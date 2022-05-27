Göbek yağını eritmek için 10 etkili ipucu

Göbek bölgesinde yağ kütlesinin fazla olması uzun vadede diyabet ve kalp krizi gibi sağlık sorunlarının başlamasına neden olabilir. Dyt. Serkan Sıtkı Şahin, göbek yağını eritmek için 10 ipucu verdi.

Göbek yağını eritmek sadece estetik bir hedef değil, aynı zamanda sağlığın korunmasına da güçlü bir şekilde katkıda bulunan bir durumdur. Göbek bölgesinde biriken yağ hipertansiyon, tip 2 diyabet ve damar tıkanması gibi birçok sağlık sorunu için büyük bir risktir.

Genellikle eritilmesi biraz daha zor olsa da göbek bölgesindeki yağ, iç organları çevrelediği için özellikle tehlikelidir. Yağ hücreleri kanda fazla dolaşarak yüksek trigliserit seviyelerine neden olma riski taşır.

İç organlardaki yağı doğrudan ölçebilecek hiçbir teknik yok. Organlarda yağ varlığını düşündüren, artan bel çevresi ile ilişkili aşırı kolesterol, açlık kan şekeri, yüksek tansiyon gibi küçük anormalliklerin varlığıdır. Bel çevres kadınlar için en fazla 80 cm ve erkekler için 94 cm olmalıdır.

Birçok hastalığı tetikliyor

Bel ölçüsü bir sağlık göstergesidir: Bel çevresinin çok yüksek olması, yani göbek bölgesinde yağ birikmesi kalp ve damar hastalıkları riskini, diyabet gibi metabolik hastalık riskini ve kanser riskini büyük ölçüde artırır. Hem erkekler hem de kadınlar için büyük bir risk faktörüdür.

İç organları da çevreleyen göbek yağı bir doku değildir ve tamamen yağ hücrelerinden oluşur. Bu yağ hücreleri damar sertliğini ve yaşlanmasını tetikleyen iltihaplı maddeler salgılar. Aynı zamanda bu aşırı göbek yağı, insülin direncini harekete geçirir ve sempatik sinir sistemini uyarır, bu da bir felci hızlandırabilir veya bir aort anevrizmasının gelişimini tetikleyebilir.

Aşırı göbek yağı, yaşam beklentisini kısaltır. Bel çevresi 90 cm'den 110 cm'ye çıkan bir erkek, erken ölüm riskini yüzde 50 artırır. Bel çevresi 70 cm'den 90 cm'ye çıkan bir kadın ise bu riski yüzde 80 oranında artırır. Çok kilolu kişiler için risk adeta patlar. Bel çevresi boyunun yüzde 80'ine eşitse, yani örneğin 1.70 m olan bir kişinin bel çevresi 136 cm'den fazla ise yaşam beklentisi önemli ölçüde kısalır.

Kötü yaşam tarzı alışkanlıklarından kaynaklanıyor

Çoğu zaman bu fazla yağ yavaş ama emin bir şekilde vücuda yerleşir ve yerleşmesi yıllar içinde olur. Günlük yaşamın stresinin de eklendiği hareketsiz yaşam biçimleri, her zaman dengeli olmayan öğünler ve fiziksel aktivite eksikliği göbek yağının en büyük nedenleridir.

Göbek çevresinde bulunan aşırı yağ, kötü beslenme alışkanlıklarını gösterir. Çok fazla, çok yağlı ve çok tatlı beslenenlerde ve çok fazla alkollü içecek tüketenlerde göbek bölgesindeki yağ kaçınılmazdır. Bu da damar tıkanması riskini büyük ölçüde artırır.

Ayrıca, göz ardı edilmemesi gereken bir çevresel risk faktörü de vardır. Çeşitli gıdalar pestisit içerir ve özellikle işlenmiş gıdalar çeşitli toksinlere sahiptir. Bu ürünleri fazla tükettiğimizde tüm bu toksik maddeler göbek bölgesindeki yağların derinliklerine yerleşir ve ayrılmazlar. Bu çevresel faktör özellikle kanser hücrelerinin yakıtlarından biri olan şekerin fazla tüketilmesi nedeniyle obez insanlar kanserden daha çok etkilenmesine neden oluyor.

Göbek yağını eritmek için 10 ipucu

İşte araştırmalarla desteklenen, göbek yağını eritmenize etkili bir şekilde yardımcı olacak 10 ipucu.

1. Lif bakımından zengin yiyecekleri tercih edin

Lif, kilo vermeye yardımcı olan besinlerden biridir. Tokluk hissini artırmanın yanı sıra suyu emerler ve sindirimleri sırasında, yiyeceklerin sindirim sisteminden geçişini yavaşlatan bir tür jel oluştururlar. Uygun bir fiziksel aktivite ile birlikte çözünür lif alımının artırılması göbek yağının birikmesini önemli ölçüde azaltır. Günlük öğününüze ekleyebileceğiniz bazı yüksek lifli gıdalar arasında baklagiller, sebzeler, tohumlar, kepekli tahıllar veya avokado gibi meyveler bulunur.

2. Protein alımınızı artırın

Protein tokluğu arttırır ve doğal olarak iştahı azaltır. Ayrıca proteinler, diyet yaparken çok faydalı olan kas kütlesinin korunmasına yardımcı olur. Yeterli kaliteli protein alımının göbek yağı üzerinde faydalı bir etkisi vardır. Protein alımını iyileştirmek için diyetinizde fasulye, yağsız et veya balık gibi yiyeceklere öncelik verin.

3. Daha düşük karbonhidrat tüketimini benimseyin

Yediğiniz karbonhidrat miktarını azaltmak, yağları, özellikle de göbek yağını etkili bir şekilde eritmek için faydalıdır. Ancak mesele karbonhidratları tamamen diyetten çıkarmak değil, mümkün olduğunca rafine karbonhidratlardan kaçınmak ve örneğin daha fazla tam tahıl, sebze ve bakliyat tüketmektir. Düşük karbonhidratlı bir diyet, göbek üzerinde önemli bir etkiyle yağ kaybına katkıda bulunur.

4. Yeşil çay için

Yeşil çay metabolizmayı hızlandırır. Ayrıca kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Yeşil çayda bulunan yüksek kateşin seviyesi, vücut yağının daha iyi dağıtılmasına yardımcı olur. Bu nedenle, toksinleri yok etmek ve göbek yağını eritme programınızda başarılı olmak için bu doğal antioksidan kaynağından rahatlıkla faydalanabilirsiniz. En iyi etki için günde 2-3 bardak yeşil çay tüketebilirsiniz.

5. Diyetinize elma sirkesi ekleyin

Elma sirkesinin sağlığa birçok faydası vardır. Kan şekerini düşürür ve göbek bölgesinde yağ depolanmasını azaltır. Diyetinize dahil etmek veya yağ kaybına yardımcı olmak için günde 1-2 yemek kaşığı elma sirkesi alabilirsiniz. Diş minesine zarar vermemek için tüketmeden önce suyla seyreltmeyi unutmayın.

6. Daha az şeker yiyin

Şeker, göbek bölgesindeki yağları yok etmek için mutlaka sınırlandırılması gereken bir besindir. Yüksek fruktoz içeriği kalp hastalıkları, obezite ve diyabet gibi birçok hastalığın riskini artırır. İşlenmiş şeker kilo alımının önemli bir nedeni olarak kabul edilirken, bal gibi daha sağlıklı şekerler mantıklı bir şekilde kullanılabilir. Aynı şekilde, çay veya tatlandırmaya alıştığınız herhangi bir sıvıyı içtiğinizde, şeker kullanmamaya yavaş yavaş alışmak en iyisidir. Aromalı sodalar gibi şekerli içeceklere ek olarak, genellikle yüksek oranda ilave şeker içeren işlenmiş gıdalara da dikkat edin.

7. Alkol almayın

Alkol, göbek yağının oluşmasını tetikler ve en büyük yardımcılarından biridir. Yüksek enerji içeriği, bel çevrenizi azaltmak istiyorsanız alkolü kaçınmanız gereken bir içecek yapar. İdeal olanı, alkolü tamamen bırakmaktır. Dikkatli olun, ara sıra alkol almak bile sağlığınız ve kilonuz için kötüdür. Alkolün güvenilir bir dozu yoktur, küçük miktarlarda dahi vücuda zararlıdır.

8. Stres seviyenizi yönetin

Stres hormonu olan kortizolün çok fazla salgılanması, göbek yağının depolanmasını tetiklerken, sizi memnun eden yiyecekleri yeme arzusunu uyarabilir. Sık sık stresli durumlar yaşıyorsanız, rahatlamak için zaman bulmaya ve zevk aldığınız aktiviteler yapmaya çalışın. Stresli anlarda iştah açıcı veya zevk verici yiyeceklerin yenmesi, göbek yağını artıracaktır. En iyisi bu iştahı kontrol etmek ve atıştırma ihtiyacını gidermek için yiyecek seçimlerinizi daha sağlıklı atıştırmalıklara yönlendirmektir. Mümkünse günde 15-20 dakika yürüyüşe çıkın, güzel akvitelerle kendinizi şarj edin ve aynı zamanda stres seviyenizi azaltın.

9. Yeterince uyuyun

Uyku, sağlığın korunması için önemli bir parçadır, ancak aynı zamanda kilo kaybını veya kilo alımını da etkiler. Uykusuz kalan kişilerin kilo alma riski daha yüksektir. Yeterli ve kaliteli uyku, aşırı kilo ve göbek yağlarıyla savaşmaya önemli ölçüde yardımcı olur.

10. Egzersiz yapın

Göbek yağını etkili bir şekilde azaltmak için, diyetin iyileştirilmesine eşlik edecek daha sağlıklı bir yaşam tarzının benimsenmesi gerekir. Düzenli egzersizlere öncelik verilmelidir. Fiziksel aktiviteler kalp atış hızını artırma ve kan dolaşımını iyileştirme avantajına sahiptir. Forma girmek için tempolu yürüyebilir, yüzebilir, bisiklete binebilir, koşabilir, ip atlayabilir ve hatta dans edebilirsiniz.