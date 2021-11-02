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Giysilerin ömrünü uzatmanın püf noktaları

Giysilerin ömrünü uzatmanın püf noktaları

Çok sevdiğimiz kıyafetlerin ömrü kısa olabiliyor ve atmak zorunda kalabiliyoruz. Kıyafetleri uzun süre saklamanın birçok farklı yöntemi var ve bunları doğru şekilde uygulamak oldukça önemli.