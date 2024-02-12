Gittikçe yaygınlaşıyor! İnfluenzaya yakalananlar aman dikkat: İşte yapılması gerekenler... Son zamanlarda yaygınlaşan ve herkesi yatağa düşüren influenzadan korunmayı başaramayanların yakaladıktan sonra bol dinlenmeye ve sağlıklı beslenmeye yönelmeleri gerekiyor.

ensonhaber.com

Havaların bir sıcak bir soğuk oluşu hastalıklara davetiye çıkarmaya devam ediyor.

Özellikle son zamanlarda yaygınlaşan influenza, yatağa düşürüyor.

Günlerce geçmeyen halsizlik ve öksürük hastalığın ortadan kalkmasından sonra bile devam ediyor.

Başlıca burun, boğaz, bronşlar ve bazen akciğerleri etkileyen, hafif veya ağır bir seyir gösterebilen, bulaşıcı viral olan bu hastalıktan korunmanın yollarına hakim olmak gerekiyor.

Tek tek detaylarına bakalım:

İnfluenza nedir

- Grip olarak adlandırılan solunum yolu enfeksiyonudur.

- Genellikle havadan veya enfekte bir kişiden diğerine damlacıklar yoluyla bulaşır.

- Ani başlangıçlı semptomlara neden olur.

Belirtileri

- Yüksek ateş: Genellikle 38 derecenin üzerinde seyreder.

- Titreme: Uzun süren üşüme hissi görülür.

- Kas ve eklem ağrıları: Hastalık başından sonuna kadar yaygın bir şekilde seyreder.

- Baş ağrısı: Şiddetli başlar ve genellikle alın bölgesinde bir baskıya neden olur.

- Boğaz ağrısı: Yutmada zorluklar gözükür.

- Öksürük: Kuru ve irite edici bir öksürükle başlar ve öksürük zamanla daha fazla balgam üretebilir.

- Halsizlik: Genellikle güçsüzlük, halsizlik ve yorgunluk hissiyatıyla birlikte gelir.

-Burun akıntısı: Burun tıkanıklığı, burun akıntısı veya geniz akıntısı gibi üst solunum yolu semptomlarına neden olur.

- Bulantı, kusma: Grip, bazı durumlarda mide bulantısı, kusma ve ishale neden olabilir, özellikle çocuklarda ve yaşlılarda.

Öksürük ağır olabilir ve 2 hafta ya da daha uzun süre devam edebilir. İnsanların çoğu herhangi bir tıbbi tedaviye gerek kalmadan 1 hafta içinde iyileşirler. Ama bazı insanlarda hayatı tehdit edebilen ve ölümle sonuçlanabilen komplikasyonlar (zatürre, bronşit, sinüs ve kulak enfeksiyonları ) gelişebilmektedir.

Korunma yöntemleri

İnfluenza'dan korunmak için aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz:

Aşıyı ihmal etmeyin

- İnfluenza aşısı, grip virüslerine karşı bağışıklık kazanmanıza yardımcı olur.

- Her yıl grip mevsimine özel olarak güncellenen aşılar bulunur ve özellikle yaşlılar, çocuklar, hamile kadınlar ve kronik sağlık sorunları olan kişiler için grip aşısı önerilir.

Hijyen kurallarına dikkat

- Ellerinizi sık sık sabun ve su ile en az 20 saniye boyunca yıkayın ayrıca el dezenfektanları kullanın.

- Özellikle toplu taşıma araçlarını kullandıktan sonra, tuvaletten çıktıktan sonra ve yemeklerden önce ellerinizi yıkamayı alışkanlık haline getirin.

- Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu bir mendil, kağıt havlu veya dirseğinizin içiyle kapatın.

- Ellerinizle ağzınızı kapatmaktan kaçının.

Hasta olan kişilerden uzak durun

- Grip belirtileri gösteren kişilerle yakın temastan kaçının. Evde kalın ve diğer insanlarla teması sınırlayın.

Sağlıklı beslenin ve yaşayın

-Dengeli bir beslenme alışkanlığı edinin.

- Uykunuza dikkat edin ve geç saatlerde uyumamaya çalışın.

- Düzenli egzersiz yapın ve stresten uzak durmaya çalışın.

- Bağışıklık sisteminizi güçlü tutmak, grip ve diğer enfeksiyonlara karşı daha dirençli olmanıza yardımcı olur.

Hastalığa yakalandıktan sonra neler yapılmalı

İnfluenza genellikle kendiliğinden iyileşir, ancak ciddi vakalarda doktor gözetimi ve tedavi gerekebilir.

Ayrıca, hastalığın yayılmasını önlemek için hijyenik uygulamaların (el yıkama, öksürürken veya hapşırırken ağız ve burunun kapatılması) ve hasta insanlarla temasın sınırlandırılması gerekiyor.

Bunların dışında:

- Dinlenin ve bol sıvı tüketin.

- Kalabalık ortamlardan kaçının.

- Su, bitki çayları, veya meyve suları gibi sıvıları içmek vücudunuzun nem dengesini korur ve ateşi düşürür.

-Ağrı, ateş ve baş ağrısı gibi semptomları hafifletmek için doktorunuzun önerdiği ilaçları ihmal etmeden kullanmanız gerekiyor.