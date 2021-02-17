Glisemik indeks nedir, neden önemlidir? Glisemik indeksi en düşük besinler neler?

Glisemik indeks nedir, neden önemlidir? Glisemik indeksi en düşük besinler neler?

Glisemik indeks, son yıllarda sağlıklı bir şekilde kilo vermek, dengeli beslenmek isteyenler ve diyabet hastaları tarafından sıklıkla duyduğumuz bir terim haline geldi. Peki, glisemik indeks nedir?

Glisemik indeks, son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz teknik bir terim haline gelmiştir.

Sağlıklı olarak kilo vermek isteyen kişilerin, şeker hastalarının ve dengeli beslenen bireylerin oldukça aşina olduğu glisemik indeks terimi, sayısal değerlere sahiptir.

Glisemik indeksi, bir besin içerisinde yer alan karbonhidrat miktarının kandaki kan şekerine olan etkinin sayısal değeri olarak tanımlayabiliriz.

Peki, Glisemik indeks nedir, neden önemlidir? Glisemik indeksi en düşük besinler neler?

İşte, Glisemik indeks hakkında bilmeniz gerekenler..

GLİSEMİK İNDEKS NEDİR?

Glisemik indeks; bir besinin glikoz miktarını yükseltme kapasitesi olarak bilinmektedir.

Gıdadan gıdaya değişen glisemik indeksin değerlendirilmesi, 0 ile 100 arasında yapılmaktadır. Bu değerler yalnızca besin türüne göre değil, işlenme biçimine, ham ya da olgun olmasına, pişirme aşamalarına gibi birçok faktöre göre belirlenmektedir.

Gıda içerisindeki karbonhidrat miktarının glisemik indeksi etkilemediği ve eşit karbonhidrat miktarına sahip olan gıdaların glisemik indekslerinin farklılık gösterebileceği bilinmelidir.

Glisemik indeksin değerleri; düşük, orta, yüksek şeklinde sınıflandırılmaktadır.

GLİSEMİK İNDEKSİ EN DÜŞÜK BESİNLER HANGİLERİDİR?

Düşük glisemik indeksli gıdalar, kan şekerinin anlık olarak dalgalanmasına neden olduğu bilinse de daha uzun süre tok tutmaktadır. Böylece bir öğünü tüketme süresi uzamakta ve sık acıkma durumu azalmaktadır.

Aynı zamanda kişiyi uzun süreli kalp, karaciğer, tansiyon ve şeker hastalığı gibi önemli sağlık sorunlarına karşı koruduğu bilinmektedir.

Uyku düzeninin normal şekilde seyretmesine yardımcı olan düşük indeksli besinler, hayat kalitesini önemli ölçüde arttırmakta ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olmaktadır.

Lifli, omega 3 içerikli ve sağlıklı gıdaların sık tüketilmesi, vücudun daha sağlıklı ve dinç olmasını sağlamaktadır.

Pazı, lahana, salatalık, sarımsak, turp, kıvırcık salata, karnabahar gibi sebze türlerinde glisemik indeksi yok denecek kadar azdır. Bu nedenle uzmanlar, bol bol sebze ve meyve tüketmenin yararlı olduğunu dile getirmektedir.

NEDEN GLİSEMİK İNDEKSİ DÜŞÜK BESİNLER TÜKETİLMELİ?

Glisemik indeksi düşük olan besinlerin tüketilmesi, kalp, karaciğer, şeker hastalığı, bağırsak sorunları gibi ciddi sağlık sorunlarının oluşmasını engellediği bilinmektedir.

Aynı zamanda tokluk hissini daha çok muhafaza etmekte, açlık hissini bastırmaktadır.



