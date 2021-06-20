Glüten duyarlılığı, depresyona neden oluyor

Çölyak dışı glüten duyarlılığının migren, yorgunluk, eklem ve kas ağrısı ve depresyon gibi birçok farklı belirtiyle kendini gösterebileceğini söyleyen Prof. Dr. Esin Korkut, önemli uyarılarda bulundu.

Glüten alerjisinin başta çölyak olmak üzere depresyon, migren, demir eksikliği anemisi gibi hastalıklara neden olabileceğini söyleyen Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Esin Korkut, buğday alerjisi ve glüten duyarlılığının karıştırılmaması gerektiğinin altınız çizdi.

Buğday alerjisinin buğday proteinlerine karşı oluşan immünolojik reaksiyon olarak tanımlandığına işaret eden Prof. Dr. Korkut, alerjene maruz kalma yoluna ve altta yatan immünolojik mekanizmalara bağlı olarak deriyi, gastrointestinal yolu veya solunum yolunu etkileyen klasik gıda alerjisi olarak sınıflandırıldığını söyledi.

Buğdaya bağlı mesleki astım (fırıncı astımı), rinit ve üritiker gelişebileceğini ifade eden Prof. Dr. Korkut, belirtilerin buğday alımı veya temasını takiben dakikalar ya da saatler içinde geliştiğini, çölyak dışı glüten duyarlılığında ise çölyak ve buğday alerjisinden farklı olarak otoimmün ya da alerjik kökeni olmayan, glüten alımından birkaç saat veya gün sonra ortaya çıkan, glüten çekilmesiyle hızla düzelen ve glüten yüklemesinden hemen sonra tekrarlayan irritabl bağırsak hastalığı (huzursuz bağırsak) semptomları ve bağırsak dışı bulguları ile karakterize bir durum yaşandığını söyledi.

BİRÇOK BELİRTİ VERİYOR

Sindirim sistemi semptomlarına benzeyen huzursuz bağırsak sendromunun karın ağrısı, şişkinlik, bağırsak alışkanlığı anormallikleri (ishal veya kabızlık), mide bulantısı, geğirme, gastroözofageal reflü hastalığı ve aftöz stomatit gibi belirtiler gösterebileceğini söyleyen Prof. Dr. Korkut, bunların yanı sıra glüten duyarlılığının baş ağrısı, migren, yorgunluk, fibromiyalji, eklem ve kas ağrısı, bacak veya kollarda uyuşma, karıncalanma, dermatit (egzama veya deri döküntüsü), atopik bozukluklar, alerji, depresyon, kaygı, demir eksikliği anemisi, folat eksikliği, astım, rinit, yeme bozuklukları veya otoimmün hastalıklara neden olabileceğini ifade etti.

Çölyak dışı glüten duyarlılığında bağırsak dışı belirtiler arasında nöropsikiyatrik bozukluklar, şizofreni, otizm, periferik nöropati, ataksi ve dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun da olduğunu belirten Prof. Dr. Korkut, "Muhtemelen bağışıklık aracılı olan çölyak dışı glüten duyarlılığı, çölyak hastalığından daha yaygın görünmekte olup sıklığının 6 ila 10 kat daha yüksek olduğu tahmin edilmektedir." dedi.

KALICILIĞI BİLİNMİYOR

Glütenin huzursuz bağırsak sendromu-ishal tipi hastalarında bağırsak bariyer işlevlerini değiştirdiğini söyleyen Prof. Dr. Korkut, "Çölyak hastalığı olan kişilerde olduğu gibi tedavi glütensiz diyettir. Çölyak hastalığı ömür boyu sıkı bir glütensiz diyete uymayı gerektirse de glüten duyarlılığının kalıcı mı yoksa geçici bir durum mu olduğu henüz bilinmemektedir" dedi.