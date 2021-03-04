Gıda alerjileri hakkında doğru bilinen yanlışlar

Glüten intoleransından süt alerjilerine kadar son zamanlarda her yerde karşımıza çıkan gıda alerjileri hakkında özellikle birçok yanlış bilgi bulunuyor. İşte doğru bilinen yanlışlar.

Gıda alerjilerini azaltmayı amaçlayan yayınlar bu günlerde her yerde yer alıyor. Ancak yayınlanan beslenme trendleri ve ürünleri her zaman bilime uymuyor. Birçok insan alerji ile intolerans arasındaki farkı bilmiyor ve bu ikisini karıştırabiliyor.

Özellikle internette gıda alerjileri hakkında çok sayıda yanlış bilgi birbirine girmiş durumda. İşte en yaygın yanlış bilgilerden bazıları.

GIDA ALERJİLERİ HAKKINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

YANLIŞ: Duyarlılık, gıda alerjisiyle aynı şeydir

Birçok insan alerji ile intolerans arasındaki farkı karıştırıyor. Gıda intoleranslarının çoğu uzun vadede herhangi bir zarar vermez. Buna karşın alerjik reaksiyonlar, bağışıklık sisteminiz belirli bir yiyeceği veya içeriği bir tehdit olarak algıladığında ortaya çıkar. Yanıt olarak bağışıklık sistemi, immünoglobulin E (IgE) antikorlarını serbest bırakarak histamin ve diğer maddelerin salınmasını tetikler. Bir gıda intoleransı bağışıklık sisteminini harekete geçirmez, ancak mide ağrıları, mide bulantısı, ishal ve şişkinlik gibi daha hafif gıda alerjisi semptomlarının bazılarını taklit edebilir.

YANLIŞ: Glüten ve laktoz alerjileri yaygındır

Verilere göre nüfusun yüzde 1'den azı çölyak hastalığından etkileniyor. Bu otoimmün bozukluğa, ince bağırsakta glütene saldıran ve süreçteki sağlıklı hücrelere zarar veren bir bağışıklık tepkisi neden olur. Glütensiz bir diyet uygulayan çoğu insan buğday, çavdar ve arpada bulunan glüten proteinine karşı alerjiden değil, duyarlılıktan muzdarip. İnsanların bazı durumlarda buğdayda bulunan ve glüten içeren proteinlere alerjisi olabilir, ancak glüten tüketirken sadece mide rahatsızlığı yaşayanlar duyarlılık nedeniyle bunu yaşarlar.

Aynı şekilde, laktoz intoleransı da bir alerji değildir. İnek sütü ve süt ürünlerini sindirilirken laktaz enzimi eksikliğinden kaynaklanır, ancak bağışıklık sistemini tetiklemez. Gıda intoleransı olan kişiler diyet değişiklikleri ile bu durumu aşabilirler.

YANLIŞ: Süt alerjisi yetişkinlerde çok yaygındır

Süt alerjisi çocuklarda yetişkinlere göre çok daha yaygındır. Çoğu çocuk, altı yaşına kadar alerjiden kurtulur. Süt alerjisinin belirtileri, bir süt ürünü yedikten veya içtikten sonra kurdeşen, kusma ve solunum problemlerinin yaşanmasıdır.

Bazı yetişkinler sütteki şekeri sindirmede sorun yaşarlar. Yukarıda da bahsedildiği gibi buna laktoz intoleransı denir. Bu gerçek bir alerji değildir. Laktoz intoleransının belirtileri şişkinlik, kramp, mide bulantısı, gaz ve ishaldir.

YANLIŞ: Gıda alerjisi olan kişilerin birçok yiyeceğe alerjisi vardır

Gıda alerjisi olan çoğu insanın dörtten az gıdaya alerjisi vardır.

YANLIŞ: Gıda alerjisi ya ömür boyu sürer ya da her zaman büyür

Çocukluk çağında ortaya çıkan süt, yumurta, soya ve buğday alerjileri genellikle belli bir yaştan sonra biter.

YANLIŞ: Gıda alerjisi tehlikeli değildir

Gıda alerjisi, anafilaksi adı verilen bir reaksiyona neden olacak kadar şiddetliyse ölümcül olabilir. Şiddetli alerjik reaksiyon, nefes almada güçlük, boğazın kapanması hissi, dudaklarınızda, dilinizde veya boğazınızda şişme, ses kısıklığı veya konuşma güçlüğüne neden olabilir. Adrenalin ilaçlarıyla hızlı tedavi hayatınızı kurtarabilir. Siz veya çocuğunuzun şiddetli bir alerjisi varsa, mutlaka doktora başvurmalısınız. Alerjik reaksiyonu olan bir kişi hastaneye götürülmelidir çünkü epinefrin alındıktan saatler sonra semptomlar tekrar başlayabilir.

Gerçek bir gıda alerjisi teşhis edildiğinde, alerjiye neden olan gıdalardan kaçınılmalıdır. Alerjiniz varsa, yediğiniz tüm yiyeceklerin etiketlerini okumalısınız. Çocuğunuzun gıda alerjisi varsa, okula ve diğer bakıcılara mutlaka hangi yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini ve yiyecek yanlışlıkla yenildiğinde ne yapılması gerektiğini listeleyen talimatlar verin.

YANLIŞ: Yalnızca belirli yiyecekler gıda alerjisine neden olabilir

Belirli yiyeceklerin alerjik reaksiyonlara neden olma olasılığı yüksek olmasına rağmen, pek çok meyve ve sebze dahil hemen hemen her yiyecek alerjik olabilir. Alerjiye neden olma olasılığı en yüksek olan yiyecekler yumurta, süt, yer fıstığı, kuruyemiş, soya, buğday, balık ve kabuklu deniz ürünleridir.

YANLIŞ: Ergenlik döneminden sonra alerji gelişmez

Gıda alerjisi semptomları genellikle ilk olarak çocukluk döneminde ortaya çıkar, ancak bir yiyeceğe ilk kez maruz kaldıktan sonraki herhangi bir zamanda da gelişebilir. Kabuklu deniz ürünleri alerjileri gibi bazı gıda alerjileri, çoğu zaman yetişkinlik döneminde ilk kez görülür.

Yiyeceklere karşı hafif alerjik reaksiyonlar yaşarsanız, sizi bir alerji uzmanına yönlendirebilecek birinci basamak hekiminize başvurun. Bu arada tetikleyici gıdalardan kaçının ve gıda ürünlerinin beklenmedik şekilde alerjik tepkileri tetikleyen bileşenler içerebileceğini unutmayın.

Alerjik reaksiyon yaşayalı uzun zaman olduysa, kalıcı olup olmadığını anlayabilmek için bir test yaptırabilirsiniz. İnsanlar yumurta ve buğday gibi bazı alerjileri yenebilirken, yer fıstığı, balık ve kabuklu deniz ürünleri gibi diğerleri ömür boyu sürebilir. Kişilerin geçmişte alerjisi olan bir yiyeceği tüketmeden önce bir alerji uzmanı tarafından değerlendirilmeleri önerilir.