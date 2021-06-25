Göbek bölgesinde yağlanmanın 9 nedeni

Kalp ve damar hastalıklarından diyabete kadar birçok farklı sağlık sorununa ve estetik problemlere neden olan göbek bölgesindeki yağlanma, çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabiliyor.

Karın bölgesinde biriken yağlar zamanla ciddi sağlık sorunlarına neden olabilen bir problemdir. Bu nedenle göbek yağları, estetik bir meselenin ötesinde, kalp ve damar hastalıkları, tip 2 diyabet, astım, osteoporoz, migren ve erkeklerde erektil disfonksiyon gibi hastalıklara yakalanma riskini artırabilir ciddi bir sağlık sorunudur.

Karın bölgesindeki yağ birikiminin doğrudan iç organları etkileyebileceği de unutulmamalıdır. Dolayısıyla bu durumda, vücutta depolanan yağ miktarından daha önemli olanın bulunduğu yer olduğunu ve bu anlamda göbek bölgesinde biriken yağların ciddi kronik hastalıklara yakalanma riskini artırdığını belirtmek önemlidir.

Göbek bölgesinde yağ birikmesine neden olan faktörlerin bazılarını bilmek, onlardan kurtulma ihtimalinizi yükseltebilir. İşte göbek bölgesinde yağ birikmesini kolaylaştıran bu 9 neden:

YANLIŞ BESLENME

Fazla karbonhidrat ve yağa dayalı bir diyetle yaşımız, kilomuz ve fiziksel kondisyonumuz için belirlenen kalorileri aşmak, göbekbölgesindeki yağları biriktirmeye davet çıkarır. Ve vücudumuza besin sağlamayan, ancak kalori alımını artıran tatlıları, paketli kekleri veya patates kızartması gibi ürünleri düzenli olarak tüketmek veya beslenme alışkanlığı haline getirmek de, göbek yağı açısından oldukça olumsuzdur.

Her gün çeşitli meyve, sebze, yumurta, süt, balık, tavuk, az yağlı et tüketmeye ve doymuş yağ, tuz ve ilave şeker tüketimini azaltmaya odaklanan sağlıklı bir diyet izleyin.

EGZERSİZ EKSİKLİĞİ

Bunu matematiksel bir denklem olarak ortaya koyacak olursak, hareketsiz bir yaşam tarzının göbek bölgesindeki yağları kesinlikle artıracağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Fiziksel aktivite, metabolizmanızı çalışma modunda tutmak ve böylece yağ yakmak için ideal bir araçtır. Her gün yapacağınız 30 dakikalık bir yürüyüş bile beklediğinizden çok daha fazla etki gösterecektir.

HORMONLAR

Hormonlar da bu göbek yağı konusunda önemli bir faktördür. Yetersiz hormonal düzenleme veya büyüme metabolizmasına ve yağ yakımına katılan bazı hormonların bozuk aktivitesi, göbekte yağ birikmesi riskinin daha büyük olmasına neden olabilir.

GENETİK DURUM

Hormon gibi dikkate alınması gereken bir diğer önemli faktör de genetiktir. Bazı araştırmacılar, vücut yağının vücudumuzun farklı bölgelerinde genetik olarak değişiklik gösterdiğine dikkat çekiyor. Bu şekilde, bir aile bireylerinin önemli bir kısmı göbek bölgesinde yağ varsa, ailenin geri kalan üyelerinin de bu durumdan muzdarip olma riski daha fazladır.

ALKOL

Alkol katı gıdalara ekstra sıvı kalori eklediğinden, yüksek alkol tüketiminin karın bölgesindeki yağ oluşumunu önemli ölçüde artırabildiğini ortaya koyan çalışmalar vardır. Aynı şekilde, gazlı içeceklerin aşırı tüketimine de dikkat etmelisiniz, çünkü bunlar fazla tüketilirse hem sindirim bozukluklarına hem de vücutta iltihaplanmalara neden olabilir.

STRES

Stresli olmak göbek bölgesindeki yağlanmanın görünümünü etkiler mi? Dolaylı olarak, evet. Stres, kilo alımına yol açabilecek hormonal değişiklikler üretir. Adrenalin ve kortizol gibi hormonları serbest bırakan adrenal bezleri uyarır. Kortizol kanda arttığında, vücutta yağ oluşumunu kolaylaştırır, bu süreç lipogenez olarak bilinir ve bu da göbek bölgesinde birikir.

UYKU VE DİNLENME EKSİKLİĞİ

Yeterli uykunun uygun bir dinlenme için önemini zaten biliyorsunuz. Ancak uyku, dinlenmenin ötesinde genel sağlık için çok önemlidir. Çok sayıda araştırma, yeterince uyumayan kişilerin daha fazla kalori tüketme ve göbek bölgesinde yağ biriktirme eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Stres gibi, yeterince uyumayan insanlar da hormonal değişiklikler yaşarlar. Uykusuzluk leptin seviyesini düşürürken, diğer yandan kilo alımından sorumlu olan ghrelin seviyesini arttırır.

YAŞ

Bazı araştırmalara göre, yaşlandıkça, karında daha fazla yağ birikme olasılığı artar. Bunun olmadığını savunan birçok farklı araştırmanın da olduğunu söylemek gerekir. Ancak bazı araştırmalar, yaşlandıkça, dehidroepiandrosteron (DHEA) hormonunun üretiminin azalmasının, göbek yağının birikmesine yol açabilecek bir durum olduğunu göstermektedir.

CİNSİYET

Ve son olarak, erkeklerin göbek bölgesinde yağ birikmesi yaşama ihtimalinin kadınlara göre daha olası olduğunu söyleyen cinsiyet durumu hakkında konuşmalıyız, bu da kadınlarda yağların genellikle kalça ve uyluk bölgesinde daha fazla yer yer alması nedeniyle gerçekleşir.