Göbek yağı, kalp hastalığı riskini artırıyor

Salgın döneminde kalp hastalıkları riskinin katlanarak büyüdüğünü ifade eden Prof. Dr. Boztosun, göbek bölgesinde toplanan yağlara karşı uyarıda bulunarak, "Bel çevreniz hayati önem taşıyor" dedi.

Salgın döneminde hareketlerin de kısıtlanmasıyla birlikte kalp hastalıkları ve olası kalp krizi riski çok büyük oranda arttı. Buna karşın, beslenme şeklinin kalp sağlığını büyük ölçüde etkilediğini bildiren Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, bel çevresini incelten diyetle kalp sağlığının korunabileceğini söyledi.

Sağlıklı ve kalp dostu bir diyetin, tansiyonu ve kolesterolü iyileştirmeye ve tip 2 diyabet riskini azaltmaya yardımcı olacağını belirten Boztosun, önemli uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

SAĞLIKLI BESLENMEYLE KALBİNİZİ KORUYABİLİRSİNİZ

Sağlığınız için yedikleriniz, bel çevreniz ve kilonuz hayati önem taşıyor. Özellikle hareketlerin kısıtlandığı bu pandemi döneminde beslenmeye iki kat dikkat edilmesi gerek. Kalp sağlığını korumak için kalp dostu diyet yapılmalı. Kalp dostu beslenme programı, Akdeniz diyeti ile uyumludur. Mevsimine göre seçeceğiniz sebzeler ve meyveler, fasulye veya diğer baklagiller bu planda mevcuttur.

Yağsız et ve balık, az yağlı veya yağsız süt ürünleri, tam tahıllar, zeytinyağı gibi sağlıklı yağlarda kalbinizin dostudur. Paketli ve katkı maddeleri ile raf ömrü uzatılan gıdaları tüketmeyin. Hareketlerin kısıtlandığı pandemide kalp hastalığına yakalanma ve olası kriz riski katlanarak büyüdü. Bel çevresini incelten diyetle kalp sağlığınızı koruyabilir, tüm tehditleri bertaraf edebilirsiniz.

GÖBEK YAĞI, RİSKİ ARTIRIYOR

Tuz, şeker, işlenmiş karbonhidratlar, doymuş yağ bulunan kırmızı et ve tam yağlı süt ürünlerini dikkatli tüketin. Alkol, kızarmış fast food, cips, fırınlanmış ürünlerde bulunan trans yağlardan da uzak durmalısınız.

Bel çevresi, ne kadar karın yağı olduğunu ölçmek için yararlı bir araç olabilir. Bel ölçümü, belirlenen ölçülerden yüksek ise kalp hastalığı riski artarcaktır. Bu ölçüler erkekler için 102 cm ve üzeri, kadınlar için ise 88 cm ve üzeridir.

Aşırı kilolu olmanın yanı sıra özellikle karında yani göbek bölgesinde toplanan yağlar, kalp hastalığı riskini artırıyor. Fazla kilo, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve tip 2 diyabet dahil olmak üzere kalp hastalığına yakalanma şansınızı artıran durumlara yol açabilir. Kilonuzun sağlıklı olup olmadığını görmenin bir yolu, sağlıklı veya sağlıksız vücut yağ yüzdesine sahip olup olmadığınızı belirlemek için boyunuzu ve kilonuzu kullanan vücut kitle indeksinizi (BMI) hesaplamaktır. 25 veya daha yüksek bir BMI aşırı kilolu olarak kabul edilir ve genellikle daha yüksek kolesterol, daha yüksek tansiyon ve artmış kalp hastalığı ve felç riski ile ilişkilidir.

Kilonuzu sadece yüzde 3 ila yüzde 5 oranında azaltmak, kanınızdaki bazı yağları (trigliseritler) azaltmanıza, kan şekerinizi (glikoz) düşürmenize ve tip 2 diyabet riskinizi azaltmanıza yardımcı olabilir. Daha da fazla kaybetmek, kan basıncınızı ve kan kolesterol seviyenizi düşürmenize yardımcı olur.