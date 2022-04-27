Göründüğü kadar sağlıklı olmayan 10 yiyecek

Popüler beslenme alışkanlıklarıyla birlikte hayatımıza giren birçok besin "sağlıklı" olarak etiketlenmesine rağmen, sağlığa bir çok zarar verebiliyor formda kalmayı engelleyebiliyor.

Sağlıklı beslenmek genel olarak çok karmaşık değildir. Tam tahıllar, meyveler ve sebzeler tercih edilmeli ve işlenmiş gıdalardan uzak durulmalıdır.

Ancak günümüzde modern yaşamın getirdiği hızlı yaşam tarzlarında hazır gıdalarla bunu başarmak oldukça zordur. Tercih edilen çözümlerin çoğu göründüklerinden daha az sağlıklıdır.

Herkes brokolinin şekerli atıştırmalıklardan daha besleyici olduğunu bilir. Ancak, diğer birçok yiyecek belirsiz bir alana girer. Hatta bazıları, içerik listesi ve besin değerleri tablosunun ortaya koyduğu zararlarına rağmen, besinsel faydalarıyla popüler olmuş bir tür sağlık aurasına sahiptir.

İşte göründüğünden daha az sağlıklı olan 10 yiyecek:

Detoks suyu kürleri

Tüm ticari detoks programları size çok fazla meyve suyu içirir. Ancak lif alımını kaybetmemek için bütün halinde meyve ve sebzeleri tercih etmek daha iyidir.

Çoğu beslenme uzmanı meyve suyunun tamamen sıkılmamasını tavsiye eder. Detoks olarak adlandırılanlar, endüstriyel meyve sularından daha iyi bir besin değerine sahiptir, ancak yemek yerine alındığında size çok fazla şeker ve yeterli protein sağlamayacaktır.

Aromalı yoğurtlar

Genel olarak 250 ml (1 su bardağı) aromalı yoğurt 30 gram şeker içerir ki bu da bir kalıp çikolata kadardır. Bazı şekerler yoğurtta doğal olarak bulunur, ancak çoğu aromalı yoğurtlara sonradan eklenir. Kendi karışımınızı yaparak eklenmiş şeker alımını sıfıra indirebilirsiniz. Sade ev yapımı yoğurtlara taze meyve ve sebzeler ekleyebilirsiniz.

Kepekli kekler

"Kepek" kelimesi zihinlerde çoğu zaman sağlıklı olarak etiketlenir. Ancak özellikle kafelerde yaygın olarak satılan kepekli kekler yaklaşık 400 kalori içerir ve 36 gram şeker içerir. Lif içerikleri kalorisi ve şeker içeriğine göre oldukça düşüktür, sadece 4 gram lif içerir. Kendi keklerinizi yapın ve yoğun sabahlarda size yardımcı olması için dondurun.

Suşi

Balık başlı başına sağlıklı bir besindir. Ancak, beyaz pirince sarıldığında ve soya sosuna batırıldığında, rafine karbonhidrat ve sodyum bakımından yüksek bir öğüne dönüşür. Ayrıca balıkların çiğ tüketildiklerinde bağırsak florasına zarar veren mikroorganizmaların gelişimini tetiklediklerini unutmayın.

Jöle meyveli atıştırmalıklar

Bir içerik listesinde "meyve suyu konsantresi" gördüğünüzde, bunun şeker olduğunu varsayabilirsiniz. Meyve aromalı jöleler, şekerleri saklayamak için bir dönüşüm sürecinden geçen meyvelerden yapılır. Lif ve besin açısından zengin taze bir meyveye eşdeğer olmaktan çok uzaklardır. Bunlar yerine taze meyve yiyin.

Fındık ve çikolata sosu

Sağlıklı havasına rağmen süt-kakao-fındık üçlüsü, beraberindeki malzemeler nedeniyle pek de sağlıklı olmuyor. Bunun nedeni, şeker ve çeşitli yağının bu tür sosların ana bileşenleri olması ve bunların besleyici olmamasıdır. Bu tür soslar yerine fındık, fıstık veya badem ezmelerini tercih edebilir veya bitter çikolatayla kendiniz sos hazırlayabilirsiniz.

Sebze çubukları

Çiğ sebzelerden bahsetmiyoruz. Marketlerde bulunan kızarmış veya fırınlanmış atıştırmalıklardan bahsediyoruz. Bu çıtır çubuklar mısır unu ve patates nişastasından yapılır ve renklendirmek için ıspanak veya pancar tozu serpilir. Bir porsiyon sebze sayılmazlar. Salatalık, biber ve havuç çubukları hazırlayarak, gerçek sebzelerden oluşan bir tabak ile öğününüze renk verebilirsiniz.

Vitaminli ve mineralli sular

Su gibi vitaminler ve mineraller de yaşam için gereklidir. Ancak vitaminler ve mineraller gıda boyası ve şekerle karıştırıldığında sonuç besin değeri olmayan bir içecektir. Sade su için veya taze limon veya nane ile suyunuzu tatlandırın. İhtiyacınız olan tüm vitaminleri diyetinizden alabilirsiniz. Gerektiğinde multivitaminler besin boşluklarını doldurabilir ve şeker içermezler.

Tatlı yulaf ezmesi

Yulaf besleyici bir tam tahıldır, ancak 15 gram şeker ile birlikte kullanıldığında besleyiciliği yerini sağlıksız bir atıştırmalığa bırakır. Akçaağaç şurubu içeren veya esmer şekerli yulaf ezmesi paketlerinden uzak durun ve sade yulaf ezmesine rendelenmiş elma, muz püresi veya çilek ekleyerek kendi karışımınızı yapın.

Tahıl, protein ve enerji barları

Binlerce faydası olan tam tahılların paketlenen bu görüntüsünün arkasında tahıl barları genellikle ultra tatlı ikramlardan başka bir şey değildir. Özellikle çikolata parçaları gibi yan ürünlerle doluysa tam tahıllara aldanmayın. Bu tür atıştırmalıkları çok seviyorsanız 6 gram veya daha az şeker ve mümkünse lif içeren barlar arayın.

Tahıl, protein ve enerji barları genellikle şekerle doludurlar ve kalorileri düşündüğünüzden çok daha yüksektir.