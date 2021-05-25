Bazı besinler açısından zengin bir diyet izlemek, gözlerinizi daha uzun süre sağlıklı tutmanıza yardımcı olabilir. İşte göz sağlığınızı destekleyebilecek lezzetli ve sağlıklı 10 besin.

İyi görme, sağlık için kilit bir faktördür. Yine de birçok kişi görme kalitesinden endişe duyuyor. Çoğu zaman bir şeyler ters gidene kadar göz sağlığımıza çok fazla kafa yormayız.

"Aşırı bilgi yükü" çağında yaşadığımız gerçeği göz önüne alındığında, hayat çok meşgul hale geldi. Bazen uyarı sinyalleri fiziksel bir sıkıntıya dönüşünceye kadar bir şeyin bozuk veya düzgün çalışmadığının farkında olamıyoruz. Bulanık görme, baş ağrısı, kuru veya sulu göz semptomlarını bu meşguliyet içinde çoğu zaman önemsemeyiz ancak önlem almadığımıza bu semptomlar, büyük sorunlara dönüşebilir.

Bu noktada alınabilecek en pratik önlemlerden biri sağlıklı beslenme olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, diyetin göz sağlığında önemli bir rol oynadığı ve özellikle bazı besinlerin göz sağlığını desteklediğini söylüyorlar.

Peki, gözleri sağlıklı tutmak için hangi besinler tüketilmeli?

İşte göz sağlığı için en iyi 10 besin.

BALIK

Somon, ton balığı, sardalya ve uskumru gibi soğuk su balıkları, göz kuruluğuna, sarı nokta hastalığına ve hatta kataraktlara karşı korumaya yardımcı olabilecek omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir . Deniz ürünleri yemiyorsanız, balık yağı takviyeleri kullanarak veya ceviz ve keten tohumu gibi omega-3 kaynaklarını tüketebilirsiniz.

HAVUÇ

Göz sağlığını destekleyen besinler listesi havuç olmadan tamamlanmış sayılmaz. Havuçlar, vücudunuzun iyi görme için gerekli olan A vitaminine dönüştürdüğü bir antioksidan karotenoid olan zengin bir beta-karoten kaynağıdır. A vitamini, gözlerdeki hücrelerin üretimine yardımcı olur, bu da düşük ışık koşullarında görmenize ve renkleri görmenize yardımcı olur. Beta-karoten ayrıca hastalığa neden olan serbest radikal hasarını önlemeye yardımcı olur. Yüksek miktarda yemek, sarı nokta hastalığı, katarakt ve glokom gibi hastalıklara yakalanma riskinizi azaltabilir. Sarı, turuncu ve kırmızı meyveler gibi meyvelerin yanı sıra lahana ve brokoli gibi koyu yapraklı yeşilliklerden de beta-karoten alabilirsiniz.

KOYU YEŞİL YAPRAKLILAR

Ispanak, lahana ve karalahana gibi yeşillikler, gözün arkasındaki makulayı korumaya yardımcı olan lutein ve zeaksantinle doludur. Makula, retinanın merkezinde önümüzde ne olduğunu görmemize yardımcı olan küçük bir alandır. Bunlar, sarı nokta hastalığı ve katarakt gelişimini engellemeye yardımcı olabilecek önemli bitki pigmentleridir. Brokoli, bezelye ve avokado da bu güçlü antioksidan ikilisinin iyi kaynaklarıdır.

Lutein, özellikle dijital cihazların ekranlarından parlayan bir tür olan mavi ışığı filtrelemede iyidir. Bu antioksidanlar ayrıca gözlerinize zengin kan akışını teşvik etmeye yardımcı olur. Lutein ve zeaksantin yağda çözünür, bu nedenle maksimum emilim ve lezzet için bu yeşilliklere zeytinyağı gezdirin.

YUMURTA

Lutein ve A vitamini dahil yumurtalardaki besinler göz sağlığını ve işlevini destekler. Göz koruması için en güçlü antioksidanlardan ikisi olan lutein ve zeaksantin, yeşil yapraklı sebzelerde olduğu gibi yumurta sarısında da bol miktarda bulunur. Özellikle omletlerde, yumurtaların yüksek yağ içeriği nedeniyle antioksidan emilim şansınızı artırmış olursunuz. Ayrıca yumurta sarısında, sarı nokta hastalığına karşı yardımcı olduğuna inanılan bol miktarda D vitamini bulunur.

TAM TAHILLAR

Düşük glisemik indeksli (GI) yiyecekler içeren bir diyet, yaşa bağlı sarı nokta hastalığı riskinizi azaltmaya yardımcı olabilir. Kinoa, esmer pirinç, tam yulaf ve tam buğday ekmeği tüketmeye ve rafine karbonhidratları azaltmaya çalışın. Tam tahıllarda bulunan E vitamini, çinko ve niasin genel göz sağlığının geliştirilmesine yardımcı olur.

YABAN MERSİNİ

Yaban mersinleri antosiyaninler, retinadaki kollajen yapısını güçlendiren ve ekstra görme koruması sağlayan güçlü antioksidanlar bakımından zengindir. Antosiyaninlerin zenginliği söz konusu olduğunda, kan-retina bariyerini kolaylıkla geçebilen güçlü antioksidanlar ve ekstra görme koruması sağlayan yaban mersini, göz sağlığı için harikadır. Ayrıca, optik sinirin hasar gördüğü normal tansiyonlu glokomdan muzdarip insanların göz sağlıklarını iyileştirmeye yardımcı olurlar. Ayrıca kırmızı veya mor üzüm, böğürtlen, nar ve kızılcık gibi diğer mor, mavi ve koyu kırmızı gıdalardan da antosiyanin elde edebilirsiniz.

PORTAKAL

Yüksek seviyelerde C vitamini, katarakt ve sarı nokta hastalığı risklerine karşı korumaya yardımcı olur, çünkü diğer antioksidanlar gibi serbest radikal hasarını önlemede iyidir. Aynı zamanda korneanız için yapı sağlayan kolajen oluşumuna da yardımcı olur. Diğer turunçgillerden, çilek, kivi, kırmızı dolmalık biber, kavun ve brokoliden de bol miktarda C vitamini alabilirsiniz.

BADEM

Badem, gözleri serbest radikal hasarlarından koruyan bir antioksidan olan harika E vitamini kaynağıdır. Araştırmalar ayrıca, diyetle yüksek E vitamini alımına sahip kişilerin yaşa bağlı sarı nokta hastalığı geliştirme riskinin yüzde 20 daha düşük olduğunu göstermektedir. E vitamininin önerilen günlük alımı 15 miligramdır, bu miktar yaklaşık 2 avuç bademden alınabilir. Diğer iyi E vitamini kaynakları arasında ay çekirdeği, fındık, bitkisel yağlar, yer fıstığı ve fıstık ezmesi bulunur.

DOMATES

Domates, göz sağlığını koruyan dörtlü pozitif besin içerir: karotenoid ailesinin bir parçası olan likopen ile antioksidanlar lutein, zeaksantin ve beta-karoten. Antioksidanlar, ışığın neden olduğu hasara ve katarakt gelişimine karşı yardımcı olabilir. Ve likopen, yaşa bağlı sarı nokta hastalığının önlenmesinde rol oynayabilir. Çalışmalar, daha yüksek likopen ve zeaksantin seviyelerine sahip kişilerin, yaşa bağlı sarı nokta hastalığı geliştirme riskinin önemli ölçüde düşük olduğunu göstermetkedir. Diğer iyi likopen kaynakları arasında karpuz, pembe greyfurt, papaya ve kuru kayısı bulunur.

BAKLAGİLLER

Barbunya, fasulye, börülce ve mercimek iyi biyoflavonoid ve çinko kaynaklarıdır ve retinanın korunmasına yardımcı olabilir. Bu sayede maküler dejenerasyon ve katarakt gelişme riskini azaltabilir.