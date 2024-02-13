Göz nezlesi kabusunuz olmasın! Hem kış hem bahar aylarının belası: İşte detaylar Göz nezlesi yani ‘Adenoviral Keratokonjonktivit’ özellikle kış ve bahar aylarında kendisini gösteriyor. Uzun süre görülen ve göze zarar veren bu nezle türü adenovirüslere bağlı bir enfeksiyon olarak biliniyor.

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Kış ve bahar aylarında ortaya çıkan rahatsızlıklar arasında yer alan göz nezlesi, viral veya bakteriyel enfeksiyonlar sonucu ortaya çıkıyor.

En yaygın göz nezlesi türleri konjonktivit olarak bilinirken konjonktivit, gözlerin konjonktiva adı verilen zarının iltihaplanmasıyla kendisini gösteriyor.

Kış aylarında soğuk hava, kapalı mekanlarda bulunma ve mikropların yayılma hızının artması nedeniyle göz nezlesi vakaları daha sık görülüyor.

Bazen 1-2 haftalık süreçte hastalık iyileşirken bazen ise 3 aya yakın sürebiliyor ve göz kaybına neden oluyor.

Göz nezlesi olup olmadığınızı anlamak için ise aşağıdaki belirtileri incelemeniz gerekiyor:

Göz nezlesinin belirtileri

- Gözlerde kızarıklık ve şişlik

- Gözlerden sulu, yapışkan bir akıntı gelmesi

- Gözlerde kaşıntı ve yanma hissi

- Göz kapaklarında yapışıklık ve kabuklanma

- Işığa karşı hassasiyet

Nasıl bulaşır

Göz nezlesi genellikle temas yoluyla bulaşır. Bu nedenle enfekte kişilerle temas etmekten kaçınmak önemlidir.

Ayrıca, enfekte kişilerle aynı havlu, mendil, yastık gibi kişisel eşyaları kullanmamak da önemlidir.

Göz nezlesi en çok kimlerde görülür

Göz nezlesi (konjonktivit), her yaş grubunda ve herkesde görülebilir, ancak bazı durumlarda belirli gruplarda daha sık ortaya çıkabilir.

Göz nezlesinin en sık görüldüğü durumlar şunlardır:

Çocuklar:

Özellikle okul öncesi ve okul çağındaki çocuklar, diğer yaş gruplarına kıyasla daha sık göz nezlesi yaşar. Bunun nedeni, çocukların bir arada bulunmaları ve mikropların kolayca yayılmasından kaynaklı.

Okul, kreş gibi ortamlar

Çocuklar arasında temasın yoğun olduğu yerlerde, özellikle kreşler ve okullar gibi yerlerde, göz nezlesi vakaları daha sık görülür. Bu tür ortamlarda mikropların yayılması daha kolaydır.

Bağışıklık sistemi zayıf olanlar

Bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, özellikle bağışıklık sistemini baskılayan hastalıklar, kanser tedavisi görenler veya HIV gibi viral enfeksiyonlara sahip olanlar, göz nezlesi riski altındadır.

Lensler

Kontakt lens kullanan kişiler, lenslerin bakımı veya hijyenine dikkat etmediklerinde veya lenslerini kirli ellerle temas ettiklerinde göz nezlesi riski altındadırlar.

Gözle temas eden meslekler

Gözle temasın sık olduğu meslek grupları, özellikle sağlık çalışanları, göz nezlesi riski altında olabilirler. Bu meslek gruplarındaki kişiler, enfeksiyon riskini azaltmak için hijyen önlemlerini sıkı bir şekilde uygulamalıdırlar.

Göz nezlesi ne zaman tehlikelidir

Göz nezlesi (konjonktivit), genellikle hafif ve kendiliğinden geçen bir durumdur. Ancak, belirli durumlarda göz nezlesi daha ciddi bir sağlık sorununu işaret edebilir veya komplikasyonlara yol açabilir.

İşte göz nezlesi durumunun ciddi veya tehlikeli olabileceği durumlar:

Şiddetli ve geçmek bilmeyen belirtiler

Göz nezlesi belirtileri (kızarıklık, şişlik, akıntı vb.) şiddetli ve uzun süreli ise bu durum enfeksiyonun ciddiyetini gösterebilir ve tıbbi müdahale gerektirebilir.

Göz ağrısı

Göz nezlesi, göz ağrısı, gözde bulanıklık, görme kaybı veya ışığa karşı aşırı hassasiyet gibi ek belirtilerle birlikteyse, bu durum gözde daha ciddi bir problem olabileceğini gösterebilir.

Bakteriyel enfeksiyonlar

Göz nezlesi genellikle viral nedenlerden kaynaklanır, ancak bakteriyel enfeksiyonlar olabilir. Bakteriyel enfeksiyonlar, özellikle tedavi edilmezse, daha ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

Gözde iltihaplanma

Göz nezlesi nedeniyle gözde ciddi bir iltihaplanma meydana gelirse, bu durum endişe verici olabilir ve tıbbi değerlendirme gerektirebilir.

Kronik göz nezlesi

Belirtiler uzun süre devam ederse veya tekrarlayan göz nezlesi atakları varsa, altta yatan bir sağlık sorunu olabilir ve bu durumun araştırılması gerekebilir.

Gözde anormal değişimler

Gözde anormal şişlikler, nodüller veya benzeri değişiklikler fark edilirse, bu durum göz nezlesiyle ilişkili olabilecek daha ciddi bir durumu işaret edebilir.

Göz nezlesinin tedavi yolları

Göz nezlesi genellikle kendiliğinden geçer. Ancak belirtilerin hafifletilmesi ve iyileşmenin hızlandırılması için şu adımlar önerilir:

- Gözleri temizlemek için ılık su ve pamuk kullanmak.

- Her göze ayrı pamuk kullanarak temizlik yapılmak.

- Gözleri tahriş eden maddelerden kaçınmak.

- Doktor tarafından önerilen göz damlalarını kullanmak.

- Kontakt lens kullanıyorsanız, enfeksiyonun yayılmasını önlemek için lensleri çıkarıp değiştirmek.

- Gözleri dinlendirmek ve gözlerinizi korumak için güneş gözlüğü kullanmak.