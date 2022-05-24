Ghebreyesus tekrardan DSÖ Genel Direktörü seçildi

Halihazırda Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) başında olan Tedros Adhanom Ghebreyesus, ikinci kez seçilerek DSÖ'nün Genel Direktörü oldu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Genel Direktörü olan Tedros Adhanom Ghebreyesus, 75. Dünya Sağlık Asamblesi'nde (DSA), ikinci kez Genel Direktör olarak kabul edildi.

Bu yıl tek aday olan Ghebreyesus, 2017 Mayıs ayında düzenlenen 70’inci DSA’da göreve seçilmişti.

İkinci kez seçildi

Ghebreyesus, yeniden seçilmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, DSÖ ailesini sıkı çalışmaları için takdir ederek, DSÖ üye ülkelerine kendisine olan güvenleri için teşekkür etti.





Birinci basamak bilim, inovasyon ve dijitalleşme

Ghebreyesus, DSÖ’nün önceliklerinin sağlığın teşviki ve geliştirilmesi, birinci basamak sağlık hizmetleri, acil durumlara hazırlık ve müdahale ile bilim, inovasyon ve dijitalleşme olduğunu aktardı.

Ghebreyesus’un 16 Ağustos 2022'de başlayacak olan ikinci dönemi, 15 Ağustos 2027'de sona erecek.

"Aşı hiç bulunamayabilir"

İHA'nın haberine göre, Ghebreyesus ayrıca koronavirüs pandemisinin başlangıcından bugüne kadar yaptığı tartışmalı açıklamalarıyla gündemde kalmıştı.

Ghebreyesus 2020 basın toplantısında "Sorunu çözecek sihirli anahtar olan aşı henüz yok, belki de hiçbir zaman olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

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