Çoğu baş ağrısı endişe verici olmasa da bazı türlere özellikle dikkat edilmelidir. Bu yüzden uyarı işaretlerini akılda tutmak önemlidir. İşte asla görmezden gelmemeniz gereken 8 baş ağrısı.

Baş ağrıları, son derece yaygın bir sorundur. Toplumun yarısından çoğunun bir tür baş ağrısından muzdarip olduğu tahmin edilmektedir. Az sayıda vakada baş ağrısına felç, anevrizma, beyin tümörü veya beyindeki kanama gibi yaşamı tehdit eden bir hastalık neden olabilir. Peki, fark nasıl anlaşılabilir?

En yaygın baş ağrısı türleri gerilim tipi baş ağrıları, servikojenik baş ağrıları ve migrendir. Bu baş ağrıları ya kendiliğinden geçer ya da doğru tedavi, diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri ile başarılı bir şekilde kontrol altına alıanbilir.

Peki, hayatı tehdit etmeyen bir baş ağrısını veya ölümcül bir baş ağrısını nasıl anlayabilirsiniz? İşte, potansiyel olarak ciddi sorunlara neden olabilecek bir baş ağrınız olabileceğine dair en yaygın 8 uyarı işareti. Bu belirtilerden herhangi birine sahipseniz, acilen tıbbi yardım almanız gerekebilir.

ANİ, ŞİDDETLİ BAŞ AĞRISI

Bunlar "gök gürültüsü" baş ağrıları olarak adlandırılır ve genellikle 60 saniye içinde yoğunluğunun zirvesine ulaşır. Ağrı bir saat sonra düzelebilir ancak çok tehlikeli olabilir. Genellikle anevrizma, felç veya başka bir yaralanmadan sonra meydana gelebilecek beyindeki kanamadan kaynaklanır. Bu baş ağrılarıyla ilişkili diğer semptomlar mide bulantısı, kusma ve zihinsel karışıklıktır.

24 SAATTEN UZUN SÜREN BAŞ AĞRISI

Normal bir baş ağrınız varsa, ancak 24 saatten uzun süre kalıcı ve kesintisiz (3 güne kadar) devam ediyorsa, bu ciddi bir durumun habercisi olabilir. Uzun süre geçmeyen baş ağrıları genellikle inme ile ilgilidir. Bu, düşük kan akışının bir göstergesi olabileceği için kesinlikle tedavi edilmelidir. Beyinde tıkalı bir damarın belirtisi olarak ortaya çıkabilir.

BİR KAFA TRAVMASINDAN SONRA BAŞ AĞRISI

Bir kafa travmasını takip eden baş ağrısı, beyin sarsıntısı veya kanama gibi bir beyin hasarını gösterebilir. Bazı durumlarda baş ağrısı yaralanmadan günler sonra başlar. Yaralanmadan sonra baş ağrısının kötüleşmeye devam edip etmediği özellikle önemlidir.

Kafaya küçük bir düşme veya çarpmanın bile beyinde potansiyel olarak hayati tehlike oluşturan kanamaya (hemoraji) neden olabileceğini unutmayın. Beyin hasarının diğer semptomları arasında bilinç kaybı, kusma ve halsizlik, hafıza kaybı, görme bozukluğu ve değişen zihinsel durum yer alabilir.

ATEŞ VE BOYUN TUTULMASIYLA BİRLİKTE ŞİDDETLİ BAŞ AĞRISI

Bu tip baş ağrısı, beyin ve omuriliği kaplayan zarların iltihaplanması olan menenjitten kaynaklanabilir. Bu, viral veya bakteriyel bir enfeksiyondan kaynaklanır. Menenjitin diğer semptomları ateş, döküntü, ışığa duyarlılık ve kas sertliğidir. Bu durum yaşamı tehdit eder ve acil tıbbi yardım gerektirir.

TEK TARAFLI UYUŞMA VE HALSİZLİK İLE BİRLİKTE BAŞ AĞRISI

Başın bir tarafında, omuzlarda ve kollarda güçsüzlük ve uyuşma ile birlikte ani, şiddetli bir baş ağrısı, beyninizdeki venöz sinüslerde hasarı gösterebilir. Tıkanırlarsa beyinde kanamaya ve felce neden olabilirler. Dikkat edilmesi gereken diğer semptomlar konuşma ve görme bozukluğu ve ayrıca ışık ve yüksek sese duyarlılıktır.

BOYUN VE YÜZ AĞRISIYLA BİRLİKTE BAŞ AĞRISI

Boynunuza, yüzünüze, kulaklarınıza ve başınıza kan sağlayan karotis arterlerinden (boynunuzun her iki yanında bulunan ve şah damarı olarak bilinen atardamarlar) birindeki yırtık bu tür baş ağrılarına neden olabilir. Buna karotis arter diseksiyonu denir ve felce neden olur. Genellikle ani ve yoğun bir baş ağrısı olarak yaşanır.

FİZİKSEL EFORDAN SONRA BAŞ AĞRISI

Ağır efordan sonra ortaya çıkan ve ani şiddetli ağrı olarak hissedilen bir baş ağrısı bir kanama, felç veya tümörün göstergesi olabilir ve araştırılması gerekir. Bu tür baş ağrıları ile ilgilenilmesi gereken diğer semptomlar konuşma, denge veya görme değişiklikleridir.

YENİ VEYA ALIŞILMADIK BİR BAŞ AĞRISI

Baş ağrıları ölümcül olabilir. Daha önce hiç yaşamadığınız bir baş ağrısı yaşarsanız, çok dikkatli olmanız gerekir. 50 yaşın üzerindeyseniz, dev hücreli arteriti, beyin tümörünü veya felci gösterebileceğinden, yeni baş ağrısı semptomları daha da büyük bir endişe kaynağıdır.

Aşağıdaki durumlarla açıklanabilen baş ağrınız varsa acilen tıbbi yardım almalısınız:

- Sıklıkta, yer değiştiren veya yoğunluğunda aniden değişiklikler olan baş ağrısı

- Görmenizi, kas kontrolünüzü veya konuşmanızı etkileyen baş ağrısı

- Vücudunuzun herhangi bir yerinde zayıflığa neden olan baş ağrısı

- Zamanla sürekli olarak kötüleşen baş ağrısı

- Ruh halinde değişikliklere neden olan baş ağrısı