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    Ghebreyesus tekrardan DSÖ Genel Direktörü seçildi

    Halihazırda Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) başında olan Tedros Adhanom Ghebreyesus, ikinci kez seçilerek DSÖ'nün Genel Direktörü oldu.
    • 24.05.2022 - 22:44
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 23:14
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    Ghebreyesus tekrardan DSÖ Genel Direktörü seçildi

    Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Genel Direktörü olan Tedros Adhanom Ghebreyesus, 75. Dünya Sağlık Asamblesi'nde (DSA), ikinci kez Genel Direktör olarak kabul edildi.

    Bu yıl tek aday olan Ghebreyesus, 2017 Mayıs ayında düzenlenen 70’inci DSA’da göreve seçilmişti.

    İkinci kez seçildi

    Ghebreyesus, yeniden seçilmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, DSÖ ailesini sıkı çalışmaları için takdir ederek, DSÖ üye ülkelerine kendisine olan güvenleri için teşekkür etti.

    Ghebreyesus tekrardan DSÖ Genel Direktörü seçildi #1

    Birinci basamak bilim, inovasyon ve dijitalleşme

    Ghebreyesus, DSÖ’nün önceliklerinin sağlığın teşviki ve geliştirilmesi, birinci basamak sağlık hizmetleri, acil durumlara hazırlık ve müdahale ile bilim, inovasyon ve dijitalleşme olduğunu aktardı.

    Ghebreyesus’un 16 Ağustos 2022'de başlayacak olan ikinci dönemi, 15 Ağustos 2027'de sona erecek.

    Ghebreyesus tekrardan DSÖ Genel Direktörü seçildi #2

    "Aşı hiç bulunamayabilir"

    İHA'nın haberine göre, Ghebreyesus ayrıca koronavirüs pandemisinin başlangıcından bugüne kadar yaptığı tartışmalı açıklamalarıyla gündemde kalmıştı.

    Ghebreyesus 2020 basın toplantısında "Sorunu çözecek sihirli anahtar olan aşı henüz yok, belki de hiçbir zaman olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

    DSÖ açıkladı: Aşı bulunamayabilir - Haberi için tıklayınız -

    Ghebreyesus tekrardan DSÖ Genel Direktörü seçildi #3

    DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, koronavirüs testi yaptırmadı - Haberi için tıklayınız -

    Ghebreyesus tekrardan DSÖ Genel Direktörü seçildi #4

    DSÖ: Omicron son olmayacak - Haberi için tıklayınız -

    Ghebreyesus tekrardan DSÖ Genel Direktörü seçildi #5


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