Göbek yağını 1 haftada azaltıyor! Bu meyveyi kahvaltınıza ekleyin...

Liflerle dolu birçok meyve göbek yağını azaltmada önemli bir rol oynar ve özellikle kahvaltıda tüketildiklerinde gün içinde verdikleri tokluk hissi ile kilo vermeye de büyük oranda destek olurlar...

Göbek yağı hem görünüm hem de sağlık nedenleriyle zararlıdır. Viseral yağ olarak da bilinen göbek yağı, kalp ve damar hastalıkları riskini, tip 2 diyabet riskini, meme kanseri riskini ve diğer metabolik hastalıklar gibi birçok ciddi sağlık sorununu tetikler.

Bu nedenle göbek yağının mümkün olan en kısa sürede verilmesi gerekir. Birçok diyetisyen, mümkün olan en kısa sürede göbek yağını eritmek için kahvaltıya meyve eklemek gerektiğini söylüyor. Lezzetli olmalarının yanı sıra meyvelerin kalorisi düşük ve lif oranı yüksektir, bu da uzun süre tok kalmaya yardımcı olur.

Sağlıksız atıştırmalıkları önleyen bu meyveler, göbek yağını eritmede büyük bir rol oynar.

Kilo üzerinde etkili

Meyvelerde vücudun ağırlığı kontrol etmesine yardımcı olabilecek çeşitli besinler vardır. İlk önemli besin liftir ve parçalanıp emilmez. Tamamen değişmeden vücuttan geçerler ve fazla şeker ve yağları tutarlar, dışkı yoluyla vücuttan atarlar. Bu, depolanan şeker ve yağ miktarını kontrol etmede vücuda yardımcı olur.

Meyveler ayrıca göbek yağıyla ilişkili iltihabı azaltmaya yardımcı olabilecek antioksidanlar ve diğer vitaminlerle doludur. Ancak, örneğin öğle veya akşam yemeklerinde sağlıksız yiyecekler yerseniz, kahvaltıda tek başına meyve yemenin göbek yağı üzerinde bir azalmayı garanti edemeyeceğini unutmamak önemlidir.

Sağlıklı bir yaşam tarzı ile birikte göbek yağını eritebilecek meyve içeren kahvaltılık tarifleri derledik.

Elma ve tarçın ile yulaf ezmesi

Kahvaltınıza özellikle lif açısından zengin bir elma eklerseniz, bir kase yulaf tüm sabah sizi tok tutacaktır. Daha da iyisi tarçın eklemektir, çünkü yulaf ezmesinin tadını oldukça artırır. Tarçın ayrıca güçlü iltihap önleyici özelliklere sahiptir ve araştırmalar vücut içi iltihabın viseral yağ ile yakından ilişkili olduğunu göstermiştir.

Chia ve çilekli puding

Chia tohumları ve meyveler en fazla lif içeren gıdalardır. Hem chia tohumları hem de çilekler çok güçlü antioksidanlardır. Lif ve chia tohumlarında bulunan protein yemekten sonra uzun süre tok kalmamıza yardımcı olur. Ayrıca antioksidanlar, göbek yağıyla ilişkili iltihabı azaltır.

Yağ yakan smoothie

Güne yağ yakan bir meyveli smoothie ile başlayabilirsiniz. Sabahın erken saatlerinde vücudunuzu temel vitaminlerle beslemenin kolay bir yolu güne smoothi ile başlamaktır. Ancak, tüm smoothie'ler eşit değildir. Sabah smoothie'nizin yoğurt veya keten tohumu gibi bir protein kaynağı ve avokado gibi sağlıklı yağlar içermesi gerekir. Ayrıca, lif ve daha fazla antioksidan için ıspanak gibi bazı yeşillikleri de kullanabilirsiniz.

Fındık ve çilekli yoğurt

Yoğut, yağ yakıcı kahvaltılarınızın yıldızı olabilir. Lezzetlidir, çok yönlüdür ve en önemlisi protein açısından zengindir. Çok sayıda araştırma, yüksek proteinli diyet yapan kişilerin daha az protein tüketenlere göre daha az göbek yağına sahip olduğunu göstermiştir. Şeker ve yağ kaynağı olabilen paketli yoğurtlar yerine ev yapımı yoğurtları tercih edebilirsiniz. İçine 30 gr kadar fındık ve çilek ekleyerek kahvaltıda bu bol proteinli tarifin tadını çıkarabilirsiniz.

Badem unu ve çilek ile waffle

Buğday ununu badem unu ile değiştirerek karbonhidratları ve kalorileri düşürebilirsiniz. Ayrıca protein içeriği yüksek olan badem unu sayesinde saatlerce tok kalacak ve göbek yağını artıran sağlıksız atıştırmalıklara ihtiyaç duymayacaksınız. Düşük glisemik indekse sahip taze çileklerle ve badem unu ile waffle hazırlayabilirsiniz. Çilekler kan şekerinizi ani şekilde yükseltmezler ve bu, aşırı insülinin vücudu daha fazla yağ depolamaya teşvik etmesi nedeniyle önemlidir.