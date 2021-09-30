Görmezden gelinmemesi gereken 5 rahim ağzı kanseri belirtisi

Kadın kanserleri arasında sessiz katil olarak adlandırılan rahim ağzı kanseri, belirti vermeden uzun yıllar boyunca ilerleyebiliyor. İşte belirtilerin farkında olmak ve önlemek için ipuçları.

Genç ve sağlıklı olduğunuzda kanser muhtemelen endişe duyacağınız son hastalık olacaktır. Ancak yaşınız ve aile geçmişiniz ne olursa olsun, bazı yaygın kanser türleri için anormal hücre büyümesi teşhisi konması öncelik listenizde olmalıdır. Kadınlar için rahim ağzı ve meme kanseri, öncelik listesine alınacak iki önemli kanserdir.

Rahim ağzı kanserinin kadınlar arasında sessiz katil olarak anılmasının birçok nedeni vardır. Hepsinden önemlisi, durumun ileri evreye ulaşana kadar herhangi bir belirti göstermemesidir. Hastalık yavaş ilerler, teşhis edilmesi zordur ve bu nedenle uygun tedaviyi almak için yeterli zaman olmayabilir.

RAHİM AĞZI KANSERİNİN 5 BELİRTİSİ

Kişi ancak rahim ağzı kanserinin yaygın semptomlarını iyi biliyorsa uygun önlemi alabilir. İşte bilmeniz gereken bazı yaygın rahim ağzı kanseri belirtileri.

Anormal Vajinal Kanama

Anormal vajinal kanama, çoğu rahim ağzı kanseri vakasında gözlenen ilk işarettir. Kanserli hücreler rahmin çevresindeki dokuya yayılmaya başladığında, düzensiz kanama yaşanılabilir. Anormal kanama, PKOS ve hormonal dengesizlik gibi diğer üreme sistemi bozukluklarının da bir işareti olabilir. Anormal kanamaları hafife almamak gerekir. Derhal bir uzmana danışılmalıdır. Rahim ağzı kanserine bağlı anormal kanamayı en çok yorgunluk ve baş dönmesi izler.

Anormal Vajinal Akıntı

Vajinal akıntı, yaşadığınız akıntı tipine bağlı olarak tamamen normal bir durum olabilir. Rahim ağzı kanserinde, akıntı normalde kötü kokulu ve pembe, kahverengi veya kanlı görünümdedir. Bazen kanserli hücrenin dokularının parçalarını da içerebilir. Vajinal akıntınızı dikkatlice inceleyin ve bu belirtileri fark ederseniz doktorunuza görünün.

Pelvik Ağrı

Kadınlar zaman zaman pelvik ağrı çekerler. Bu, adet döngüsü sırasında oldukça yaygındır. Ancak, rahim ağzı kanseri durumunda pelvik ağrı oldukça sık yaşanır. Kanser ileri bir aşamadaysa ve vücudun diğer bölgelerine yayılmışsa aralıksız pelvik ağrı yaşanılabilir.

Açıklanamayan Kilo Kaybı

Birçok diğer kanser türünde olduğu gibi rahim ağzı kanseri de iştah kaybına yol açarak açıklanamayan kilo kaybına neden olur. Özel bir diyet izlemiyorsanız, kilo vermeye çalışmıyorsanız, kilo vermeniz için hiçbir neden yoktur. Bu aslında aramanız ve uygun önlemleri almanız gereken büyük bir alarm noktasıdır. Her türlü şişkinlik, hazımsızlık, bağırsak alışkanlığının değişmesi, kilo kaybı ve iştahsızlık da kanser belirtisi olabilir.

İlişkiden Sonra Kanama

Cinsel ilişkiden sonra kanama birçok nedenden dolayı olabilir. Cilt tahrişi, cildin aşırı gerilmesi, vajina kuruluğu ve rahim ağzı kanseri buna neden olabilir. Cinsel ilişki sırasında ağrı, rahim ağzındaki kanserli hücrelerin büyümesiyle de ilişkilidir. Ara sıra ağrı, rahatsızlık ve kanama yaşıyorsanız endişelenmenize gerek yoktur. Ancak sık yaşanan kanamalarda mutlaka doktorunuza danışın.

RAHİM AĞZI KANSERİ NEDENLERİ VE RİSK FAKTÖRLERİ

Rahim ağzı kanseri için çeşitli nedenler ve risk faktörleri vardır. Nedenler ve risk faktörlerinin farkında olmak, kanseri önlemek için oldukça faydalı olabilir.

Yaş

Diğer birçok kansere benzer şekilde, yaş bir risk faktörüdür ancak rahim ağzı kanseri genç kadınlarda daha sık görülür. En yüksek görülme oranı 30-34 yaş arası kadınlardadır. Bunu 50-54 yaşında kadınlar izler.

Sigara İçmek

Sigara içmek sadece rahim ağzı kanseri riskini artırmakla kalmaz, aynı zamanda tedaviyi de zorlaştırır. Risk, bireyin sigara içme süresi ve günde kaç sigara içtiği ile artar. Araştırmalara göre içilen her 15 sigara için kanserli bir hücrenin gelişmesine neden olabilecek bir DNA değişikliği vardır.

Doğum Kontrol Hapı

Rahim ağzı kanseri, doğum kontrol hapı ile bağlantılıdır ve daha uzun süreli (5 yıldan fazla) kullanımda daha yüksek risk vardır. Riskin 5-9 yıllık kullanımda yüzde 60 arttığı ve 10 yıl ve üzeri kullanımda iki katına çıktığı bilinmektedir. Ancak, ilaç kesildiği anda risk azalmaktadır. Doğum kontrol hapı meme kanseri riskini de yüzde 24 artırır.

İnsan Papilloma Virüsü (HPV)

İnsan papilloma virüsü (HPV), rahim ağzı kanseri vakalarının çoğunun nedenidir. Çoğunluğu siğillere neden olan 200'den fazla HPV türü vardır; ancak rahim ağzı kanseri için yüksek riskli kabul edilen yaklaşık 12 tip vardır. Yüksek riskli tip 16 ve 18, tüm rahim ağzı kanserlerinin yaklaşık yüzde 70'ine neden olur.

HPV deriyi ve mukoza zarlarını etkiler. Bağışıklık sistemi virüsü temizleme yeteneğine sahiptir, ancak bu gerçekleşmezse (örneğin kişinin bağışıklık sistemi zayıfsa) ve enfeksiyon vücutta uzun süre kalırsa rahim ağzı kanseri riski artar.

Virüs, cinsel ilişki sırasında yayılır. Daha genç yaşta cinsel ilişkiye başlayan bireyler için risk daha yüksektir.

Diğer Risk Faktörleri

Rahim ağzı kanseri riskini artırabilecek ek faktörler arasında, 17 yaşından önce doğum yapmak, ailede rahim ağzı kanseri öyküsü olmak ve mevcut vajina kanserine sahip olmak yer almaktadır.