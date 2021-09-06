Göbek yağını eritmenin kanıtlanmış 6 yolu

Çoğumuz hem sağlığı tehdit eden hem de estetik açıdan güzel görünmeyen göbek yağlarından şikayetçiyiz. Peki, sevmediğimiz o göbek çevresinde biriken yağlardan nasıl kurtulmamız gerekiyor?

Göbek yağı sadece estetik açıdan rahatsız edici olmakla kalmaz, aynı zamanda özellikle hipertansiyon ve kalp krizi gibi kalp ve damar hastalıkları riskini artırır. Çünkü organlar etrafında birikir, onlara zarar verebilir.

Bu yağ türü viseral yağdır, vücutta daha az görünür olması nedeniyle deri altı yağdan farklıdır. Vücudun içinde ve organların çevresinde visseral yağ oluşur. Dışarıdan görülmez ve deri altı yağlarından çok daha tehlikelidir. Bazı insanların neden diğerlerinden daha fazla iç organ yağına sahip olduğunu bulmak için araştırmalar sürüyor, ancak bunun kötü beslenmeyle çok ilgisi olduğuna inanılıyor.

İNSÜLİN DİRENCİNİ TETİKLİYOR

Viseral yağ, kelimenin tam anlamıyla karaciğer, böbrekler, kalp ve akciğerler gibi ana organları etkilediği ve damar tıkanmasına neden olduğu bulunduğu için çok tehlikelidir.

Yüksek düzeyde viseral yağa sahip kişilerin kalp hastalığı gibi ciddi sağlık sorunları geliştirme riski daha yüksektir. Viseral yağ genellikle karaciğer çevresinde birikir ve bu, karaciğerin vücudun insülinine karşı dirençli hale gelmesine neden olur ve bu da tip 2 diyabet riskini büyük ölçüde artırır.

Bugün size kilo vermenin ve korkunç göbek yağından kurtulmanın bilimsel olarak kanıtlanmış 6 yolunu açıklıyoruz.

ŞEKERİ UNUTUN

Şeker eklenen gıdalar, vücudumuz için son derece zararlı olan sağlıksız gıdalardır. ABD'de yapılan bazı araştırmalar, bir kişinin yılda yaklaşık ortalama 69 kilo şeker tükettiğini iddia ediyor, bunun da birçok hastalığı tetiklediği tahmin ediliyor.

Şeker sadece yüksek kalorili olmakla kalmaz, aynı zamanda besin değeri de yoktur, bu nedenle daha fazla göbek yağı biriktirmemizin nedenlerinden biridir. Bu nedenle işlenmiş ve ilave şekerleri ortadan kaldırmalı ve özellikle içeceklerde şekerden uzak durmalıyız. Doğal şekersiz içecekleri tercih etmeli ve doğal meyve suları ve tükettiğimiz gazlı içeceklerin miktarını kontrol etmeliyiz.

Düşük karbonhidrat diyeti yapmanıza gerek yok. Bazı araştırmalar, rafine karbonhidratların basitçe değiştirilmesinin metabolik sağlığı iyileştirebileceğini ve göbek yağını azaltabileceğini gösteriyor.

LİMONLU SU DENEYİN

Limon suyu doğrudan göbek yağı kaybını düzenleyen bir karışımdır. Özellikle sabahları aç karnına son derece faydalıdır.

Bu, limon suyunun mide asidi seviyelerini artırma yeteneğinden kaynaklanır, diğer yandan sindirimi iyileştirir ve tükettiğimiz yiyecekleri daha etkili bir şekilde parçalamaya yardımcı olur. Ayrıca karaciğer detoksuna ve daha düzgün çalışmasına yardımcı olur ve bu önemlidir çünkü vücuttaki en önemli organlardan biridir ve yüzlerce farklı fonksiyondan sorumludur.

Bazı araştırmalar limon suyu içmenin metabolizmayı iyileştirmeye, iştahı azaltmaya ve istenmeyen yağ birikintilerini gidermeye yardımcı olduğunu göstermiştir.

LİF ORANI YÜKSEK BESİNLER TÜKETİN

Diyabet, yüksek kolesterol, kalp hastalığı, kabızlık riskini azaltmak ve sindirimi iyileştirmek gibi lif tüketiminin birçok faydası vardır.

Lif tüketiminin ayrıca kilo vermeye yardımcı olduğu, göbek yağını azalttığı ve genel kilo kaybına yardımcı olduğu gösterilmiştir. İşe yaramasının nedeni, yüksek lifli gıdaların tüketiminin daha fazla tok tutma eğiliminde olması ve bu nedenle yemekten sonra uzun süre tokluk hissi sağlamasıdır.

Diyet lifinin bir başka yararı da, daha az enerjili gıdalarda olma eğiliminde olmasıdır, bu da aynı hacimde yiyecek için daha az kalori anlamına gelir.

Hepimizin diyetimizde daha fazla lif ihtiyacı olduğu açıktır, birçok kişinin önerilen günlük lif miktarını tüketmediği tahmin edilmektedir. Peki, günlük ihtiyacı karşılamak için ne kadar lif yeterli? Kadınlar günde 21 ila 25 gram lif, erkekler ise günde 30 ila 38 gram lif tüketmelidir.

Diyet lifinin en iyi kaynakları meyveler, kepekli tahıllar, sebzeler, baklagiller ve daha spesifik olarak kinoa, fasulye, chia tohumları, lahana, yulaf ve çilek, yaban mersini gibi meyvelerdir.

KARBONHİDRAT ALIMINI KONTROL EDİN

Karbonhidratları tamamen kesmek zararlı olabilir. Ancak, araştırmalara göre, karbonhidrat içeriği yüksek gıdalardan kaçınmanız ve alımınızı azaltmanız gerekiyor.

Kontrollü karbonhidrat alımına sahip bir diyet, glisemik indeksi, yani yiyeceklerin kan şekerini yükseltme hızını azaltmak anlamına gelir. Göbek yağını eritmek için yapılan bir diyette toplam kalorinin yüzde 40'ı karbonhidratlardan ve yüzde 15-20'si kaliteli yağlardan gelmelidir.

Yani, karbonhidratları kesmeyin, özellikle işlenmiş karbonhidratları azaltın. Ayrıca protein de kilo yönetimi için son derece önemli bir besindir. Yüksek protein alımı tokluk hormonunun salınımını artırır. Protein ayrıca metabolizma hızınızı artırır ve kilo verme sırasında kas kütlesini korumaya yardımcı olur.

EGZERSİZ YAPIN

Aerobik egzersiz, fiziğinizi iyileştirmenin yanı sıra kalp sağlığınızı ve genel sağlığınızı da iyileştirir. Son zamanlarda yapılan bazı araştırmalar, aerobik egzersizin göbek bölgesindeki yağları eritmeye yardımcı olacak en iyi yöntem olduğunu öne sürüyor.

Tempolu yürüyüş veya hafif koşu gibi egzersizler yaparak, özellikle iç organların yakınında bulunan, yani en tehlikeli yağ olan göbek yağını etkili bir şekilde azaltabilirsiniz.

Direnç egzersizlerini de unutmamak gerekir. Araştırmalara göre ağırlık kaldırmanın en belirgin faydalarından biri bel bölgesini inceltmesidir. Harvard'da yapılan bir araştırma, 20 dakikalık bir halter rutininin, göbek yağıyla savaşmaya ve azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Bu, direnç egzersizleri yapmanın veya daha da iyisi, onu aerobik egzersizle birleştirmenin, kas kütlesini arttırırken göbek yağını azaltmaya yardımcı olabileceği anlamına gelir.

YEŞİL ÇAY DENEYİN

Yeşil çay, içebileceğiniz en sağlıklı içeceklerden biridir. Yeşil çay, içeriğindeki maddeler sayesinde yağ hücrelerine parçalanması için sinyaller gönderen hormonların seviyelerini yükseltir.

American Journal of Clinical Nutrition, yeşil çay içmenin başta göbek yağı olmak üzere vücut yağ yüzdesini azaltmaya yardımcı olduğunu belirtiyor.

Yeşil çayın özellikleri, iyi bilinen bir göbek yağı yakıcı olan kateşinler adı verilen bileşiklerle bağlantılıdır. Bu nedenle, daha hızlı, daha etkili kilo kaybı ve daha fazla sağlık yararı için sabah kahvenizi bir fincan yeşil çayla değiştirin.