Göbek ve kalça yağlarından kurtulamamanın 9 nedeni

Kilo vermek özellikle göbek ve kalça bölgesinde zordur. Bu yağların fazlası genel sağlığı bozar. İşte uzun uğraşlar sonucu bile göbek ve kalça yağlarının erimemesinin en yaygın 9 nedeni.

Göbek bölgesinde çok fazla yağ birikmesi, yağ hormonlarının ve adipokinlerin damarlarınıza ve organlara giden kimyasal bileşiklerin üretimini uyarır ve burada kalp sorunları ve diyabet gelişimini tetikleyen iltihaplanmaya neden olur.

Kaybettiğiniz her yağ kütlesi, formunuzu korumaya yardımcı olacaktır. Kadınlar kilo vermeye başladıklarında, toplam yağ miktarına kıyasla genellikle göbek bölgesinden daha fazla yağ kaybederler.

Her gün yaptığınız ve tükettiğiniz şeylerdeki küçük değişiklikler, her yönden göbek yağlarına saldırmak için ideal yardımcılarınız olabilir.

GÖBEK YAĞLARINDAN KURTULAMAMANIN 9 NEDENİ

İşte göbek bölgesinde yağların birikmesine neden olan 9 neden.

Düşük Yağlı Diyet

Göbek yağını yakmak için yağlar, özellikle de tekli doymamış yağlar yemelisiniz. Tekli doymamış yağlar doyurucu olduğu için daha az düşük kaliteli yiyecekler yemenize yardımcı olurlar. Bu yağların yeterli miktarda alınmasını sağlamak için her öğün veya atıştırmalıkla birlikte bir avuç fındık veya bir yemek kaşığı zeytinyağı veya çeyrek avokado yiyin.

Depresif Hisler

Araştırmalar, depresif semptomları olan kişilerin diğerlerinden çok daha fazla göbek yağına sahip olduğunu gösteriyor. Bunun nedeni, depresyonun azalmış fiziksel aktivite ve kötü beslenme alışkanlıkları ile ilişkili olması olarak kabul ediliyor.

Paketlenmiş Yiyecekler Yemek

Basit karbonhidratlar (cips gibi) ve ilave şekerler (ör. şekerli içecekler) kan şekeri seviyelerinde ani bir yükselmeye neden olur ve bu da kandaki insülin hızını tetikleyen bir hormondur. İnsülin, karaciğeri vücutta yağ depolamaya teşvik eden bir hormondur. Bu tür yiyecekleri menüden çıkarın ve öğünlerle birlikte bol miktarda salata ve benzerleri gibi sağlıklı yiyecekler tüketin.

Magnezyum Eksikliği

Magnezyum 300'den fazla vücut fonksiyonunu düzenler. Yeterli magnezyuma sahip kişilerin kan şekeri ve insülin düzeyleri daha düşük olur. Bu nedenle, koyu yapraklı sebzeler, muz ve soya gibi günde en az iki kez magnezyum açısından zengin yiyecek tüketin.

Diyet Kola Bağımlısı Olmak

Araştırmalar, diyet olarak etiketlenen içecekleri içen tüketicilerin daha erken göbek yağı geliştirdiğini gösteriyor. Bunun nedeni muhtemelen, bu içecekleri tüketirken kalori almadıklarını düşünerek aşırı yemeleridir

Hamburger Tüketimi

Kırmızı etli hamburger ve benzeri yiyecekler doymuş, kötü yağlarla doludur. Kırmızı et alımını azaltmak için bunları balık, tavuk ve hindiyle değiştirin. Ayrıca her öğününüze sebze eklemeye çalışın.

Alkol Tüketmek

Araştırmalar hem erkeklerde hem de kadınlarda herhangi bir tür alkol alımının kilo alımına katkıda bulunduğunu göstermiştir. Alkolü tamamen bırakmak en iyisidir, düşük seviyede alkol tüketimi dahi vücut için zararlıdır. Alkolün güvenilir bir dozu yoktur.

Yemeklerde Çeşitlilik Olmaması

Parlak renkli meyve ve sebzeler stres hormonu olan kortizolü azaltan C vitamini ile doludur. Araştırmalar kırmızı, turuncu ve sarı renklerde daha fazla yemek yiyen katılımcıların diğerlerinden daha küçük bel çevresine sahip olduğunu gösteriyor.

Egzersiz Eksikliği

Araştırmalar, HIIT egzersizlerinin insülin, trigliserit ve kortizol düzeylerini düşürmeye yardımcı olduğu ve daha kısa sürede daha fazla kalori yaktığı için göbek yağının eritilmesine yardımcı olduğunu göstermiştir. Göbek yağınızı ortadan kaldırmak istiyorsanız, iyi terlemelisiniz.

SAĞLIKLI YAĞLAR TÜKETİN

Sağlıklı yağlar, özellikle göbek bölgesindeki yağları eritmek için mutlaka tüketilmelidirler.

Chia tohumları protein, lif ve omega 3 yağ asitleri açısından zengin olduğundan kilo vermek için ideal bir seçimdir ve enerji sağlar. Yoğurdun içine iki çay kaşığı tohum koyun, 10 dakika bekletin ve tüketin.

Zeytinyağı uzun süreli tokluk hissi sağlar ve ayrıca tip 2 diyabet, osteoporoz, depresyon ve kalp krizi gelişimini yavaşlatabilir. Zeytinyağı herhangi bir salata ile iyi gider, ancak en iyi yol onu herhangi bir yemeğe dahil etmektir ve değişiklikler çabucak görünür olacaktır.

Avokado güçlü bir tropik meyvedir. Vücutta biriken yağları yakmanıza yardımcı olurken aynı zamanda uzun süreli tokluk hissi sağlar. Avokado en iyi çeşitli salatalarda kullanılır ve tek başına da lezzetlidir.

Keten tohumu, harika bir omega 3 kaynağı olmasının yanı sıra, sindirimi iyileştirir ve menopoz semptomlarını hafifletir. Keten tohumunu hamur işlerine, tahıl gevreklerine, smoothie'lere, yoğurt veya süzme peynirlere ekleyebilirsiniz.

Hindistan cevizi yağı, bağışıklık sistemini ve vücudu güçlendirmeye yardımcı olur ve menünüze eklerseniz midedeki rahatsız edici birikintiler hızla kaybolur.

Badem özellikle atıştırmalık olarak harikadır. Mükemmel bir protein kaynağıdırlar, vücudun ihtiyacı olan enerjiyi verirler ve metabolizmayı hızlandırırlar. Güne en iyi şekilde başlamak için bir muz, bir avuç badem, bir miktar süt ve bir tatlı kaşığı balı blenderda karıştırın ve tüketin.

Somon en sağlıklı balıklardan biridir ve 100 gramı sadece 200 kalori içerir, bu da uzun tokluk hissi yaratmaya yeterlidir. İki süper yiyeceği tek bir güçlü salatada birleştirin; somon ve avokado birleşimi harika bir kilo vermek için harikadır.

Yoğurt harika bir protein, kalsiyum ve B12 vitamini kaynağıdır. Her gün bir porsiyon yoğurt yiyerek göbek yağınızdan daha hızlı kurtulabilirsiniz.

GÖBEK YAĞLARINDAN KURTULMAK İÇİN LİMONLU İÇECEK TARİFİ

Bu tarifi 3 hafta boyunca kullanarak göbek yağlarınızdan daha hızlı kurtulabilirsiniz.

- Yarım turpu (125 gr) bir karıştırıcıya koyun ve iyice karıştırın.

- Üç adet soyulmamış limon ekleyin ve karışım homojane hale gelene kadar karıştırın.

- Bir yemek kaşığı elma sirkesi ve üç yemek kaşığı bal ekleyin ve her şeyi iyice karıştırın.

- 3 hafta boyunca günde iki kez bir yemek kaşığı alın.