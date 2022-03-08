Faydalarını duyunca aktara koşacaksınız! Göğüsleri büyütüyor, ödem atıyor, idrar söktürüyor...

Kendirgiller familyasından olan şerbetçi otu, kanserden hazımsızlığa birçok sağlık sorununa iyi geliyor. Sakinleştirici etkisi de bulunan bu ot, göğüsleri küçük olan kadınların da imdadına yetişiyor.

Kökeni oldukça eskiye dayanan kendirgiller familyasından olan şerbetçi otu, Türkiye'de ağırlıkı olarak endüstriyel alanda kullanılıyordu.

Ancak kurutulduktan sonra uçucu yağlar, acımsı maddeler, öz reçineler, mum ve tanen gibi maddelerde kullanılan şerbetçi otu, yararlarının keşfedilmesiyle alternatif tıpta da tercih edilen bitkiler arasında yerini aldı.

Genellikle bira yapımında kullanıldığı bilinen şerbetçi otu bitkisinin içerdiği mineral, vitamin ve yağlar nedeniyle pek çok hastalığa da şifa olduğu belirtiliyor.

Antiseptik, antioksidan, iltihap önleyici ve vücudu rahatlatma özelliklerine sahip olan bu ot, bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı oluyor ve bazı kanser türleri ile de mücadele ediyor.

Hazımsızlığa, romatizma ağrılarına iyi gelen ve kolesterolü düşüen şerbetçi otu, göğüsleri küçük olan kadınların da imdadına yetişiyor.

Türkiye'de daha çok Bilecik şehrinde yetiştirilen ve çiçekleri de genellikle Ağustos aylarında toplanan bu otun faydalarını öğrenenler ise satın almak için koşar adım aktara gidiyor.

İşte merak edenler için ''Şerbetçi otunun faydaları nelerdir?'' sorusunun yanıtını derledik.

ŞERBETÇİ OTUNUN FAYDALARI

Şerbetçi otunun en bilinen yararı, kadınların memelerinde büyüme etkisine sahip olmasıdır.

Şerbetçi otu, östrojen hormonunu artırır ve bunun sonucunda göğüslerde büyüme görülür. Dolayısıyla göğüslerinin küçük olduğundan yakınan kadınlar, şerbetçi otunu tüketebilir.