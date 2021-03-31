Görme veya göz problemleriniz varsa, bir an önce bir göz doktoruna görünmek en iyi fikirdir, ancak bazı belirtiler diğerlerinden daha acildir. İşte göz doktoruna gitmenizi gerektiren 12 işaret.

Göz sağlığınız söz konusu olduğunda risk almak istemezsiniz. Her tür göz ağrısı veya rahatsızlığı görme işlevini zorlaştırabilir ve bazen enfeksiyon veya görmeyi engelleyen bir durum gibi daha ciddi bir sorunun göstergesi olabilir.

Aşağıdaki 12 belirtiden birini yaşıyorsanız, göz doktorunuzdan randevu alma zamanı gelmiş demektir.

İşte bir göz doktorunu ziyaret etmenizi gerektiren 12 işaret.

GECE VEYA ARABA KULLANIRKEN GÖRMEDE GÜÇLÜK

Gece sürüşü, görüşünüzün ne zaman kötüleşmeye başladığının en iyi ölçütlerinden biridir. Bunun nedeni, herkesin karanlıkta veya uzaktaki bir şeyi görmekte daha zorlanmasıdır. Bu nedenle, gözleriniz normalde zaten zorlanıyorsa, bu durumlarda daha da fark edilir hale gelecektir. Çözüm, yeni bir gözlük reçetesi kadar basit olabilir veya oluşmaya başlayan bir katarakt gibi daha sorunlu bir şeyin işareti olabilir. Bir göz doktoru gece görüşünüzü değerlendirebilecek ve en iyi tedavi planını belirleyebilecektir.

KIRMIZI VEYA PEMBE GÖZLER

Gözdeki kırmızı veya pembe renkler çok karmaşık ve çok tehlikeli olabilir. Konjunktivit (konjunktiva iltihabı, gözlerinizin beyazlarını ve iç göz kapaklarını kaplayan ince bir şeffaf doku tabakası), alerjiler ve hatta nadir görülen bir glokom türü dahil olmak üzere çeşitli durumlarla ilişkilidir. (Çoğunlukla gözün içinde basınç artışının neden olduğu bir durum olan glokom hiçbir belirti göstermez.)

24 ila 48 saat boyunca hala kırmızı veya pembe gözlere sahipseniz, bir göz doktoruna gitmeye değer. Gözünüzde bir birinci basamak doktorunun algılayabileceğinden daha karmaşık bir şey olabilir.

IŞIĞA DUYARLILIK

Işığa duyarlılık, genellikle gözde bir tür iltihaplanmaya eşlik eder. Sorun, irisinizi ve göz bebeğinizi kaplayan ince şeffaf tabaka olan korneanızda olabilir veya gözün derinliklerine inebilir. Her ne olursa olsun, hızlı bir şekilde ele alınmalıdır, çünkü ışığa duyarlılığa neden olabilecek bazı durumlar, kalıcı olabilen yara izlerine yol açabilir. Ancak, ışığa duyarlılığa alerji, viral bir hastalık veya migren ağrısı gibi tamamen gözle ilgisi olmayan durumlar da neden olabilir.

BULANIK GÖRME VEYA ODAKLANMA SORUNU

Bulanık görme veya nesnelere odaklanma sorunu gibi ani görme değişikliklerine sahip olabileceğinize dair çok çeşitli durumlar vardır. Bu nedenle göz doktorunuzun sorunun ne olduğunu belirlemek için tam bir muayene yapması önemlidir. Sorunu gidermek için göz damlası, hap ve hatta ameliyat bile yazabilirler. Unutmayın; görme kalitesinde bir değişiklik fark ediyorsanız, mutlaka bir göz doktoruna gidin.

GÖZ AĞRISI

Gözlerin ağrıyorsa, iyileşip iyileşmeyeceklerini görmek için beklemeyin. Göz ağrısı asla normal değildir. Örneğin primer açı kapanması glokomu şiddetli ağrıya neden olur ve daha da kötüsü birkaç gün içinde kör olmanıza neden olabilir. Bu, tıbbi bir acil durum olarak kabul edilen ve ayrıca bulanık görme, baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma gibi semptomları olan, nadir görülen bir glokom türüdür. Göz ağrısının daha yaygın nedenleri enfeksiyon, yabancı bir nesneden kaynaklanan tahriş, korneada çizik, göz kuruluğu, alerjiler, baş ağrıları veya çeşitli nedenlerle iltihaplanma olabilir. Yani gözünüz sizi biraz rahatsız ediyorsa bile, en azından ne düşündüklerini görmek için bir göz doktorunu aramaya değer.

GÖZLERİ ETKİLEYEN BİR HASTALIĞIN TEŞHİSİ

Gözlerinizi etkileyebilecek diyabet, lupus, romatoid artrit, multipl skleroz ve iltihaplı bağırsak hastalığı gibi bir dizi kronik durum vardır. Her durum farklı şekilde kendini gösterir. Örneğin diyabet bulanık görmeye neden olabilirken, lupusu olanların ağrı veya ışığa duyarlılık hissetme olasılığı daha yüksektir. Bu hastalıklardan birinin teşhisi konulduktan sonra herhangi bir görme probleminden kaçınmak için, bir göz doktoruna mutlaka danışın.

SIK SIK YAŞANAN BAŞ AĞRISI

Baş ağrısına neden olabilecek birçok şey vardır, ancak göz sağlığı kesinlikle etkili bir faktördür. Geçmeyen baş ağrınızın sebebi göz yorgunluğunuz ya da yeni bir gözlük ihtiyacınız olabilir. Ya da bu, göz hizalama gibi daha ciddi bir şeyin işareti olabilir.

KÜÇÜK NOKTALAR VEYA YANIP SÖNEN IŞIKLAR GÖRMEK

Bu noktalar (doktorların "havada süzülen şeyler" dedikleri) normal olabilir ancak bazen endişe kaynağı da olabilirler. Retinanız yırtılabilir, kanayabilir veya ayrılabilir, bu da yüzen küçük lekeler veya yanıp sönen ışıklar görmenize neden olabilir. Durum buysa, derhal göz doktoruna başvurmanız önerilir. Hemen yardım alırsanız, bu durumları düzeltmek kolaydır. Ama lekeler ne kadar uzun süre kalırsa, onları tedavi etmek o kadar karmaşık hale gelir. Retina yırtılmaları, kalıcı görme kaybı riski nedeniyle tıbbi bir acil durum olarak kabul edilir. Ani ışık parlamaları, yeni gri veya siyah noktalar görmek veya görüş alanınızda koyu bir gölge görmek, göz doktoruna veya acil servise başvurulması gereken durumlardır.

KURU GÖZLER

Gözleriniz ağrıyorsa veya küçük taşlarla dolu gibi hissettiriyorsa, kuru göz sendromu yaşıyor olabilirsiniz. Bu, yaygın bir durumdur. Kadınların, göz kuruluğu yaşama olasılığı erkeklerden daha yüksektir ve kontakt lensler, kuru iklimler ve bazı ilaçlar da buna neden olabilir. Rahatlama için eczaneden göz damlası alabilirsiniz. Yapay gözyaşı olarak da bilinen göz damlaları, göz tahrişi riskini azaltabilir. Göz damlaları 24 ila 48 saat içinde kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlamazsa, mutlaka göz doktorunuza danışın.

AŞIRI GÖZ SULANMASI

Garip ama gerçek: Gözleriniz aşırı sulanıyorsa, bu göz kuruluğunuz olduğuna dair bir işaret olabilir. Normal, sağlıklı bir gözyaşı tabakasının mükemmel bir uyum içinde olması için birçok farklı biyokimyasal özellik gerekir. Bu özelliklerde aksama yaşanırsa, ya göz kuruluğu ya da sulanması görülebilir. Kuru göz sendromunuz olabilir ve yine de gözünüzden yaşlar akıyor olabilir. Kuru cilde sahip bir eli suya koymak gibi düşünün, eliniz ıslak çıkacaktır, ancak yeterince nemlenmeyecektir. Ters etki yapsa da, reçetesiz satılan göz damlalarını yaklaşık 24 saat denemelisiniz. Ve bu işe yaramazsa, göz doktorunuza başvurun.

ÇİFT GÖRME

Oldukça tehlikeli olan bazı çift görmenin nedenleri vardır. Bazen bir felç belirtisi veya beyindeki kan damarlarıyla ilgili bir sorun olabileceği için hastalar acil servise gönderilir. Sebep daha az tehlikeli olsa bile, çift görmek asla normal değildir, bu yüzden hemen yardım almalısınız.

BİLGİSAYARA BAKARKEN GÖZ RAHATSIZLIĞI

İnsanlar normalde dakikada yaklaşık 15 kez göz kırpar. Ama bir ekrana baktığımızda çok daha az göz kırparız. Göz kırpmak gözlerimizi nemli tuttuğu için bu bir problemdir. Ofiste geçirdiğiniz bir günün ardından gözleriniz yorgun ve kuru hissediyorsa, ekrandan daha uzağa oturun ve kullandığınız cihaza düzenli olarak ara verin. Kayganlaştırıcı göz damlası da işe yarayabilir. Problem, gözlük reçeteniz veya gözlerinizin hizalanması gibi daha karmaşık bir şey de olabilir. Birkaç gün içinde kendinizi daha iyi hissetmeye başlamazsanız, bir göz doktorunun devreye girme zamanı gelmiştir.