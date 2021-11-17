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    Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 6 hastaya umut olacak

    Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen Hasan Haliloğlu'nun bağışlanan organlarıyla 6 hasta hayata tutunacak.
    • AA
    • 17.11.2021 - 22:12
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    Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 6 hastaya umut olacak

    Giresun'da tedavi gördüğü hastanede dün beyin ölümü gerçekleşen 39 yaşındaki Haliloğlu'nun organları, ailesi tarafından bağışlandı.

    FARKLI ŞEHİRLERDEKİ İNSANLARA UMUT OLDU

    Uzman ekip tarafından Haliloğlu'nun alınan kalbi Sağlık Bakanlığına ait uçakla İstanbul'a, böbrekleri ve korneaları UMKE ekiplerince Samsun'a, karaciğeri ise askeri helikopterle Erzurum'a götürüldü.

    Haliloğlu'nun bağışlanan organlarının 6 hastaya nakledileceği belirtildi.

    Giresun da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 6 hastaya umut olacak #1

    Giresun da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 6 hastaya umut olacak #2

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