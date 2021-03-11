Gıda intoleransını gösteren 5 işaret

Şişkinlikten cilt sorunlarına kadar birçok sağlık sorununa neden olabilen gıda intoleranslarının, alerjiden farklarını ve gıda intoleransını gösteren 5 işareti listeledik.

İlk olarak, bir gıda alerjisi ile gıda intoleransı arasındaki farkı bilmek önemlidir. Gıda intoleransı ve gıda alerjileri genellikle birbiriyle karıştırılır, ancak farklılıklar oldukça keskindir. Gıda intoleransı genellikle çok daha az ciddidir. Farklılıklar vücudunuzun yiyeceğe verdiği tepkiyle ilgilidir. Gıda intoleransları, vücudunuz tarafından biraz tolere edilebilir.

Gıda intoleranslarının sindirim sorunları şeklinde ortaya çıkması muhtemeldir. İltihaplanma, mide bulantısı ya da sindirim güçlüğü büyük olasılıkla gıda intoleransını işaret eder. Belirtiler bir gıda alerjisine çok benzer. Farklılıklar ise tam tersidir. Gıda intoleransları ilaçlarla durdurulabilir. Örneğin süt ürünlerinde olduğu gibi, sindirime yardımcı olmak için enzim hapları ile laktaz alabilir ve intoleransı ortadan kaldırabilirsiniz.

Gıda alerjileri ise, bağışıklık sisteminizin tepki vermesine neden olur. Bazı durumlarda şiddetli ve yaşamı tehdit edebilecek belirtilere neden olabilir. Kurdeşen, şiddetli alerjik reaksiyonlar, şişme ve daha fazla soruna yol açabilirler.

Bir gıda alerjisi, belirli bir gıda her tüketildiğinde, dokunulduğunda veya solunduğunda vücuttaki birçok organı etkileyebilen ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden semptomlara neden olan bir bağışıklık sistemi reaksiyonuna neden olur. Gıda intoleransları, gıda alerjilerinden çok daha yaygındır. Alerjilerden farklı olarak, intoleranslar genellikle dozla ilişkilidir, yani semptomlar tüketilen şeyin miktarına göre değişebilir. En yaygın gıda intoleransı süt ve diğer süt ürünlerinde bulunan laktoza karşı toleranssızlıktır.

GIDA İNTOLERANSININ NEDENLERİ

Vücudunuzun yiyeceğe karşı tahammülsüz olmasının birkaç nedeni vardır:

- Bir yiyeceği tamamen sindirmek için gerekli enzimin olmaması,

- İrritabl bağırsak sendromu,

- Belirli gıda katkı maddelerine duyarlılık,

- Tekrarlayan stres veya psikolojik faktörler,

- Çölyak hastalığı veya glüten intoleransı.

Gıda intoleransları genellikle bulantı, mide ağrısı, gaz, kramplar, şişkinlik, kusma, mide ekşimesi, ishal ve baş ağrısı ile kendisini gösterir.

GIDA İNTOLERANSININ 5 İŞARETİ

Şişkinlik

Bir yemekten sonra oluşan şişkinlik, gıda intoleransının en keskin işaretlerinden biridir. Düz bir karınla uyanıyor ve günün sonunda şişkinlik çekiyorsanız bir gıda intoleransı ile karşı karşıya olduğunuzu düşünebilirsiniz.

Gaz

Turpgil sebzeler (brokoli, karnabahar, Brüksel lahanası, vb.) yediğinizde belirli bir miktar gaz oluşumu normaldir. Ancak, “normal” olarak düşündüğünüzden çok daha fazla gaz yaşıyorsanız, bunun nedeni gıda intoleransı olabilir.

Kabızlık veya ishal

Dışkınız size normal gelmiyorsa, büyük olasılıkla ortadan kaldırılması gereken bir şey yiyorsunuzdur. Tuvalet alışkanlıklarınız, genel sağlığınızın önemli bir belirleyicisidir. Sindirim sisteminiz sağlığınız hakkında birçok şeyin habercisidir vekabızlık veya ishal vücudunuzun size kesinlikle yanlış bir şey olduğunu söylemesinin bir yoludur.

Kabızlık ve ishal rahatsız edici olduğu gibi, kronik sağlık sorunlarına da yol açabilir.

Baş ağrısı

Sindirimle ilgili bir belirti olmasa da baş ağrıları bir gıda intoleransı tarafından tetiklenebilir ve vücudunuzun kabul etmediği bir şeyi yediğinizin bir işareti olabilir. Glüten intoleransı olan birçok kişi, buğday, arpa ve çavdar içeren yiyecekleri yedikten sonra baş ağrısı çeker.

Cilt sorunları

Kaşıntılı cilt, akne ve egzama, gıda intoleranslarına güçlü bir şekilde bağlıdır. Deri, vücuttaki en büyük organdır ve gastrointestinal sisteme güçlü bir şekilde bağlıdır. Birçok cilt hastası, yediklerini değiştirerek semptomlarda büyük ölçüde iyileşme bildirmiştir.

ELİMİNASYON DİYETİ DENEYİN

Yaşadığınız sorunların kökeninde belirli bie yiyeceğin olup olmadığını görmek için, üç hafta boyunca bazı gıdaları (glüten, süt ürünleri, yumurta, mısır, narenciye, kuru yemiş, yağlı tohumlar, alkol, şeker, kafein ve işlenmiş gıdalar gibi) ortadan kaldıran bir gıda eliminasyon diyeti deneyin. Daha sonra yavaşça diyetinize her seferinde bir yiyecek eklemeyi deneyebilir ve sindirim sorunlarınıza neden olan suçluyu keşfedebilirsiniz.

Kısa vadede semptomları iyileştirmeye çalışmak, eğer dikkat etmezseniz uzun vadeli sağlık sorunları yaratabilir. Bazı yiyecekleri tamamen kesmek bağırsağınızın mikrobiyomunu etkileyebilir ve bazı besin eksikliklerine neden olabilir. Örneğin, süt ürünlerini kestiyseniz, eksik olduğunuz protein, kalsiyum ve D vitamini verecek diğer yiyeceklere daha fazla önem göstermelisiniz.