Gilaburu nedir, faydaları nelerdir? Böbrek taşının düşmanı Gilaburu nasıl tüketilir?

Böbrek taşı düşürme ve ağrı kesici özelliğinin bilimsel olarak kanıtlanmasının ardından birçok kişi tarafından merak edilen Gilaburu meyvesi nedir, nasıl tüketilir, işte detaylar..

Ülkemizde Kayseri yöresinde bolca gilaburu ağacı görülmektedir. Doğanın sihirli ve mucizevi meyvesi gilaburu Kayseri ile ünlenmiştir.

Osmanlı Dönemi’nden günümüze kadar gelen bu bitkiye o dönemlerde çiçeklerinin güzelliğinden dolayı “gül ebru” adı verilmiştir. Zaman içinde dildeki değişimden dolayı gilaburu olarak dillerde dolanmaya başlamıştır. Geçmişi çok eskilere kadar uzanmaktadır.

Özellikle böbrek hastaları tarafından araştırılılan bu meyvenin faydaları bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Halk arasında geleboru, Frenk üzümü gibi isimlerle de anılan, botanik dünyasında viburnum opulus ismiyle bilinen gilaburu bitkisi, kıpkırmızı top top, salkım şeklinde bir bitki. Acımsı bir tadı olan gilaburu genel olarak suyu hazırlanarak tüketiliyor.

GİLABURU MEYVESİNİN FAYDALARI

Hastalıklardan korunmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için çok önemli olan C vitamini, sağlıklı olmak isteyen bireyler için de vazgeçilmezdir.

Böbreklerde oluşan böbrek taşını içeriğinde bulunan vitamin ile minerallerden yararlanarak düşürmek için kullanılmasının yanında, idrar yolları enfeksiyonu gibi böbrek kaynaklı hastalıkları da iyileştirir.

Astım hastalığı günümüzde giderek artmaktadır. Gün geçtikçe yaygınlaşan bu hastalığın temel sebepleri arasında hava kirliliği ve sigara kullanımı gösterilmektedir. Her derde deva gilaburu, astım hastalığının tedavisinde de kullanılmaktadır.

Romatizma kaynaklı hastalıklar havaların soğuması ile bu hastalığa sahip kişilerin şikayetlerinin de artmasına neden olmaktadır. Gilaburu tam da kış aylarına girerken hazır olmasıyla tedaviye doğal bir yardımcıdır.

İlerleyen yaş ile giderek daha sık karşılaşılan yüksek tansiyonun düşürülmesinde ve hızlı nabzın da yavaşlamasında etkisi olan bitki, sakinleşmek için de kullanılabilir.

Hayatımızda ve sağlığımızda büyük önem taşıyan uyku, günümüzün üçte biri demektir. Yaşanan uyku bozuklukları ve uyku apnesi gibi sorunlar kişilerin hayatlarında da kötü etkiler bırakır. Gilaburu meyvesi ise tüm bu uyku sorunları için çok etkili olup, kaliteli ve kesintisiz uyku uyumanıza yardımcı olur.

GİLABURU NASIL TÜKETİLMELİDİR?

Ekim ayının ilk haftasında hasadı tamamlanan gilaburu, salamura olması için şişelere doldurularak bekletiliyor. Kış aylarında meyvesi ezilen gilaburu tatlandırılarak meyve suyu şeklinde içiliyor.

1 avuç gilaburuyu 1 litre suda kaynatarak şifalarından faydalanabilirsiniz.Gilaburu suyunu günde 3 defa aç veya tok olmanız fark etmeksizin kullanmanız önerilmektedir.