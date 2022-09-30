Giderek yaygınlaşıyor: Kadınlarda kısırlığın 5 erken belirtisi

İstatistikler, her geçen gün kısırlığın yaygınlaştığını ve kısırlıkla mücadele eden daha fazla çift olduğunu gösteriyor. İşte kısırlıkla ilgili asla göz ardı edilmemesi gereken 5 erken belirti.

İster şimdi ister gelecekte çocuk sahibi olmak isteyip istemediğinize bakılmaksızın, vücudunuzun hamileliğe hazır olup olmadığını merak ediyor olabilirsiniz.

Tıkanmış fallop tüpleri gibi fiziksel problemlerden yaşa kadar doğurganlığı etkileyebilecek çeşitli problemler vardır. Bu nedenle, sorunu mümkün olduğunca erken tespit etmek ve çözmek önemlidir.

Kadınlarda kısırlığın erken işaretleri

Bu 5 erken belirti belirli sorunların olduğunu ve tıbbi yardım almanın gerekli olduğunu gösterebilir.

Düzensiz dönemler

Adet düzensizliğiniz var mı, ara sıra mı düzensizleşiyor yoksa hep mi düzensiz? Bu dikkat edilmesi gereken bir durumdur, düzenli olarak yumurtlamadığınız anlamına gelebilir. Adet düzensizliğinin en yaygın nedeni doğum kontrol haplarıdır. Kadınlar doğum kontrol hapı almayı bıraktığında adetleri düzensizleşebilir veya kaybolabilir. Ancak haplar yumurtlama sorunlarını çözmez. Adet düzensizliği durumunda, mümkün olan en kısa sürede bir doktora görünmek çok önemlidir.

Pelvik ağrılar

Cinsel ilişki sırasında pelvisinizde ağrı hissediyorsanız bu durum doğurganlığı etkileyebilen çikolata kisti, yani endometriozis olabilir. Endometriozis durumunda normalde rahmin duvarlarında bulunan doku, rahim dışında büyür ve bu da sağlık sorunlarına neden olabilir. Endometriozis yumurtalıklarda kistlere neden olabilir veya yumurtalığın büyümesine veya yana itilmesine yol açabilir.

Rahim miyomları, 30 ila 40 yaşları arasında ortaya çıkan ve gebe kalma ile ilgili sorunlara neden olabilen iyi huylu büyümelerdir. Ancak genellikle ağrıya neden olmazlar, bu nedenle düzenli kontrollere gitmek önemlidir. Bu sorunun çözümü ameliyat olabilir, ancak tedavi boyutlara ve rahim içindeki konuma göre değişir. Birçoğu hiç sorun yaratmazken, bazıları büyük bir soruna neden olabilir. Ameliyat tavsiye edilirse, gebe kalmaya çalışmadan önce birkaç ay beklemek gerekir.

Tiroid problemleri

Gittikçe daha fazla kadın tiroid problemi yaşıyor. Hem hipotiroidizm (az aktif tiroid) hem de hipertiroidizm (aşırı aktif tiroid) doğurganlığı etkileyebilir. Tiroid bezi yavaş çalışıyorsa, hormon seviyesini normale döndürmek için ilaç almak yeterlidir. Ancak çoğu zaman sorun, birçok kadının tiroid hormon seviyeleriyle ilgili bir sorunları olduğunun farkında olmamasıdır.

Hipertiroidizm daha ciddi bir durumdur ve tedavisi daha zordur. İlaçlar kısa vadede yardımcı olabilir, ancak hastalık ilerlerse ameliyat gerekebilir, yani tiroid bezinin çıkarılması veya radyoaktif iyot tedavisi uygulanabilir. Radyoaktif iyot tedavisi durumunda hamile kalmaya çalışmadan önce 6 ila 12 ay beklemek gerekir.

Polikistik over sendromu

Polikistik over sendromu da doğurganlığı etkileyen bir sorundur. Polikistik over sendromu yaşayan kadınlar, androjen adı verilen erkek hormonlarının yanı sıra kist ve yumurtlama ile ilgili sorunlar oluşturan genişlemiş yumurtalıklara sahiptir.

Pek çok kadına kısırlık dışındaki problemler (sivilce, aşırı kıl büyümesi, adet sorunları, kilo alımı ve diyabet) teşhislerin konulduğu biliniyor. Bu durum yumurtlamanın daha derinlemesine değerlendirilmesini gerektirir ve ardından ilaç kullanılabilir. Fazla kilo durumu daha da kötüleştirdiği için kilo vermek de yardımcı olabilir. Kilo kaybı bazen yumurtlama sürecini yeniden başlatabilir ve gebeliğe izin verebilir.

Süt akıntısı

Hamile değilseniz veya emzirmiyorsanız ve göğüslerinizden süt akıntısı yaşıyorsanız, anne sütü üreten hormon olan prolaktin hormonunun yüksek seviyelerinin bir işareti olabilir. Kulağa garip gelse de, bu kısırlık belirtisi olabilir.

Prolaktin seviyelerine bağlı olarak, kadınlar zayıf yumurtlama veya yumurtlama eksikliği nedeniyle kısırlık yaşayabilirler. Prolaktin artışı, örneğin bir tiroid probleminden kaynaklanabilir.

Kısırlığın önlenmesi

Kadınlarda kısırlığın önlenmesi, çocuklukta başlar ve örneğin uzun vadede olumsuz sonuçları olabilecek önemsiz enfeksiyonların ihmal edilmemesi gibi ergenlik ve gençlik döneminde alınması gereken önlemler vardır.

Doğurganlığı korumak için sigara, alkol kullanımı, obezite veya aşırı zayıflık, hareketsiz yaşam tarzı ve aynı zamanda aşırı fiziksel aktivite gibi belirli risk faktörlerinden kaçınarak sağlıklı bir yaşam tarzı izlenmelidir.

Kirlilik ve toksik çevresel faktörlere maruz kalmanın da doğurganlığı tehlikeye atabileceği bilinmektedir. Son yıllarda, üreme organlarında kalıcı hasara yol açabilen cinsel yolla bulaşan bulaşıcı hastalıklarla bağlantılı hastalıklarda artış olduğu ve bunun sonucunda kısırlığın yaygınlaştığı bilinmektedir.

Kiloya dikkat etmek, kilo almamak ve çok fazla kilo vermemek de önemlidir. Hem obezite hem de aşırı zayıflık bir kadının doğurganlığını etkileyebilir. Androstenedion vücudun yağ rezervlerinde birikir, bu hormon hormonal dengeyi değiştirir ve sonuç olarak menstrüasyonun düzenlenmesini bozarak kısırlığa neden olur. Bu nedenle, ideal kiloda olmak gerekir ve bu tek başına kişinin doğurganlığını yeniden kazanması için yeterli olabilir.

Sigarayı bırakmak veya alkol almak da kadın kısırlığı için çok önemlidir. Sigara içen kadınların doğurganlığı çok azalır. Sigara içmek ayrıca adet döngüsünde ve endometriumda değişikliklere neden olarak döllenmiş oositin yuvalanmasını engelleyebilir. Alkol ise kadın hormonlarının daha düşük üretimine neden olabilir ve kısırlığa neden olabilir.

Kadın genital sistemindeki iltihapların kontrol altına alınması gereklidir. Frengi, bel soğukluğu ve klamidya gibi cinsel ilişki yoluyla bulaşan enfeksiyonlar kısırlığa neden olabilir. Kısırlık, hem enfeksiyon vajinanın kimyasal dengesini geçici olarak değiştirdiği için ani bir etkiye hem de enfeksiyon tüplere geri dönerek kapanmalarına neden olursa uzun vadeli bir etkiye bağlı olabilir.