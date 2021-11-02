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Giysilerin ömrünü uzatmanın püf noktaları
Çok sevdiğimiz kıyafetlerin ömrü kısa olabiliyor ve atmak zorunda kalabiliyoruz. Kıyafetleri uzun süre saklamanın birçok farklı yöntemi var ve bunları doğru şekilde uygulamak oldukça önemli.
- Haber Merkezi
- 02.11.2021 - 16:55
- Güncelleme : 02.11.2021 - 17:01
Kıyafetlerinizi uzun süre saklamanın yolu cinse ve kumaşına göre değişiklik gösterebiliyor.
Özel temizleme ve bazı bakım tekniklerkıyafetlerin, kıyafetlerin uzun süreli kullanılır olmasına katkı sağlayabilir.
Özellikle kıyafetinizi yıkarken çok dikkatli olmanız gerekir çükü yanlış yıkama kıyafete veda etme süresini kısaltabilir.
Kıyafet, ayakkabbı, çanta ve takı farketmeksizin, kullandığımız eşyaları uzun süre saklamanın bazı püf noktaları var.
Bu püf noktalarını kısa süreli değil ancak uzun vadede hayata geçirirsek doğru ve kaliteli bir sonuç elde edebiliriz.
Peki, kıyafetleri uzun süre saklamanın püf noktaları nelerdir? İşte detaylar...
GİYSİLERİN ÖMRÜNÜ UZATMANIN PÜF NOKTALARI
KOT PANTOLONLARINIZI 30 DERECENİN ALTINDA YIKAYIN
- Trikoları elde ve soğuk su ile yıkadıkta sonra düz bir zeminde kurutmayı deneyin. Özellikle kazakların ömrünü uzatmak için düz bir havlu üzerine serip, rulo yapın.
- Ancak iş yıkamakla bitmiyor. Kurutma işlemi yine en az yıkamak kadar önemli.
- Kot pantolonlarınızı yıkadıktan sonra kurutmak için oda sıcaklığında bırakın. Bu sayede kotlarınıza erkenden veda etmeyeceksiniz.
TRİKOLARI ELDE VE SOĞUK SU İLE YIKAYIN
- Tirkoları elde ve soğuk su ile yıkadıktan sonra düz bir zeminde kurutmayı deneyin.
- Özellikle kazakların ömrünü uzatmak için düz bir havlu üzerine serip, rulo yapın.
- Kulağa tuhaf gelen bu tavsiyeler, sevdiğiniz giysilerin daha uzun ömürlü olması için küçük püf noktaları...
İPEK GİYSİLERİ SOĞUK SUDA YIKAYIN
- Hassas ve narin olan ipek giysileri; soğuk suda çok az miktarda şampuanla yıkamak ve kumaşı sıkmadan temiz bir havlu üzerine açarak kurutmak oldukça önemli.
- Bu sayede ipek giysilerinize zarar vermeden, yapısına uygun bir yıkama ve kurutma işlemi yapmış olacaksınız.
KIAYFETLERİ TERS ÇEVİRİN
- Kıyafetlerinizin renk atmaması ve canlılığını koruması için ters çevirerek, makineye yerleştirin.
- Ayrıca giysilerin hep yeni gibi kalması için üst üste sıkıştırarak değil, askıya asarak dolaba koyun.
- Düğmelerinizin düşmesini ya da fermuarlarınızın kararmasını istemiyorsanız, onları şeffaf renksiz bir oje ile boyayın.
- Spor kıyafetlerinizi yıkarken deterjan değil, yumuşatıcı kullanın.
- Boyutu küçük kıyafetler için küçük askılar kullanın.
- Kıyafetleri dolabınıza üs üste yerleştirmeyin.
- Sütyenlerinizi makinede yıkmayın.
- Aynı ayakkabıyı iki gün üst üste giymeyin.
- Çantaları bez torbalarda saklayın.
- Deterjanı ve yumuşatıcıyı gerekenden fazla koymayın.
- Renkli ve beyazlar için ayrı deterjan kullanın.
- Etiketinde sadece kuru temizleme sembolü olan kıyafetleri çamaşır makinasına atmayın.