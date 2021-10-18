Gıdalardan bulaşan salgın: Salmonella nedir, belirtileri nelerdir?

ABD'de Salmonella salgınının başladığı ve 36 eyalette şimdiye dek 592 vakanın tespit edildiği bildirildi. Peki Salmonella nedir, nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir? İşte tüm detayları...

Aztekler günümüze gelememesinin sebebi olarak bilinen Salmonella salgını, yeniden ortaya çıktı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ülkede Salmonella vakalarında artış kaydedildiğini bildirdi.

CDC, perşembe günü itibariyle 36 eyalette toplam 592 vaka tespit edildiğini doğruladı.

Koronavirüs salgını endişesi devam ederken ortaya çıkan Salmonella nedir, nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir merak ediliyor. Salgının en önemli bulaş kaynağı gıdalar olarak biliniyor.

Peki Salmonella nedir? İşte merak edilenler...

SALMONELLA NEDİR?

Salmonella, Enterobacteriaceae familyasında yer alan, çubuk şeklinde bir bakteridir. Yaklaşık 2000 alt tipi insanlarda hastalığa neden olur.

Salmonella typhi (tifo) ve Salmonella paratyphi (paratifo) yalnızca insanlarda enterik ateş (tifo, paratifo) olarak adlandırılan ve zaman zaman salgınlarla seyredebilen hastalıklara neden olan türlerdir. Bunların dışında kalan salmonella alt tipleri non-tifoidal salmonellalar olarak adlandırılır.

SALMONELLA BAKTERİSİ NASIL BULAŞIR?

Kaynağı bilinmeyen, kontamine (bakteri bulaşmış olan) suların içilmesi ve kullanılması,

İnsan ve hayvan atıklarının uygun şekilde bertaraf edilmemesi ve bunların kaynak sularına karışması,

İçme ve kullanma sularının yeterince klorlanmaması nedeni ile bulaşabilir.

Salmonella taşıyan ve iyi pişirilmemiş et, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi gıdalar,

Pastörize edilmemiş süt veya meyve suyu, peynir,

Kontamine (kirli) çiğ sebze ve meyve, baharat ve çerezler yoluyla da bulaşma olabilir.

Hasta kümes hayvanları ile temastan sonra,

Özellikle yılan, kaplumbağa, kertenkele gibi sürüngenler, kurbağalar, kuşlar ve civciv gibi evcil hayvanlar ile temastan sonra hijyen kurallarına uyulmaması halinde bulaşma olabilir.

Bakteri hasta insanlardan diğer insanlara da bulaşabilir.

SALMONELLA BELİRTİLERİ

Salmonella bakterisinin vücuda alınmasından yaklaşık 12-72 saat sonra ishal, ateş, bulantı, kusma ve karın krampları şeklinde hastalık belirtileri ortaya çıkar.

Hastalık genellikle 4-7 gün sürer ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşir. Bazı kişilerde, ishal hastanın hastaneye yatmasını gerektirecek kadar şiddetli olabilir.

Yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde hastalık daha ciddi seyreder.

TEDAVİSİ

Salmonella enfeksiyonlarının kesin tanısı dışkı, kan, idrar ve enfeksiyon odağından alınan örneklerle test edilerek konulur.

Hastalığın tedavisi hasta kişinin semptomlarına bakılarak hekim tarafından belirlenen antibiyotik ve destek tedavisi ile yapılır.

SALMONELLA SALGINI VE AZTEKLER

Aztekler, Avrupa topraklarından uzak oldukları için bazı hastalıklardan haberdar değillerdi. Avrupa ise çok çeşitli hastalıkları yaşıyor ve bir süre sonra vücutları o hastalıklara karşı bağışıklık kazanıyordu. Ayrıca tıp da Azteklere göre daha ilerideydi. İspanyol istilacılar Aztek topraklarına geldiklerinde beraberlerinde hastalık da getirdi

1545 yılında Aztekler arasında büyük bir salgın meydana geldi. Hastalığın bulaştığı kişiler sayıklama, dizanteri, felç gibi durumlar yaşıyor, bol miktarda kanama ve kusma belirtileri gösteriyorlardı.

5 ila 15 milyon insanın öldüğü, Aztek nüfusunu yüzde 80’ini yok eden bu hastalığın ne olduğu ise yıllar sonra bulundu.

Max Planck Institute’den evrimsel genetikçi Johannes Krause’nin öncülüğündeki araştırma takımı, Meksika’nın güneyindeki yüksek kesimlerde gömülmüş 29 insanın dişlerindeki DNA’yı çıkartıp sekansladılar. Salmonella salgınının bu ölümlere yol açtığını, Aztek kültürünü yok ettiği belirlendi.