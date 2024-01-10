"Gizli" bir şifa deposu! 28 gramıyla C vitamini ihtiyacının tamamını karşılıyor... Alternatif tıp alanında kullanılan karamuk meyvesi, vücudun neredeyse tüm vitamini ihtiyacını karşılıyor ve enfeksiyonlarla tek başına savaşıyor.

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Sağlık alanında kullanılan birçok besin var...

Bazılarının faydaları oldukça kısıtlı ancak bazıları da var ki...

Faydaları saymakla bitmeyen karamuk meyvesi, herkesin mutlaka tüketmesi gerekenler arasında yer alıyor.

Bu meyve; Avrupa, Afrika ve Asya'nın bazı bölgelerine özgü olsa da artık dünyanın her yerinde bulunabiliyor.

Yıllardır alternatif tıp alanında kullanılan bu mucizevi meyve, enfeksiyonların baş düşmanı diyebiliriz.

Soğuk algınlığı ve gribe "elveda"

Bu mucizevi meyve;

Soğuk algınlığını ve gribi giderir.

Vücudu rahatlatır.

İştah açıcı ve güçlendiricidir.

Ateş düşürür.

Damar daraltıcıdır.

Kusmayı önler.

Safrayı artırır.

Kabızlığı giderir.

Karaciğeri güçlendirir.

Menopoz ve adet döneminde yaşanan gerginliği ve sıkıntıları hafifletir.

Terleme problemi olanlar için ter bezlerinin daha sağlıklı şekilde çalışmasına yardımcı olur.

Kansere karşı koruyucu bir görevi var. İçerisindeki bileşenler, yapılan araştırmalar sonucunda kanserle savaştığını ortaya koydu.