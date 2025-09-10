Göğüs ağrısının iki farklı sebebi: Panik atak ve kalp krizi

Göğüs ağrısı, panik atağın da kalp krizinin de habercisi olabiliyor...

Birçok insan göğsünde ağrı hissettiğinde bunun panik atak mı yoksa kalp krizi mi olduğundan emin olamıyor.

Benzer belirtiler, iki durumu kolayca karıştırılabilir hale getiriyor.

ARADAKİ FARKI BİLMEK HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Panik atak, psikolojik kökenli ani bir korku ve kaygı nöbeti olarak gelişirken kalp krizi, kalp kasını besleyen damarlardan birinin tıkanmasıyla ortaya çıkan ciddi ve acil bir sağlık sorunu.

Aradaki farkların bilinmesi, doğru anda doğru adım atmayı ve hayat kurtarmayı mümkün kılıyor.

PANİK ATAĞIN ORTAYA ÇIKIŞI

Panik atak, aniden başlayan ve birkaç dakika içinde şiddetlenen yoğun korku ya da rahatsızlık haliyle kendini gösteriyor.

En sık rastlanan belirtiler arasında göğüs ağrısı, hızlı veya düzensiz kalp atışı, nefes almakta güçlük, terleme, titreme, baş dönmesi, ellerde ve ayaklarda uyuşma, kontrolü kaybetme hissi ve ölüm korkusu yer alıyor.

Çoğu zaman bu belirtiler kısa süre içinde azalıyor ancak kişide yoğun kaygı yaratıyor.

KALP KRİZİNİN ORTAYA ÇIKIŞI

Kalp krizi, kalbi besleyen damarların ani şekilde tıkanması sonucu kalp kasının oksijensiz kalmasıyla gelişiyor.

Bu durum, tıbbi açıdan acil müdahale gerektiriyor.

Kalp krizinde göğüs merkezinde baskı veya sıkışma tarzında ağrı görülüyor.

Ağrı genellikle 15 dakikadan uzun sürüyor ya da gelip gidiyor. Kollara, sırta, boyuna veya çeneye yayılabiliyor.

Nefes darlığı, soğuk terleme, bulantı, baş dönmesi ve bayılma hissi de sık rastlanan belirtiler arasında yer alıyor.

Kadınlarda belirtiler bazen mide yanması ya da sindirim sistemi rahatsızlığı şeklinde daha belirsiz görülebiliyor.

İKİ DURUM ARASINDA BULUNAN FARKLAR

Başlangıç şekli: Panik atak çoğunlukla stres, yoğun kaygı veya ani korku ile tetikleniyor.

Kalp krizi ise fiziksel efor sırasında, soğukta ya da istirahatte aniden başlayabiliyor.

Ağrı özellikleri: Kalp krizinde göğüs ağrısı genellikle baskı ve sıkışma tarzında, uzun süren ve kola ya da çeneye yayılan nitelikte oluyor.

Panik atakta ağrı daha keskin, batıcı olabiliyor ve kısa sürede hafifliyor.

Eşlik eden belirtiler: Panik atakta yoğun ölüm korkusu, gerçeklikten kopma hissi, ellerde karıncalanma ve sıcak-soğuk basmaları öne çıkıyor.

Kalp krizinde ise soğuk ter, bulantı, bayılma hissi ve göğüs ağrısının farklı bölgelere yayılması dikkat çekiyor.

Risk faktörleri: Kalp krizi için hipertansiyon, diyabet, yüksek kolesterol, sigara, ileri yaş ve aile öyküsü önemli risk oluşturuyor.

Panik atak ise daha çok kaygı bozukluğu geçmişi olan ve genç erişkinlerde sık görülüyor.