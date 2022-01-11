Gökkuşağı diyetinin bağışıklığı güçlendiren 5 rengi

Bağışıklığınızı güçlendirdiği ve sizi Kovid-19 salgınına karşı koruyabileceği bilinen gökkuşağı diyeti ile beslenmenin sırlarını keşfetmeye ne dersiniz?

Kovid-19 salgınının üçüncü dalgasını göğüslediğimiz 2022 yılı zorlu bir yıl olacağa benziyor. Yeni varyantı Omicron hakkında telaşlanacağınız çok sayıda bilgi var, değil mi? Haberleri takip etmek, diyet ve sağlık tercihlerinize ayak uydurmak kadar gereklidir. Sonuçta bunlar, Kovid-19'a kapılmamak için alabileceğiniz ihtiyati tedbirlerdir.

Herhangi bir hastalıkla savaşmak için tükettiğiniz gıdaların tam kontrolünü almanız zorunludur. Piyasa, Kovid-19 riskini azaltmak için bağışıklık geliştirici ürünlerle dolup taşarken, bütüncül olmakta fayda vardır. Beslenme uzmanları tarafından defalarca savunulan böyle bir diyet trendi gökkuşağı diyetini yiyor.

GÖKKUŞAĞI DİYETİ NEDİR?

Gökkuşağı diyeti, her gün yemeklerinize renkli sebzeler, meyveler ve tahıllar dahil etmek anlamına gelir. Bu yiyeceklerin bir sebepten dolayı bitki besinleri adı verilen canlı bir rengi vardır. Bir renk ailesinin gıda maddeleri, diyetinizde belirli bir besin türü sağlar. Renkli bir diyet, likopen, karotenoidler, lutein, antosiyaninler ve allisin gibi pitokimyasallar içerir. Hiçbir yiyecek ve takviye bir Kovid-19 enfeksiyonunu önleyemez veya tedavi edemezken, bağışıklık sisteminizi desteklemek için gökkuşağı diyeti önemlidir. Bu canlı diyet, vücudunuzdaki beyaz kan hücrelerinin üretimini artırabilir ve onu enfeksiyonlarla savaşmaya hazırlar.

Gökkuşağı gibi tüm canlı renklerdeki yiyecekleri yemeyi içeren bir diyet: Gıdaların renklerinin farklı olmasının nedeni, belirli besin setlerine sahip olduğu bilinmektedir. Her sebze ve meyvenin, bitkisel besinlerden gelen kendine özgü pigmenti vardır.

Besleyici bir diyet yemek, bağışıklığınız için bir yapı taşıdır. Ve diyetinize çok renkli yiyecekler eklemek, güçlendirilmiş bir bağışıklık için gerekli tüm vitaminleri, mineralleri ve fitokimyasalları size verecektir. Her canlı yiyeceğin besinsel faydalarını ayırt etmek için onları renk ailelerine göre ayıralım:

1. KIRMIZI YİYECEKLER

Kırmızı tonlu yiyecekler, kırmızı dolmalık biber, greyfurt, domates ve karpuz, güçlü bir antioksidan olan yüksek miktarda likopen içerir. Ve antioksidanlar vücudunuzdaki serbest radikallerin kötü oyununu tersine çevirir ve oksidatif stresi önler. Yayınlanan bir araştırma, antioksidan yoksunluğunun Kovid-19'un ortaya çıkması, ilerlemesi ve ciddiyetinde önemli bir rol oynayabileceğini iddia ediyor.

2. YEŞİL YİYECEKLER

Yapraklı yeşillikleri yemenin tüm sağlığınız için iyi olduğunu artık bilmelisiniz. Bununla birlikte, yeşil gıdaları tüketmek, bir kamyon dolusu başka fayda sağlar. Ispanak, lahana ve çemen otu gibi yapraklı yeşillikler, çiğ yenildiğinde veya hafif pişirildiğinde size bol miktarda diyet lifi ve folat verebilir. Kivi, üzüm ve avokado gibi yeşil meyveler iyi folat, C vitamini, magnezyum ve potasyum kaynaklarıdır. Yeşiller, Kovid-19'a karşı bağışıklığınızı artırabilecek çok miktarda antioksidan, A, C ve E vitamini içerir.

3. MOR YİYECEKLER

Siyah üzüm, yaban mersini, ahududu, böğürtlen gibi koyu mavi ve mor gıda maddeleri polifenoller, özellikle antosiyanidinler ile yüklenir. Bu gıdaların antienflamatuar özellikleri, Kovid-19 riskinden korunmanıza yardımcı olabilir. Mavi gıdadaki güçlü bitkisel besinler sadece kan şekerini düzenlemekle kalmaz, aynı zamanda kalp hastalığı riskini de azaltır. Yayınlanan bir araştırma, yetersiz düzenlenmiş kan şekeri ve diyabeti olan bireylerin bir risk faktörü olduğunu ve Kovid-19 hastalarının ciddiyetine ve ölüm oranlarına katkıda bulunduğunu gösteriyor.

4. TURUNCU YİYECEKLER

Kovid-19 riski, diyetinize havuç, kabak, tatlı patates ve balkabağı gibi turuncu renkli yiyecekleri dahil etmeyi gerektirir. Bu sebzeler, renklerinden sorumlu olan Vitamin A'ya dönüşen yüksek miktarda karotenoid içerir. Bununla birlikte, A vitamininin bağışıklığınız için ne yaptığını bize bildirin. Tüm hastalık ve enfeksiyonlara karşı vücudunuzun askerleri olan beyaz kan hücrelerini (WBC) güçlendirmeye ve desteklemeye yardımcı olur. Portakal, greyfurt ve limon gibi turunçgiller C vitamini ile doludur. Vücudunuzdaki beyaz kan hücrelerinin üretimini başlattığı bilinmektedir.

5. BEYAZ YİYECEKLER

Sarımsak ve soğan gibi beyaz yiyeceklerin sizi soğuk algınlığı, grip ve Kovid-19 gibi enfeksiyonlara karşı koruyabilecek antiviral ve antibakteriyel özelliklere sahip olduğu bilinmektedir. Beyaz renkli yiyecekler de Quercetin ile vücudunuzu besler. Kardiyovasküler sağlık yararları olan ve iltihabı azalttığı ve bağışıklık sisteminizin işleyişini düzenlediği bilinen bir besindir. Zencefil, göğsünüzdeki öksürük ve balgamı azaltmak için iyi çalışan başka bir bitkidir. Patates, mantar ve karnabahar selenyum, potasyum, riboflavin, niasin ve folat açısından da zengindir.