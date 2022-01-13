Glütensiz beslenenler için alternatif 3 sağlıklı un

Günlük beslenmenizde glüten içeren yiyeceklerden kaçınıyorsanız, mutfaklarınızda sıklıkla kullandığınız buğday ununa alternatif diğer sağlıklı unları keşfetmeye ne dersiniz?

Buğday unu, her durum için lezzetli yemekler hazırlamak için Türk mutfağı için inanılmaz derecede önemli bir bileşendir. Pek çok insan buğday ununu yüksek gluten içeriği nedeniyle kesiyor ve bazıları da yüksek karbonhidrat içeriği nedeniyle buğday alımını durduruyor. Tam buğday unu veya beyaz buğday yaygın olarak en sağlıklı seçim değildir, buğdaya benzer ancak besin değeri, dokusu ve tadı farklı olan diğer sağlıklı unlarla değiştirilebilir.

Sağlıklı, dengeli ve lezzetli yemeklerin faydalarından yararlanmanın yolu tabaklarımızdaki çeşitliliği artırmaktan geçiyor. En sevdiğimiz yiyeceklerin çoğunu erişilemez hale getiren rahatsız edici alerjiler ve gluten intoleransı, buğday unu için bir alternatif aramanın diğer bazı nedenleridir.

İşte, çeşitli pişirme veya fırınlama ihtiyaçları için deneyip yemeklerinize biraz çeşitlilik kazandırmak için buğday unuyla değiştirebileceğiniz sağlıklı unlardan bazıları;

1. BADEM UNU

Glütensiz bir pişirme alternatifi arıyorsanız, tatlılarınız için badem ununu kullanabilirsiniz. Badem unu, doğal olarak tatlı ve cevizli tadı nedeniyle özellikle fırınlanmış ürünlerde harikadır. Unun grenli dokusu ayrıca yoğun yemekler oluşturmaya yardımcı olur ve krepler, kurabiyeler, çörekler, kekler, bisküviler ve daha fazlasında iyi çalışır.

Faydaları:

- Glütensiz olduğu için çölyak hastaları için sağlıklı bir seçenektir.

- Yüksek magnezyum içeriği şeker seviyelerini kontrol etmeye yardımcı olur.

- Antioksidanlar ve E vitamini açısından zengindir.

- Prebiyotik diyet lifleri içerdiğinden bağırsak sağlığı için sağlıklıdır.

2. KİNOA UNU

Quinoa, protein dolu bir tohumdur ve unu, kolay ve lezzetli bir glutensiz seçenek sunar. Normal buğday ununu eşit oranda tamamen değiştirebilir, ekmek, kek ve çok daha fazlasını yapmak için kullanılabilir.

Faydaları:

- Glüten intoleransı olan kişiler için sağlıklıdır.

- İyi bir protein kaynağı, vitamin ve mineral içeriği yüksektir.

- Diyabet, kolesterol, kalp sorunları olan insanlar için iyidir.

3. MERCİMEK UNU

Mercimek, besinlerle dolu kırmızı bir süper tahıldır; bu da onu tam buğday unu için sağlıklı bir ikame yapar. Bu lezzetli bakliyat, yulaf lapası, krep ve hatta ekmek yapmak için kullanılabilir. Sağlığın peşinden giderken, artık mevcut olan çok yönlü bütün gıdalardan yararlanmanın ve daha mutlu ve sağlıklı karınlar peşinde koşmanın tam zamanı.

Faydaları:

- Protein ve kalsiyum yüklüdür.

- Yaşlanma karşıtı özellikler içerir, bu nedenle cilt için iyidir.

- Anne sütü üretimini artırır.

- Sindirime yardımcı olur.