır.

İdrarda protein birikmesini önleyerek prostata karşı koruyucu olmaktadır.

Nefes darlığı, ishal, terleme, iştahsızlık ve dolayısıyla halsizlik olan hastalara önerilmektedir. Kişide kan dolaşımının hızlandırılmasını sağlayarak sağlığa kavuşulmasına yardımcı olur.

Vücuttaki kan şekerini dengelemesinin yanı sıra iltihaplanmaları azaltıcı etki gösterir, hormonal sistemi düzenler.

Soğuk algınlığı ve grip şikayetlerin de yaşanan olumsuzlukları hafifletici ve süresini kısaltıcı etki göstermektedir.

Kemoterapi görmekte olan hastalarda sık karşılaşılan iştahsızlık ve yorgunluk durumlarına iyi gelmektedir.

Akciğer kanseri hastalarında, tümör ilerleyişini durdurduğu görülmüştür.

Enfeksiyonla savaşan beyaz kan hücrelerinin aktivitesini artırarak bakteri, mantar ve virüslerle mücadelesine yardımcı olur

HIV virüsü gibi virüsleri yok eden bağışıklık sistemi hücrelerini geliştirir.

DNA sarmalının ucunda bulunan ve kromozomları koruyan telomerleri bozulmadan korur.

Cilt altı dokularını deriyle etkileşime sokarak cilde esneklik kazandırır.

Viral enfeksiyonlara karşı vücudun tepkisini artırır.

Kemik iliğindeki kök hücre sayısını artırır.

GEVEN OTU NASIL TÜKETİLİR?

Geven Otu genel anlamda ağız yoluyla kullanılır. Yaprakları kaynatılarak veya toz haline getirilerek kullanımı sağlanabilir.

Aynı zamanda kökleri de kurutulup kaynatılarak, tüketilebilir.Bir bardak kaynar suyun içerisine bir yemek kaşığı geven otu atıp demlenmesini beklemelisiniz. 10 dakika sonra süzüp içebilirsiniz.

Her türlü yaralanma için çare olabilen bitki, bal eklenerek hazırlanıp merhem olarak tüketilebilmektedir.