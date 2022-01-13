Göz altlarımız neden morarır? Sebebi o pigmentte gizli...

Göz altlarımız neden morarır? Sebebi o pigmentte gizli...

Göz altında oluşan koyu halkalar, kadın erkek fark etmeksizin çoğumuz için kabusa dönüşebiliyor. Peki gözaltı morlukları neden oluşur?

Gözlerinin altı mor biriyle karşılaştığımızda, çoğumuz bu kişinin yorgun ya da uykusuz olabileceğini düşünürüz.

Çok sayıda kişi göz altı morluklarından şikayetçidir ve işin aslı bu morlukların yorgunluk dışında başka bir çok nedeni olabilir. Kalıtsal olarak, göz yapısı nedeniyle ya da sadece yaş itibarıyla göz altında morluk oluşmaya başlayabilir.

Neyse ki çaresi olmayan bir durum değildir ve çeşitli yöntemlerle bu koyu renkteki halkalar azaltılabilir ya da tamamen geçebilir.

Ancak göz altı morluklarının altında yatan sebepleri de bilmek önemli. Peki gözaltımız neden morarır? Birlikte inceleyelim...

GÖZ ALTI MORLUKLARININ SEBEPLERİ

Göz çevresinde kahverengi pigment (melanin) artışı yüzünden göz altları morarabilir. Bu tip morluklar pigmente tip morluk olarak adlandırılır ve rengi kahverengi/gridir.

Göz altı morlukları, genetik ve çevresel faktörlere bağlı olarak oluşur. Ayrıca aşırı tuz tüketimi, stres, yorgunluk, demir eksikliği anemisi, bazı karaciğer ve böbrek rahatsızlıkları da neden olur.

Gözlerin altlarında oluşan morluklar uykusuz kalan insanların vücudunda meydana gelen olumsuzluklardan biri olmaktadır. Uzmanlar sağlıklı bir yaşam için en az 8 saat uyumayı önermektedir.

Gözünün altındaki kemikler içe çökük olan kişilerin en çok yaşadığı sorunlardan biri de gözaltı morlukları olmaktadır.

Göz ve burun akıntıları ile beraber damarlarda kan birikmesi, damarların belirginliğini artırır. Bu da göz altı bölgesinde mor bir görüntüye sebep olur.

Kadınlarda regl dönemlerinde cilt renginde solgunluk olur. Buna bağlı olarak morarmalar oluşur.

Sigara, kandaki oksijen miktarını azalttığı için göz altı morlukları ortaya çıkar.

GÖZ ALTI MORLUKLARINA NE İYİ GELİR?

Koyu göz halkaları için tedavi, altta yatan nedene bağlıdır. Ancak, bu durumu yönetmeye yardımcı olabilecek küçük ipuçları mevcuttur. Göz altı morlukları ile başa çıkmak için şunlar denenebilir:

SOĞUK KOMPRESS

Soğuk kompres, şişkinliği azaltmaya ve genişlemiş kan damarlarını daraltmaya yardımcı olabilir. Böylece koyu halkaların belirginliği azalabilir. Bu amaçla temiz havluya birkaç buz küpü sarılıp ve gözlere uygulanabilir. Bir bezin soğuk suyla ıslatılıp 20 dakika boyunca gözlerin altındaki cilde uygulanmasıyla da aynı etki elde edilebilir.

UYKU SÜRESİ

Yeterince uyumak koyu halkaların görünümünü azaltmaya da yardımcı olabilir. Uykusuzluk cildin solgun görünmesine neden olarak koyu halkaları daha belirgin hale getirebilir. Koyu halkaların ortaya çıkmaması için günde en az yedi ila sekiz saat uyumak gerekebilir.

UYKU POZİSYONU

Uyku sırasında gözaltlarında sıvı toplanmasını ve buna bağlı gelişen şişkinliği önlemek için başın birkaç yastıkla kaldırılması faydalı olur.

LAZER TEDAVİSİ

Lazer ile göz altındaki damarlar ve damarların yüzeysel olmasına bağlı olarak oluşan morluklar azaltılabilir. Ayrıca lazer, derinin kollajenini artırır ve altta bulunan damarların renginin yüzeye yansımasını azaltır.

GÖZ ALTI DOLGUSU

Göz altı morluklarının giderilmesinde en etkili yöntem göz altı dolgularıdır. Kullanılan hyalüronik asitle göz altındaki boşluklar doldurulur ve cilt altına yerleştirilen bu dolgu, morlukları azaltır.