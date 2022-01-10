Görmezden gelmemeniz gereken 7 mesane iltihabı belirtisi

Mesane iltihabı çoğu zaman aniden ortaya çıkar ve kısa bir süre sürer. Ancak ilerlediği durumlarda ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. İşte dikkat edilmesi gereken 7 mesane iltihabı belirtisi.

Sistit olarak da adlandırılan mesane iltihabına en yaygın olarak Escherichia coli ve diğer bakteriler neden olur. Ayrıca klamidya ve mikoplazma gibi cinsel yolla bulaşan bakteriler üretranın iltihaplanmasına ve üreme organlarının iltihaplanmasına neden olarak gebe kalmayı zorlaştırabilir veya imkansız hale getirebilir. Bu nedenle mesane ve üretra iltihabı semptomlarını tanımak ve iltihaplanma kronikleşmeden önce zamanında tepki vermek çok önemlidir.

Mesane iltihabı her iki cinsiyeti de etkileyebilir, ancak kadınlar bu sağlık sorununa daha yatkındır ve bu sağlık sorunu daha kısa üretraya sahip oldukları için çok kalıcı olabilir. Bu da bakterilerin mesaneye daha kolay ve daha hızlı ulaşmasını sağlar. Kadınlarda üretra ayrıca anüse daha yakındır, bu da bakterilerin mesaneye ulaşmak için daha kısa bir mesafe katetmesi gerektiği anlamına gelir.

MESANE İLTİHABI RİSK FAKTÖRLERİ

Çoğu durumda, mesane iltihabı aniden ortaya çıkar ve kısa bir süre devam eder (mesanenin akut iltihabı), ancak bazen uzun süre devam edebilir (mesanenin kronik iltihabı). İltihaplanmanın erken tedavisi, enfeksiyonun yayılmasını önlemenin anahtarıdır.

Normal şartlar altında mesanenin iltihaplanmasına neden olan bakteriler idrar yoluyla vücuttan atılır. Bazı durumlarda bakteri mesanenin duvarlarına yapışabilir ve hızla çoğalabilir. Bu, vücudun onları yok etme yeteneğini bozar ve mesanenin iltihaplanmasına neden olur.

Çoğu durumda kolonda doğal olarak bulunan bakteriler olan Escherichia coli mesanesinin iltihaplanmasından sorumludur. Bakteriler vücutta çoğalırsa veya idrar yoluyla vücuttan atılmazsa iltihap oluşabilir.

Kadınlarda ve erkeklerde mesane iltihabı riskini artırabilecek faktörler şunlardır:

Yetersiz Sıvı Alımı

Kişi özellikle yaz aylarında veya mesane iltihabının ilk semptomlarını gösterdiğinde çok az sıvı içerse, mesane iltihabı artabilir veya oluşabilir.

Üretra Cerrahisi

Mesane iltihabı, öncelikle işlemden sonra idrar yoluna bir idrar sondasının yerleştirilmesi veya işlem sırasında bakterilerin doğrudan girmesi ile ilişkilidir.

İdrar tutma ve Mesanenin Zor Boşaltılması

Hastalar mesanelerini tamamen boşaltmazsa, iltihaplanma daha kolay oluşur ve tedavisi daha zordur.

Prostat Büyümesi

Bir erkek idrara çıkmakta zorlanıyorsa ve bunun sonucunda mesanesinde idrar çıkışı gecikiyorsa, bu mesane iltihabının daha kolay başlamasının ve daha zor tedavinin nedeni olabilir.

İnkontinans (İdrar Kaçırma)

Hastalar inkontinans nedeniyle bez veya ped kulalndığında mesanede enfeksiyon riski artar.

Hamilelik

Hamilelik tek başına daha sık iltihaplanma nedeni değildir, ancak hamilelik döneminde kilo almak iltihaplanma riskini artırabilir.

Diyabet

Diyabetli hastalarda, mesane iltihabı da dahil olmak üzere tüm enfeksiyonları geliştirme riski daha yüksektir.

İleri Yaş

İleri yaştaki kadınlarda, hormonal değişikliklere bağlı olarak vajinal mukozada değişiklikler olur ve bu da enfeksiyon riskini artırır. Ayrıca ileri yaştaki erkeklerde prostat daha büyüktür ve bu daha sık iltihaplanmaya yol açabilir.

MESANE İLTİHABININ EN YAYGIN 7 BELİRTİSİ

Mesane iltihabının belirtileri, enfeksiyonun ne kadar şiddetli olduğuna bağlı olarak değişir. Ancak idrara çıkma sırasında değişiklikler hemen fark edilir ve iltihaplanma ilerledikçe ağrı ortaya çıkar.

Mesane iltihabının en yaygın 7 belirtisi şunlardır:

- Kan izlerinin görülebildiği bulanık idrar.

- Normalden daha sık idrara çıkma.

- Hoş olmayan bir kokuya sahip idrar.

- İdrar yaparken ağrı veya yanma hissi.

- Mesanede sürekli basınç hissi ve tuvalete gitme baskısı.

- Alt karında veya sırtta kramplar veya baskı.

- Böbrek bölgesinde şiddetli ağrı ile birlikte yüksek ateş.

Mesane iltihabı böbreklere de yayılabilir. Bu durumda, böbrek bölgesinde şiddetli ağrı ve o bölgede belirgin bir baskı ile yüksek ateşiniz olacaktır.