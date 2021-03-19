Göz Altı Işık Dolgusu Ve Elmacık Kemiği Dolgusu Kombinasyonu En Çok Tercih Edilen Uygulama

Göz Altı Işık Dolgusu Ve Elmacık Kemiği Dolgusu Kombinasyonu En Çok Tercih Edilen Uygulama

Pek çok hasta göz altında oluşan gölge ve çöküntülerden mutsuzdur. Bu genetikten kaynaklanıyor olabilir, ancak aynı zamanda yaygın bir yaşlanma belirtisidir.

Hem genç hem de yaşlı birçok hasta için göz altı bölgesine dolgu tedavileri, ameliyata göre güvenli ve etkili bir alternatiftir. Pek çok hasta göz altında oluşan gölge ve çöküntülerden mutsuzdur. Bu genetikten kaynaklanıyor olabilir, ancak aynı zamanda yaygın bir yaşlanma belirtisidir.

Alt göz kapağı derisinin alttaki elmacık kemiklerine bağlanması bir göz altı oluğuna neden olur. Yaşlanma ve genetik faktörler, alt göz kapağında hacim kaybına ve doku gevşemesine yol açtıkça, elmacık kemiği daha derin hale gelir. Alt göz kapağı torbalarının görünümü, elmacık kemiğini vurgulayarak gölgeyi daha görünür hale getirebilir. Ve hastalar yaşlandıkça daha yaygın olmakla birlikte, daha genç hastalarda bile göz altı ışık dolgusuna ek olarak elmacık kemiği dolgusu kombinasyonu gerekebilir.

Dolgu ile alt göz kapağındaki hacmin yeniden konumlandırılması, tedaviye popüler bir alternatif haline gelmiştir. Birçok hasta, ameliyatın risklerinden ve olası komplikasyonlarından kaçınmak için Quartz Clinique’de non-invaziv bir yaklaşımı tercih eder.

Göz Altı Sorunları!

Göz Altı Torbaları

Birçok erkek ve kadının alt göz kapaklarının altında şişlik veya torbalar vardır. Gözlerin altında gelişen 'göz altı torbaları' adı verilen gözle görülür yağ birikintileri gözlenir. Zamanla gözlerin altındaki cilt elastikiyetini kaybeder ve göz kapaklarının arkasındaki yağ şişmeye başlar ve gözle görülür bir şişkinliğe neden olur. Bu değişiklik kombinasyonu, yorgun görünüme katkıda bulunabilecek daha belirgin göz altı torbalarının gelişmesine yol açar.

Periorbital Koyu Halkalar ve Yorgun Gözler

Genetik, alerjiler, uykusuzluk, diyet, tuz alımı ve cilt yaşlanması, gözlerin altında gölge veya renk değişikliğine neden olabilir. Zamanla, gelişmiş güneş hasarı, yağ kaybı ve kollajen azalması ile cilt incelir ve gözlerin altındaki kan damarları daha görünür hale gelir ve bu da renk değişikliğine veya koyu halkalara neden olur.

Zamanla görünüm daha belirgin hale gelir ve çukur bir görünüm oluşturur. Bir tedavi önerilmeden önce altta yatan nedenleri anlamak önemlidir.

Hyaluronik asitlerden (HA) türetilen yüz dolguları genellikle hassas göz altı ve elmacık kemiği bölgesinin tedavisi için en güvenli seçenekler olarak kabul edilir.

Göz Altı Işık Dolgusu ve Elmacık Kemiği Dolgusu ile Gençleştirme Nasıl Yapılır?

Göz altı ışık dolgusu gençleştirme prosedürleri, yüzün çok hassas bölgesini içerir. Quartz Clinique alt göz kapaklarının ve elmacık kemiği çevresindeki diğer alanların karmaşık anatomisi için ayrıntılı tedavi önermektedir. Bu bölgenin hassas yapısı nedeniyle, bu enjeksiyonlar kalifiye ve işinde uzman doktorlar tarafından yapılmalıdır. Bu minimal invaziv prosedürü gerçekleştirmek için bir dizi gelişmiş enjeksiyon tekniği kullanılır. Kişisel anatominize bağlı olarak, doktorunuz, künt uçlu bir kanül kullanarak gözyaşı çukuru dolgusu gençleştirmesi yapabilir. Yüzünüzün şekline uygunsa, bu gelişmiş enjeksiyon tekniği, iğne ile yapılan yüz dolgusu enjeksiyonlarına kıyasla gelişmiş hasta konforu ve daha az morarma gibi ek faydalara da sahiptir.

Göz Altı Işık Dolgusu Ağrılı mı?

Hastalar arasında ağrı toleransı önemli ölçüde değişebilir. Bununla birlikte, Quartz Clinique ve ekibi, rutin olarak, yüzün bu hassas bölgesindeki bireysel hasta hassasiyetlerine dikkat ediyor. Göz altı ışık dolgusu ve elmacık kemiği dolgusu ile gençleştirme prosedürünüzün mümkün olduğunca ağrısız ve kolay olmasını sağlanıyor. Enjeksiyon ürününe karıştırılmış uyuşturma ilacı ile birlikte prosedürünüzden önce topikal uyuşturma kremi kullanan uygulayıcı, kendini tamamen bu prosedür sırasında rahatsızlığınızı en aza indirmeyi hedefler. Prosedür boyunca sizinle iletişim kuracağından emin olabilirsiniz, böylece tam olarak ne yapıldığının farkında olursunuz ve deneyiminizi kolaylaştırmak için hazır bulunacaktır.

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