Göbek kordonundan kan nakli yapılan bebek yaşama tutundu

Konya'da, anne karnındayken kansızlığa bağlı olarak, göğüs boşluğu ve karnında sıvı toplanması nedeniyle ölü doğma ihtimali bulunan bebek, göbek kordonundan 10 kez yapılan kan nakliyle hayata tutundu.

Denizli'de yaşayan 36 yaşındaki Emine Dokuz, 15 yıl önce hayatını birleştirdiği İnayet Dokuz ile olan evliliğinden 6 kez gebe kaldı ancak bu gebeliklerin tamamı, bebeklerin anne karnında "anemi" olması nedeniyle ölü doğumla sonuçlandı.

7'nci gebeliğin de bu şekilde sonuçlanmaması için çözüm yolu aramaya başlayan Dokuz Ailesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Burada, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Acar ve ekibi, anne karnındaki bebeğe 10 kez kan transfüzyonu yaparak dünyaya gelmesini sağladı.

GÖBEK KORDUNUNDAN KAN VERİLDİ

Yapılan tetkik ve tahlillerde anne karnındaki bebeğin karın ve göğüs boşluğunda sıvı toplanması olduğunu tespit ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Ali Acar, yapılan ölçümlerin ardından, bebeğin "anemi" olduğunu belirlediklerini söyledi.

Anne karnındaki bebeğin kan değerlerinin çok düşük olduğunu belirten Acar, "Biz de bebeğe kan verme kararı aldık. Yapılan kan tahlilinin ardından, anne ile bebeği birbirine bağlayan gebe kordonundan iğneyle girerek, kan taşıyan yapıya transfüzyon gerçekleştirdik." dedi.

Prof. Dr. Acar, kanı, herkese verilebilen ve bebeğe de zarar vermeyecek '0 rh negatif' kan grubundan seçtiklerini dile getirerek, bebeğe, ihtiyacı oranında 3-4 günde bir olmak üzere toplamda 10 kez kan nakli yapıldığını söyledi.

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kanın belli aralıklarla verilmesinin çok önemli olduğunun altını çizen Acar, "Bu aralığı geçirmemiz durumunda bebeği anne karnında kaybedebilirdik. İç organları verilen bu kanla beraber gelişti. Sezaryenle 8 aylık dünyaya gelen bebeğin sağlık durumu gayet iyi." şeklinde konuştu.

Bundan önce 6 kez gebe kaldığını ancak sıvı toplanması nedeniyle tüm gebeliklerin ölü doğumla sonuçlandığını anlatan Anne Emine Dokuz, "Bebeğimiz olmuyor, diye umudumuzu yitirmiştik. Doktorlar hep gebeliği sonlandırma tavsiyesinde bulundu. Benim durumumda olan annelerin umudunu kaybedip gebeliğini sonlandırmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.